Julian Lennon anticipa su álbum homenaje al “Hey Jude” de Paul McCartney, con el que rompe un largo silencio musical

Quiso ser original y en vez de estrenar temas de a uno, antes del lanzamiento de un nuevo álbum, publicó dos al mismo tempo. Julian Lennon acaba de subir a las redes “Every Little Moment” y “Freedom” de cara a la presentación de su nuevo disco, Jude . Todavía no tiene fecha de publicación, aunque se estima que será para finales de este año.

Si bien “Freedom” habla, por supuesto, de una forma de libertad, es más bien referida a un vínculo personal. En cambio, con “Every Little Moment” Lennon se refiere directamente a la civilización y parece una clara referencia al tiempo de guerra que actualmente vive el mundo.

Con cada pequeño momento Cada pequeña gota de lluvia Cada pequeña mancha de sol/ ¿No ves que la guerra ha terminado?/ Suelta tu rifle, suelta tu mente y piensa con la visión de la paz en nuestro tiempo./ Hay sangre en nuestras manos y hay trabajo por hacer/ Los pecados de nuestros padres, los pecados de nuestros hijos.../ Con cada pequeño momento/ Cada pequeña gota de lluvia/ Cada pequeña mancha de sol/ ¿No ves que la guerra ha terminado?/ Coraje, ten un poco de coraje/ Encuentra una pequeña columna vertebral ¿No ves que la guerra ha terminado? / Si vivir una mentira es la forma en que vives ¿Cómo duermes cuando es hora de perdonar?/ Cuestionas tus valores, cuestionas tu orgullo/ Mientras debajo de las sábanas, misericordiosamente te escondes.../(...) Cada vez que te miro, puedo ver la luz, / Recordando todos los tiempos que compartimos,/ los miedos que dejamos de lado,/ Cada vez que te miro a los ojos...

En la vida de Julian Lennon (no solo en las canciones) hay una mirada contemplativa del mundo que tiene que ver también con el documental, la fotografía, la literatura y otros caminos que ha decidido tomar a lo largo de su vida. La música tuvo su protagonismo entre 1984 y 1988, luego diversificó sus actividades. En 2011 volvió a intentar con un nuevo álbum y once años después regresará a las bateas, que ahora son digitales, con Jude. Los beatleros enseguida entenderán que el nombre es una referencia a la banda de su padre y al tema que le dedicó Paul McCartney.

El tema “Hey Jude” lo escribió McCartney para Julian, cuando Johnn Lennon y su esposa Cynthia Powell se separaron. El niño tenía apenas 5 años cuando recibió este regalo inicialmente llamado “Hey Jules”, aunque luego, por cuestiones de musicalidad cambió a Jude.

“Oye Jude, no lo hagas mal. Toma una canción triste y hazla mejor. Recuerda dejarla entrar en tu corazón, Entonces puedes empezar a hacerlo mejor”, cantaba. En realidad, Paul nunca le dijo que lo compuso para él. Pasaron muchos años para que Julian se pudiera asumir como protagonista de esa historia de tres minutos .

“Muchas de estas canciones se han estado preparando durante varios años, así que casi se siente como un álbum de madurez”, dice Julian sobre su nuevo álbum. “Con gran respeto -agrega- por el abrumador significado de la canción escrita para mí, su título es Jude. Transmite el viaje muy real de mi vida que representan estas canciones”.

El título por supuesto ya dice mucho sobre su niñez. También lo ha dicho su propio padre. “¿Qué esperabas? Creo que quiere más a Paul que a mí. Tengo sentimientos encontrados al pensar que hubiera querido que Paul fuera su papá. Desafortunadamente le toqué yo... Debe ser difícil ser el hijo de cualquiera. Es un chico brillante y le gusta la música”, dijo una vez John Lennon.

Cuando Lennon fue asesinado, Julian tenía 17 años, aunque había pasado más de una década de que su padre no vivía con él ni con su madre (su medio hermano, hijo de Yoko Ono, Sean Lennon ya tenía cinco años). Tal vez hubo cierta reciprocidad en los sentimientos de John y del Julian. “Paul y yo solíamos estar juntos mucho más tiempo del que estábamos mi padre y yo juntos. Teníamos una gran amistad y parece que hay más fotos de Paul jugando conmigo que las que tengo con mi padre ”

Julian Lennon publicará su primer álbum en más de una década Robert Ascroft

Fiel a ciertas costumbres inglesas que tiene como mandato poner tres nombres a los recién nacidos, el primer nombre de Julian fue en realidad el mismo que el de su padre. Figura como John Charles Julian Lennon, nacido en Liverpool, Inglaterra, el 8 de abril de 1963. Pero se impuso el tercero, Julian, que fue en honor su abuela Julia Lennon, fallecida cinco años antes.

Su carrera en la industria del disco comenzó con todo el peso de su apellido y un par de hits que traía su primer álbum Valotte. El tema que sonaba en todas las FM, “Too late for goodbyes” y la balada que dio título al álbum. Muchos pensaron que este último era un tema inédito de su padre, por el estilo compositivo. Sin embargo, Julian aclaró que lo había compuesto con su amigo Justin Clayton. Y terminó siendo una de esas grandes baladas de los ochenta.

Tan en serio Julian se había tomado la música que cuando compuso esas canciones y grabó un demo para enviarlas a las compañías discográficas para ver si alguna se interesaba, no mandó el material con su verdadero nombre. El director de Charisma Records supo que allí había a un nuevo artista para fichar. Lo contrató y Phil Ramone fue el productor de aquel disco que tuvo como primer escenario de trabajo al castillo francés Manor de Valotte. Era 1984, Julian cumplía 21 y ya era popular en el gran mercado de la música.

Cynthia Powell, que vio con cierto temor los inicios de su primogénito en el mundo de la música, decía : “Me sentí contenta por él pero al verlo cantar sentí un déjà vu. No sólo era ver la historia de John de nuevo sino que Julian tenía que llevar la carga de ser su hijo. Temí que fuera demasiado peso y demasiado pronto. Más que ser visto como un artista nuevo, se le veía como un aspirante al trono de John, que jamás hubiera querido esto para él”.

Luego de Valotte publicó, hasta fines de los noventa, The Secret Value of Daydreaming, Mr. Jordan, Help Yourself, Photograph Smile. Y recién volvió a grabar canciones para el sexto y último registro discográfico de su carrera Everything Changes (2011). En esa primera tanda de álbumes hay una canción llamada “I Don’t Wanna Know” cuyo video es una parodia a toda la histeria que rodeó la carrera de los Beatles, contada por un grupo llamado “The Butlers” (los mayordomos), al mejor estilo Peter Capusotto y sus videos.

Luego de Everything Changes Lennon volvió a actividades de menor exposición, aunque dentro del campo artístico y cultural, como la fotografía y los documentales. Ya el 2007 había presentado Whale Dreamers sobre una tribu aborigen de Australia y su relación con las ballenas. El medio ambiente está siempre presente en sus trabajos. Ha publicado libros infantiles como Touch the Earth, Heal the Earth y Love the Earth (este último capítulo se editó en 2019) y la novela gráfica infantil The Morning Tribe, en 2021 . Ese mismo año también fue distinguido con el “World Literacy Award” por su labor de promoción de la alfabetización a través de la fundación The White Feather Foundation.

Desde esta fundación, en 2015 lanzó el programa de becas para niñas de Kenia llamado “The Cynthia Lennon Scholarship for Girls” (fue en el mismo año que murió su madre). En septiembre de 2020 Lennon también fue galardonado con el premio CC Forum Philanthropy en Mónaco, y recibió el premio Cross-Cultural and Peace Crafter Award 2020 del Centro para la Paz de la UNESCO.