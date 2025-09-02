La clásica historia de desamor italiana que ya tiene 30 años, es la única canción exitosa de su autor y que todo el mundo quiere grabar

Corría el año 1995 y la escena musical italiana se veía sorprendida por el inesperado suceso de Destino Paraíso, el contundente álbum debut de Gianluca Grignani.

Nacido en Milán el 7 de abril de 1972, el cantautor demostró una inusitada pasión por la música desde muy temprana edad. Y ya en la adolescencia comenzó a tocar la guitarra y a componer sus propios temas. En 1990, con 18 años, Grignani tomó la decisión de instalarse en Londres con el objetivo de estudiar música y perfeccionarse técnicamente. Durante su estadía en la capital británica, y más allá de las actividades académicas, tuvo la oportunidad de conocer a varios músicos y de presentarse en vivo en pequeños clubes y bares.

Gianluca Grignani en su ciudad, Milán, en mayo de 2023 Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

De regreso en Italia, Gianluca estuvo inmerso en la preparación y grabación de su primer álbum. Y tras varios años de intensa actividad, finalmente en 1995 vio la luz el ya citado Destino Paraíso. Aunque aquella ópera prima contó con varias canciones que despertaron el interés del público, ninguna alcanzó la popularidad de “Mi historia entre tus dedos”. Dueño de una melodía emotiva, suave, melancólica y romántica, el tema en cuestión se convirtió en un enorme éxito en toda Italia y posteriormente en el resto de Europa.

Sin embargo, su estatura de desgarrador himno al desamor se elevó aún más después de que Grignani lanzó su respectiva versión en español, conquistando de una vez y para siempre al público de España y de destinos latinoamericanos, particularmente México y Argentina. En tanto, la edición en este lado del mundo de su primer disco grabado íntegramente en castellano lo llevó a emprender varias giras con un impacto y una adhesión sorprendentes en cada una de sus apariciones públicas, tanto radiales como televisivas.

Considerada una de las composiciones más populares y difundidas a lo largo de todo el verano de 1996, “Mi historia entre tus dedos” asoma como una reflexión sobre los errores para encontrarle un significado a aquellas situaciones que terminaron por desgastar una relación amorosa y de ese modo ponerle punto final a ese capítulo y dar paso a uno nuevo.

La canción aborda el tema del desamor y la dificultad de dejar ir a un romance que ha llegado definitivamente a su fin. Su letra refleja la perspectiva de alguien que, aún reconociendo el ocaso de la relación, todavía guarda profundos sentimientos por el otro y se debate en la idea de continuar pese a todo.

Quien narra el tema parece estar dialogando con su pareja, expresando la confusión y su dolor ante la ruptura. El título “Mi historia entre tus dedos” evoca que la narrativa de su amor se encuentra ahora fuera y lejos de su control, como si el derrotero de la relación estuviera desvaneciéndose o escurriéndose entre los dedos de su pareja. La canción recurre a metáforas para describir la intensidad de los sentimientos de quien relata la historia, como cuando menciona que su sonrisa le abrió las puertas del paraíso, demostrando la profundidad de su amor y cuánto ha perdido desde que la relación arribó a su epílogo.

“Mi historia entre tus dedos” también posa su mirada sobre el tema de la amistad después del amor. Sin dudas, una alternativa que el protagonista rechaza de plano, ya que considera como algo imposible y sin sentido desembocar en una simple amistad luego de haber experimentado un gran amor. El cuadro se completa a la perfección con el costado melancólico de una melodía que acrecienta el sentimiento tanto de pérdida como de nostalgia que envuelve a toda la composición.

Luego de la tremenda repercusión de Destino Paraiso, Gianluca Grignani siguió adelante con su carrera musical. Sin embargo, ninguno de sus trabajos posteriores llegó a alcanzar el mismo grado de popularidad que su álbum seminal. No obstante, su figura continuó siendo importante dentro de la escena musical de su país, incluyendo varias colaboraciones destacadas a lo largo de toda su trayectoria.

El gran hit de Gianluca Grignani cumplió 30 años y es todo un clásico que sigue acumulando nuevas versiones Morena Brengola - Getty Images Europe

Más allá de lo estrictamente musical, incursionó además en otras disciplinas artísticas. En efecto, en 2014 publicó Come sempre, resto qui (Como siempre estoy aquí), su primer libro, que resultó ser una suma de reflexiones y pensamientos sobre la vida, el amor y la música. Aún en plena actividad, Grignani disfruta de una carrera en la que ha vendido más de 3 millones de copias de sus producciones discográficas, además de haber recibido varios premios y reconocimientos.

Por su parte, y a 30 años de su lanzamiento, “Mi historia entre tus dedos” no sólo se mantiene vigente como un auténtico clásico de la música romántica sino que figura además entre los temas más recurrentemente solicitados por los fanáticos del karaoke alrededor del mundo.

Y como suele ocurrir con todas las grandes canciones que trascienden épocas, modas y generaciones, también fue y continúa siendo revisitada por infinidad de artistas de los más disímiles orígenes y estilos. En 1996, el cantante brasileño José Augusto registró una versión en portugués titulada “A minha historia”. En 1999, el dominicano Mickey Taveras le dio su toque salsero en su álbum Más romántico, mientras que ese mismo año también hizo lo propio el dúo malagueño Las Chamorro.

Bajo el título “Quem de nós dois”, en 2001 la brasileña Ana Carolina volvió a grabarla en lengua portuguesa. En tanto, en 2004, Sergio Dalma dio a conocer dos versiones del tema: una en español y la restante en catalán titulada “Plorant Les Hores”.

Cinco años después, Ornella Vanoni, indiscutida estrella de la música italiana, le puso su voz en su idioma y con su título original: “La mia storia tra le dita”. Ya en 2011, el argentino nacionalizado mexicano Noel Schajris la grabó en su álbum Grandes canciones, al tiempo que Mario Luis ofreció una particular versión en tiempo de cumbia.

En 2014, quien también se dio el gusto de grabar el tema fue el legendario Armando Manzanero. Y en años posteriores se sumaron la cantante flamenca Licia Fox, la agrupación cubana Los 4 y la intérprete chilena Andrea Labarca. Iván Noble también aportó su versión, el año pasado, durante una presentación en vivo de la Fiesta ¡Fa! Pero la más reciente de todas es, precisamente, una que trae de vuelta la voz de Gianluca Grignani, ahora acompañado por Matteo Bocelli.