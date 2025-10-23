Kim Kardashian revela que le diagnosticaron un aneurisma cerebral: “¿Por qué diablos está pasando esto?"

Kim Kardashian compartió una impactante revelación sobre su salud. La empresaria contó que le diagnosticaron un aneurisma cerebral y se mostró vulnerable por la situación en el momento en el que le comunica la noticia a su familia.

Durante un adelanto de la séptima temporada de la serie The Kardashians, se observa a la también modelo entrando a un escáner de resonancia magnética para realizarse los estudios pertinentes. Luego de someterse al examen, es ella quien relata a sus familiares que el estudió arrojó como resultado que “había un pequeño aneurisma”, provocando la sorpresa de su hermana Kourtney.

Kim Kardashian Captura de pantalla

La empresaria y actriz cuenta que el médico atribuye la patología al estrés, apuntando que su situación emocional en el último tiempo habría contribuido al diagnóstico. En las imágenes también se puede ver a Kardashian al borde del llanto, recordando momentos de su vida como la tensión que le generó examinarse en abogacía o el deterioro de su relación con Kanye West.

Tras revelar el diagnóstico, Kim habla acerca de su divorcio del rapero, quien es padre de sus cuatro hijos, y recuerda que, a pesar del fin de su matrimonio, su ex siempre seguirá presente en la vida de la familia. “Me alegro de que haya terminado”, menciona en relación a la separación, aunque también remarca: “Mi ex seguirá en mi vida, pase lo que pase. Tenemos cuatro hijos”.

En otra parte del video, la mediática comparte: “Anoche pensé: ‘¿Por qué diablos está pasando esto?’”, en lo que parece ser una exteriorización de su preocupación por su salud.

Cabe recordar que el aneurisma cerebral es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. Existen diferentes tipos con distintos niveles de gravedad, y se consideran relativamente comunes.

En otra escena de la serie, la hija de Kris Jenner y el fallecido abogado Robert Kardashian también hace referencia a los problemas de psoriasis que padece y señala que esta dolencia se agravó, en su caso, debido al estrés. “No había tenido psoriasis desde que me divorcié, pero empezó a reaparecer”, comenta en las imágenes.

La empresaria añade que se sintió “bastante puesta a prueba” por West y recuerda que su máxima preocupación consistió en cuidar a sus hijos. “Me sentí más estresada probablemente solo porque tenía que proteger al máximo lo que tenía que proteger”, explica en el clip.

Kim habla de su papel como madre y subraya la importancia de volcarse en la crianza de los menores: North, de 12 años; Saint, de 9; Chicago, de 7 y Psalm, de 6. Además, señala que, aunque los niños crecerán y sacarán sus propias conclusiones, su prioridad es brindarles un entorno de cuidado. “Sabrán cosas, crecerán, verán, así que mi trabajo como madre es asegurarme de que, cuando eso ocurra, estén protegidos”, afirma.

Sobre su relación con Kanye West, la mediática manifiesta que siempre sintió la necesidad de ayudar al artista en sus problemas personales, aunque en la última etapa de la relación fue distinto y optó por centrarse principalmente en proteger a sus hijos. También expresa su tristeza por la situación que vivió con el músico e insiste en cómo el estrés de la relación y del divorcio repercutieron en su salud. “Es jodidamente triste”, se lamenta.

Kim Kardashian y Kanye West se divorciaron en 2022

Kardashian y West se divorciaron en 2022 después de que la empresaria solicitara poner fin oficialmente a su relación en febrero de 2021, tras siete años de matrimonio. Después de un controvertido litigio, la expareja logró llegar a un acuerdo económico y estableció pautas para la crianza de sus cuatro hijos.

La modelo y el artista se habían conocido a principios de los 2000, aunque no se involucraron afectivamente hasta 2012. Dos años más tarde, en 2014, se casaron y festejaron su unión con una lujosa boda en Italia. Pero a partir de julio de 2020, la pareja atravesó una fuerte crisis que derivó en el pedido de divorcio.