BTS anunció la noticia más esperada por sus fans tras años de espera: “Trabajaremos muy duro”

BTS, la exitosa boyband de K-pop que supo romper todos los récords desde su debut en 2013, anunció su esperado regreso después de tres años de receso musical, período en el que cada uno de sus siete miembros -RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook- se dedicó a sus proyectos en solitario y a completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS, la agrupación surcoreana integrada por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, debutó en 2013 y conquistó al público alrededor del mundo Manny Carabel - FilmMagic

A través de una transmisión en vivo que realizaron el martes 1° de julio en Weverse (una plataforma para fanáticos propiedad de HYBE, la agencia de representación de BTS), donde tuvieron más de 7.3 millones de espectadores en tiempo real, los ídolos revelaron que el próximo martes viajarán a los Estados Unidos para comenzar a trabajar en su nuevo álbum, el primero desde el álbum antológico Proof, de 2022; BTS, the Best, su álbum recopilatorio de 2021, y Be, lanzado en 2020, que debutó en el primer puesto del Billboard 200 con éxitos como “Dynamite” y “Life Goes On”.

“Lanzaremos un nuevo álbum de BTS en la primavera (boreal) del año que viene. A partir de este mes, los siete empezaremos a trabajar en estrecha colaboración en nueva música”, dijo el líder del grupo, RM. “Al ser un álbum grupal, reflejará las ideas de cada miembro”, agregó.

“Esta vez realmente vamos a volver con la misma mentalidad con la que empezamos”, señaló Jungkook. En tanto, Jimin hizo una promesa a su Army, los fervientes fans del septeto alrededor del mundo: “Trabajaremos mucho y prepararemos el álbum rápidamente para que no tengan que esperar demasiado. Estoy feliz de que estemos todos juntos”.

Asimismo, la agrupación confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira, la primera en aproximadamente cuatro años. “Iremos a verlos aquí y allá por todo el mundo, así que por favor espérennos con entusiasmo”, expresaron.

Pausa indefinida

En junio de 2022, BTS anunció una pausa indefinida como grupo para centrarse en sus carreras solistas: RM lanzó los álbumes Indigo en 2022 y Right Place, Wrong Person en 2024; J-Hope publicó Jack in the Box en 2022; Jungkook hizo lo propio con Golden en 2023; ese mismo año, V estrenó Layover; Jimin marcó su camino con Face, de 2023, y Muse, en 2024; SUGA tuvo su D-Day en 2023 y Jin lanzó dos EPs, Happy, en 2024, y Echo, en 2025.

J-Hope, V y Jimin durante un show de 2018 en Corea del Sur The Chosunilbo JNS - ImaZinS Editorial

Al comunicarle a su Army la decisión de separarse momentáneamente, RM habló de los innumerables éxitos que alcanzó la boy band, pero también admitió que en los últimos años “definitivamente” habían cambiado y ya no sabía “qué tipo de grupo” eran. “Siempre que escribo letras y canciones es muy importante la historia y el mensaje que quiero transmitir, pero era como si eso ya no existiera. No sé qué tipo de historia debería contar ahora. Hemos perdido el rumbo y solo quiero tomarme un tiempo para reflexionar”, se sinceró entonces ante sus fans sobre la pérdida de identidad que afrontaba BTS tras casi una década en acción.

Meses después, se confirmó además que cada uno de los siete integrantes se dedicaría a completar el servicio militar obligatorio, que deben realizar durante 18 a 21 meses todos los hombres sanos de Corea del Sur que estén en el rango etario de 18 a 28 años, aunque algunos de ellos lograron una excepción por haber superado esa edad.

Jin saluda después de completar su servicio militar obligatorio afuera de una base militar en Yeoncheon, Corea del Sur, en junio de 2024 Yonhap

RM toca el saxo mientras V lo observa con dos ramos de flores en manos a la salida del centro deportivo al aire libre de Chuncheon, tras completar 18 meses de servicio militar SHIN YONG-JU - AFP

Jin fue el primero en alistarse en diciembre de 2022, seguido por J-Hope y SUGA, quien se unió como agente de servicio social por un período de 21 meses. Un año después, en diciembre de 2023, se sumaron los miembros restantes.

El martes 10 de junio de este año, los dos primeros en abandonar el centro militar fueron RM, que sirvió en la banda del Ejército, y V, que permaneció en la unidad de misiones especiales bajo la policía militar. Un día después fueron dados de baja Jungkook y Jimin, que se habían enlistado como soldados activos de la 5ª División de Infantería del Ejército. SUGA fue el último del grupo en finalizar a fines de junio, días antes del anuncio sobre el ansiado regreso de BTS.