Julian Lennon rompió su promesa: dijo que nunca iba a cantar “Imagine”, pero finalmente lo hizo por una buena causa

Julian Lennon, hijo de John Lennon, rompió la promesa de no interpretar jamás “Imagine”, la exitosa balada pacifista que su padre regaló al mundo en 1971. Sin embargo, una buena causa puso al hijo del artista frente al micrófono: la recaudación de fondos a favor de los refugiados ucranianos.

En una grabación intimista y con la única compañía de Nuno Bettencourt en la guitarra, el también cantante entonó los 22 versos de la canción con la que Lennon “cristalizó su sueño para el mundo”, como así lo remarca Yoko Ono en el documental que retrató el proceso de grabación del disco que llevó el título del tema.

El sábado, Julian se unió a las acciones emprendidas por distintos artistas a través de las redes sociales en favor de la campaña de Global Citizen Stand Up for Ukraine.

La “tragedia inimaginable” motivada por la guerra obligó al hijo de Lennon a “responder de la manera más significativa” que entendió posible. “Así que hoy, por primera vez, interpreté públicamente la canción de mi papá, ‘Imagine’”, escribió Julian en Instagram junto al video de la grabación.

“¿Por qué ahora, después de todos estos años?”, añadió quien hoy suma ya casi seis décadas de vida. “Siempre dije que la única ocasión en la que consideraría cantar ‘Imagine’ sería si fuera el ‘fin del mundo’, pero también porque su letra refleja nuestro deseo colectivo de paz”, resalta en su escrito.

“Dentro de esta canción somos transportados a un espacio donde el amor y la unión se convierten en nuestra realidad, aunque sea por un momento en el tiempo”.

“Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir, que no hay religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz”, cantaba su padre, frases que en la reinterpretación de su hijo resuenan en un ambiente oscuro solo iluminado por velas, que da forma al video.

El sucesor del Beatle también dirigió en su mensaje un llamado a “los líderes del mundo y a todos los que creen en el sentimiento de ‘Imagine’ ¡para que defiendan a los refugiados en todas partes!”.

"Imagine", por John Lennon

En palabras del artista, la canción refleja “la luz al final del túnel, lo que todos estamos esperando”, agregó. “Como resultado de la violencia asesina en curso, millones de familias inocentes se han visto obligadas a abandonar la comodidad de sus hogares para buscar asilo en otro lugar”.

Nacido en 1963, Julian es hijo del legendario músico John Lennon y de su primera esposa, Cynthia. La pareja se separó en 1968 cuando Julian tenía cinco años. Más tarde, el Beatle se casó con la artista Yoko Ono, en 1969, y tuvo otro hijo, Sean Ono Lennon, en 1975.

Julian Lennon Robert Ascroft

“Imagine” se inspiró en gran medida en el cuerpo de obra de Ono, que usó la palabra en muchas de sus creaciones de arte conceptual de los sesenta y que en 2017 recibió crédito como compositora de la canción por la Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA) en Nueva York.

En concreto, el tema se inspiró en Grapefruit (1964), el libro conceptual de Yoko que tenía frases poéticas que estimularon a Lennon: “Imagínate dejar que un pez dorado vuele a través del cielo”. Lennon comienza las primeras estrofas de “Imagine” con el motivo: “Imagina que no hay cielo/ Es fácil si lo intentas”. Con el tiempo, el mismo Lennon reconoció que Yoko Ono había colaborado directamente con la canción y que no la había puesto en el crédito porque era “macho y egoísta” en ese período de su vida. La pieza fue inmortalizada en los estudios de grabación del músico en apenas dos tomas. Lo acompañaron el baterista Alan White y el bajista Klauss Voorman.