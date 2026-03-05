La razón por la que Kanye West sacó todos los baños de su mansión en Los Ángeles y terminó con un juicio millonario

Kaney West, ahora conocido como Ye, vuelve a causar polémica. Su comportamiento errático fue noticia en reiteradas ocasiones: negó 400 años de esclavitud, tituló una de sus canciones Heil Hitler, incluyó la esvástica en diseños de su marca de ropa y realizó discursos antisemitas.

Sin embargo, esta vez el foco no está puesto en sus declaraciones, sino en las extrañas modificaciones que realizó en su mansión de Malibú y en el juicio que desataron estas acciones.

El cantante compró en 2021 una casa frente al mar, diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura en 1995. La vivienda, ubicada en Malibu Road, y finalizada en 2013, había sido creada para el banquero estadounidense Richard Sachs.

El cantante compr en 2021 una casa frente al mar, diseada por el arquitecto japons Tadao Ando Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

El principal rasgo de la propiedad era el hormigón a la vista, sin pintura ni revestimiento, un sello distintivo de Ando. En la zona, mansiones de características similares rondan los US$20 millones, según informó The NewYorker. Sin embargo, la impronta del arquitecto japonés permitió que Sachs la pusiera en venta, en 2020, por US$75 millones. Finalmente West, la adquirió en 2021 por US$57,3 millones.

Remodelaciones extremas y una demanda

Tras la compra, el artista contrató a Tony Saxon, un comerciante de discos que no era contratista autorizado, para llevar adelante una remodelación integral.

Fue este mismo colaborador quien demandó a West, en septiembre de 2023, por más de US$1 millón, acusándolo de falta de pago y de condiciones laborales precarias. Según denunció, el rapero lo obligó a vivir en la casa durante la remodelación, trabajar más de 18 horas por día y a dormir en el piso. El juicio comenzó el 2 de marzo de 2026.

Las modificaciones ordenadas por West incluían la remoción de la instalación eléctrica, la plomería, las ventanas y los acabados interiores. El nivel de intervención fue aún más drástico.

Las modificaciones que West exigi eran: quitar la instalacin elctrica, la plomera, las ventanas y los acabados interiores Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

“No quería baños. Si la gente tenía que ir al baño, era un hoyo en el suelo”, declaró el abogado Ron Zambrano, según la revista Rolling Stone. También afirmó que West planeaba reemplazar las escaleras por un tobogán que descendiera a una piscina.

No quera baos. Si la gente tena que ir al bao, era un hoyo en el suelo, declar el abogado Ron Zambrano Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

Saxon era el encargado de supervisar la obra, que según la demanda, no contaba con los permisos correspondientes. Además, sostuvo que fue despedido luego de advertir sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono que emanaban los generadores de la casa.

Por su parte, la defensa negó las acusaciones: “Fue Saxon quien se impuso un estándar imposible. Quería trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quería acampar en la casa”, sostuvo el abogado Andrew Cherkasky también citado por Rolling Stone, y agregó: “Te dirán que se sorprendió al saber que no había baño allí. … Nadie le pidió a Saxon que se quedara allí, y mucho menos a pasar la noche”.

En los planes de West estaba reemplazar las escaleras por un tobogn Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

A su vez, negaron que se le deba dinero, y afirmaron que el contratista recibió todo lo pactado.

¿Cómo se encuentra la casa sin baños en la actualidad?

La propiedad ya no pertenece a Kayne West. Fue vendida por US$21 millones a Steven Belmont, fundador de Belwood Investments.

El rapero había intentado venderla por US$53 millones, pero debió reducir considerablemente el precio por el estado del inmueble.

En 2025 el financista volvió a lanzar la propiedad al mercado, aún sin finalizar las reparaciones, por US$39 millones. Más tarde el valor fue ajustado nuevamente a US$34,9 millones.