La banda Love of Lesbian dio el primer concierto para 5000 personas en tiempos de Covid

La búsqueda por recuperar la nueva normalidad en salas cerradas no se detiene. En Nueva York, sus autoridades anunciaron esta semana que reservarán vacunas exclusivas para los trabajadores teatrales de la ciudad para tratar de resucitar a Broadway, epicentro del espectáculo que permanece cerrado desde mediados de marzo de 2020. En Berlín, el gobierno local implementó un plan piloto que incluye a salas como el Berliner Ensemble, la Filarmónica de Berlín o la Volksbühne Berlín por el cual todo espectador que saque su entrada no más de 12 horas antes de la función debe hacerse un test de PCR. En esta compleja hoja de ruta, el sábado hubo otro mojón importante: el grupo Love of Lesbian, estrellas del pop indie español, ofreció un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que se ha convertido en el primer concierto masivo y sin distancia de seguridad para unas 5.000 personas.

“El mundo nos está mirando”, confesó el líder de la banda, Santi Balmes, emocionado al recordar que era la primera vez en un año que la banda se volvía subir a un escenario en donde arrancaron con “Nadie por las calles” para seguir con “Bajo el volcán”, “Cuando no me ves”, “Noches reversibles” y “Segundo asalto” .Pero por fuera de lo estrictamente musical, lo del sábado fue parte de un plan piloto que organizó la plataforma Festival por la Cultura Segura que destinó 200.000 euros para garantizar que todo transcurra bajo las medidas de prevención y contención del coronavirus. Entre ellas, pruebas TAR y mascarillas FFP2 para público y técnicos, gel hidroalcohólico y personal adicional para evitar que se formaran aglomeraciones durante la entrada y la salida del recinto.

Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi, de Barcelona, en un concierto a gran escala que forma parte de un estudio sobre la propagación de virus. LLUIS GENE - AFP

Así, los 5.000 asistentes que acudieron al concierto en el Palau Sant Jordi se han sometido a un test de antígenos rápido (TAR) antes de entrar. Como sucede en las salas de nuestro país, a todos los participantes se les tomó la temperatura antes de entrar al recinto. Según el relato de los medios españoles, la iniciativa funcionó mucho antes de las 19 horas del sábado, cuando debía iniciarse el concierto en el Montjuic. De hecho, las 5.000 entradas que se habían puesto a la venta se agotaron rápidamente.

Pasado unos minutos de la hora prevista, los organizadores avisaron a los ansiosos que todavía faltaban unas mil personas para ingresar. A los quince minutos, comenzó el esperado retorno de Love of Lesbian a un escenario en medio del complejo escenario del coronavirus. Una vez que se inició el show Santi Balmes y los suyos cantando Nadie por las calles entre una audiencia con gente de pie, sin burbuja, sin distanciamiento social en este concierto pionero a escala local e internacional .

Un trabajador sanitario recoge una muestra de hisopo para la prueba rápida de antígenos (RAT) para el coronavirus Covid-19 a uno de los asistentes al conicerto. LLUIS GENE - AFP

Santi Balmes habló este domingo sobre cómo resultó la experiencia. “No hay nada que decir del público de esta Barcelona que cuando se le pide dar un paso adelante, ser valiente y ser respetuoso, lo es”, apuntó el líder de la banda.