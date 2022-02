La extraña confesión de James Blunt sobre You’re Beautiful: ¿De qué habla realmente la canción?

El cantante británico James Blunt confirmó el verdadero significado de su éxito “You’re Beautiful” y aseguró que no es una canción romántica como muchos creen. “Trata de mí, drogado, acosando a la novia de otra persona en el metro”, apuntó sorpresivamente Blunt durante una entrevista en el programa de la cadena de televisión ITV, The John Bishop Show. “Pero la gente la pone en sus bodas, lo cual es bonito”, agregó casi al pasar.

Anteriormente, el músico ya había revelado algunos detalles de su composición. En una entrevista para The Guardian, Blunt había afirmado que la chica a la que vio en el metro era su exnovia, que iba acompañada por su nueva pareja. “Nuestras miradas se cruzaron, pero pasamos de largo y me fui a casa”, contó entonces el cantante, detallando que escribió la letra en solo dos minutos.

El éxito de “You’re Beautiful”, lanzado en 2005 como el tercer sencillo de su álbum debut Back to Bedlam, situó a James Blunt en el mapa e hizo que el disco se convirtiera en número uno en ventas en países de todo el planeta. Actualmente, según Mirror, es una de las canciones más típicas para abrir el baile en las bodas en Reino Unido.

“You’re Beautiful” se editó en el disco debut del músico llamado Back to Bedlam, de 2004. Su introducción de guitarra acústica se convirtió en el leit motiv de varias historias de amor de la época. El disco se convirtió en el más vendido de ese año en Reino Unido y, luego, sería de la década. Como single, en Estados Unidos vendió más de 3 millones de copias. En el videoclip, el propio Blunt se presentaba al mundo con sus ojos celestes mirando a cámara bajo una intensa nevada. Mientras cantaba cada estrofa de la canción, se sacaba la campera, el buzo, la remera, las zapatillas, dejaba sus pertenencias en el suelo y se arrojaba al mar desde un acantilado. Un verdadero acto de amor que, ahora, deja ver su lado B.

En tren de aclarar las cosas, Blunt –en realidad se llama James Hillier Blount– nació el 22 de febrero de 1974 en un pueblito militar inglés de poco más de 10.000 habitantes llamado Tidworth, en Hampshire. De hecho es uno de sus ciudadanos más ilustres. Antes de convertirse en músico profesional fue oficial del ejército británico en el regimiento Life Guards y en 1999 participó con la OTAN en la Guerra de Kosovo.

Su formación musical fue temprana. Comenzó con lecciones de piano y violín cuando era chico pero la clave fue cuando conoció la guitarra eléctrica a los 14 años. Escribía canciones en su tiempo libre mientras estaba en el ejército. De hecho, en Kosovo tocó varias veces para las tropas y los lugareños, y en esos días de plena guerra escribió la canción “No Bravery”. A través de una amiga música le acercó un demo al manager de Elton John, Todd Interland, y así comenzó su carrera. En 2002 se vio obligado a dejar el uniforme para enfocarse de lleno en su faceta artística, pero siguió colaborando con la ONG Médicos sin Fronteras a través de subastas en sus conciertos.

“Mi vida es brillante”, dice dos veces seguidas, al comienzo del famoso tema

El famoso tema empieza con un chiste: “Mi vida es brillante”, dice dos veces seguidas, casi como por accidente. Y continúa: “Vi un ángel/ De eso estoy seguro/ Me sonrió en el metro/ Estaba con otro hombre/ Pero no perderé el sueño por eso/ Porque tengo un plan”. Ese plan, sin embargo, nunca es revelado, no existe. O quizás sea simplemente recordarla. “Pero es hora de enfrentar la verdad/ nunca estaré contigo”, se resigna sobre el cierre. Y provoca más de un suspiro.

Seguramente, con la última confesión del cantante, hoy el tema “You’re Beautiful” estará sonando nuevamente.