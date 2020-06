Kanye West - "Wash Us In The Blood" feat. Travis Scott - Fuente: Youtube 03:41

Kanye West estrenó un nuevo tema, "Wash Us In The Blood", con la participación de Travis Scott . En la canción, las dos figuras del hip hop ponen en foco la problemática de los afroamericanos en los Estados Unidos.

El 15 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, murió después de que un policía caucásico, identificado como Derek Chauvin, lo asfixiara al presionar su rodilla sobre el cuello de Floyd, a quien tenía esposado y tirado sobre el asfalto. Al día siguiente comenzaron las protestas y aún hoy continúan. Miles de personas alrededor de los Estados Unidos salieron a las calles para expresar su enojo y dolor ante otro caso más de brutalidad policial y gatillo fácil contra personas de raza negra. El video de West y Scott comienza con una imagen de estas protestas, donde se ve a un grupo de personas protestando pacíficamente y oficiales de policía armados.

Kanye West pide en la canción que la lluvia libre al pueblo negro de todo mal, pero el agua no parece ser de suficiente ayuda y el rapero aclara que es la sangre quien cumple la tarea: "It was the blood that cleansed me" ("fue la sangre la que me limpió"). De aquí el nombre "Wash Us In The Blood" ("Báñanos en sangre"), frase que pronuncia principalmente en el estribillo.

En el segundo verso, donde participan ambos raperos, se intenta dar una idea de lo que significa ser de raza negra en Estados Unidos. Con frases cortas y precisas como "No choice selling drugs / Genocide what it does / Mass incarce- what it does" ("Vender drogas como única opción / Lo que hace el genocidio / Lo que hace el encarcelamiento masivo").

En el tercer y último verso antes del estribillo final, Kanye hace alusión al accionar de algunos medios de comunicación: "You know that it's fake if it's in the news / So I let it fly when I'm in the booth" ("Sabés que es mentira si está en las noticias / Entonces me expreso cuando estoy en la cabina"), dispara y al hacerlo se refiere a que decidió dejar de dar entrevistas porque, asegura, suelen alterar sus declaraciones.

La canción finaliza con la frase "Slavery what it does", que significa "Lo que hace la esclavitud". Kanye West ha participado de las protestas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan), movimiento internacional originado dentro de la comunidad afroestadounidense, que comenzó en 2013. Este single, sin dudas, expone con claridad su punto de vista.