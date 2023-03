La canción que Lady Di creyó que estaba dedicada a ella y que dio comienzo a una gran amistad

escuchar

La dama de rojo está bailando conmigo / Mejilla con mejilla / No hay nadie aquí / Sólo somos tu y yo / Es en donde quiero estar / Pero apenas reconozco a esta belleza a mi lado / Nunca voy a olvidar la forma en la que luces esta noche.

“The Lady in Red” es una balada romántica compuesta por el cantautor irlandés Christopher John Davison, conocido popularmente como Chris de Burgh. Fue lanzada en junio de 1986 como el segundo sencillo del álbum Into the Light y más allá de que para muchos pueda resultar algo cursi, pronto se convirtió en la canción más exitosa del artista hasta trepar a la cima de los rankings de canciones en todo el mundo y convertirse en la composición insignia de su autor.

Lo que muchos desconocen es que Chris de Burgh nació en Argentina, más precisamente en el policlínico Doctor Luis Chapuis de la ciudad de Venado Tuerto, al sur de Santa Fe, y vivió su primera infancia junto a su familia en una estancia llamada Las Magnolias, perteneciente a la pequeña localidad de San Eduardo.

Hijo del coronel Charles Davison, un diplomático británico, y de Maeve Emily de Burgh, una secretaria irlandesa, su padre tenía importantes propiedades agrícolas y pasó sus primeros años de carrera diplomática entre Malta, Nigeria y Zaire, hasta que terminó estableciéndose junto a su mujer en la Argentina. Aquí compró tierras en la zona de Venado Tuerto, donde ya existía una profusa colonia irlandesa.

Así las cosas, el pequeño Chris de Burgh nació y se crio en aquella estancia junto a sus padres y su hermano mayor, Richard, hasta los tres años, cuando su madre recibió la noticia de que se había convertido en heredera de un castillo en Irlanda que había sido comprado por su abuelo materno, el general Sir Eric de Burgh, ex jefe del destacamento británico en la India y procedente de una distinguida familia normanda.

La noticia los impulsó a dejar Argentina y regresar a su país de origen, donde restauraron el castillo y abrieron un hotel con 23 habitaciones que su familia administraba. De esta manera, De Burgh creció entre los círculos más selectos de Dublín, un ámbito muy señorial. Después de asistir al Marlborough College, en el condado de Wiltshire (Inglaterra), se graduó en el Trinity College de Dublín con un master en Artes, Francés, Inglés e Historia.

Por entonces, su pasión era tocar la guitarra y componer canciones. Tocando en el auditorio del hotel realizó sus primeros shows en vivo, hasta que en 1974 inició su carrera como músico profesional y adoptó el nombre artístico de Chris de Burgh. Ese mismo año firmó su primer contrato con A&M Records y actuó como telonero de Supertramp durante su gira Crime of Century.

Chris de Burgh en Berlín, en 2017 Frank Hoensch - Redferns

Después vinieron infinidad de baladas, hits poperos y hasta payadas en inglés. Los resultados fueron más de 45 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, con una considerable presencia en países latinoamericanos. También fue el primer artista occidental en dar un concierto en el Líbano.

Pero volvamos a “The Lady in Red”. En una entrevista para el programa de la televisión británica This is your life, el cantante reveló que la canción había sido inspirada por el recuerdo de la primera vez que vio a su mujer. “Se hace más fácil cuando conocés a las personas para quienes estás escribiendo las canciones. Pero también es sumamente complejo, porque hay muchas personas en el mundo, y personas muy diferentes que escuchan la misma canción. Yo hago canciones para todos, y las hago lo mejor que puedo, porque creo que una buena melodía puede recorrer el mundo”, aseguró.

Un capítulo aparte merece su relación con Diana Spencer, la entonces princesa de Gales, Lady Di y declarada admiradora de su música. Se habían conocido en un concierto privado y luego de terminar su actuación, la princesa lo alcanzó detrás del escenario para agradecerle por escribir aquella canción. Lady Di estaba convencida de que la mujer de rojo de la que hablaba la letra era ella, porque era así como la llamaba todo el mundo desde que se había casado con el príncipe Carlos de Inglaterra. Era uno de los personajes más mediáticos del momento y era habitual verla en las revistas y en la televisión luciendo vestidos de color rojo.

El músico se sintió muy halagado por su palabras, pero no tuvo más remedio que confesarle que la protagonista del tema no era ella, sino su mujer, que casualmente tenía un nombre muy parecido al de la princesa: Diane, de apellido Davison y la madre de sus tres hijos. A partir de entonces entablaron una relación que se prolongó hasta el trágico final de la princesa. De Burgh no sólo asistió a su funeral, sino que en el concierto de homenaje a su memoria le dedicó “The Lady in Red”.

Nunca te había visto lucir tan hermosa como esta noche / Nunca te había visto brillar tan brillante / Nunca había visto tantos hombres preguntarte si querías bailar / Están buscando un pequeño romance / Dada una pequeña oportunidad/ Nunca había visto el vestido que estás usando / O las luces en tu cabello / Que llegan hasta tus ojos / He estado ciego.

Hay que decir que la canción (que además tuvo una floja versión en castellano) también tuvo sus detractores. Entre otros, fue votada como la tercera peor canción de la década de 1980 por los lectores de Rolling Stone y fue elegida como la sexta peor canción de amor de todos los tiempos por el sitio británico de noticias musicales Gigwise. Además, en una encuesta de 2001 realizada a más de 50.000 espectadores de Channel 4 y lectores de The Observer, fue votada como el cuarto sencillo número uno más odiado del Reino Unido.

Desde aquel éxito mundial, De Burgh nunca logró volver a posicionarse en las listas de Estados Unidos y su fortuna comercial comenzó a decaer levemente en Gran Bretaña a principios de los 90, aunque sostuvo su éxito en el resto del mundo, debido principalmente a la inactividad de su sello discográfico A&M Records en Estados Unidos.

Muchos años después, en 1994, regresó a la Argentina junto a su mujer y sus tres hijos y viajó en un avión privado hasta Venado Tuerto, para que su familia conociera el lugar donde se había criado en su primera infancia, la estancia Las Magnolias.

Al día de hoy, Chris sigue casado con Diane y vive en Enniskerry, condado de Wicklow, en Irlanda. Tienen dos hijos, Hubie y Michael y una hija, Rosanna, ganadora de la edición Miss World 2003 como representante de Irlanda.