La banda surcoreana BTS revela el adelanto de su nuevo disco, Map Of The Soul: 7

El video Interlude: Shadow estuvo a cargo de uno de los miembros de la banda, Suga Crédito: Captura de video

9 de enero de 2020 • 17:45

En agosto de 2019, la banda surcoreana de K-Pop BTS anunciaba que, después de seis años de trabajo ininterrumpido, se tomaba unas merecidas vacaciones del mundo de la música. Meses después, el grupo ya estaba de regreso con nuevos temas, y este jueves sus fanáticos se emocionaron con una reciente novedad que no tardó en volverse viral.

La banda estrenó lo que denominan "la primera etapa" de varios lanzamientos vinculados al disco Map Of The Soul: 7. Y en este caso se trata del trailer de su esperado regreso . El video de "Interlude: Shadow" se dio a conocer hace pocas horas, y lo tiene como protagonista indiscutido a uno de los integrantes de BTS, Suga.

El clip de "Interlude: Shadow" , por lo que se puede percibir, revela que el nuevo álbum de la banda contrastará con el estilo de Map Of The Soul: Persona, que incluía "Boy With Luv", canción grabada con Halsey. En cuanto a su letra, se hace referencia a los pormenores de la fama, en clara alusión a la popularidad enorme de la banda y a cómo la sobrellevan ("siempre quise ser un rockstar, un rey", canta Suga).

De hecho, en una de las imágenes lo podemos ver a Suga escapando de algo indefinido, para luego presentarse ante sus seguidores. Asimismo, el clip presenta guiños y reversiona el EP O!RUL8,2?, editado en abril de 2019, con siete canciones que fueron hits instantáneos, desde "If I Ruled the World" a "Attack on Bangtan".

Como no podía ser de otra manera al tratarse de BTS, "Interlude: Shadow" ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, a pocas horas de su estreno mundial.