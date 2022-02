Zoë Kravitz, sobre su divorcio y su nuevo amor, Channing Tatum: “Mi vida cambió por completo”

Zoë Kravitz está en su mejor momento, tanto personal como profesional. A sus 33 años, la actriz logró despegarse de la fama de sus padres para construir un nombre propio, el cual terminó de consolidar con sus trabajos en la serie Big Little Lies y en la película Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, en donde interpreta a Leta Lestrange. Como si fuera poco, en marzo estrenará The Batman, donde se pondrá en la piel de Gatúbela.

En una entrevista con la revista Elle, la estrella abrió por completo las puertas de su intimidad y habló sobre su divorcio del actor Karl Glusman y sobre su reciente noviazgo con el actor Channing Tatum, a quien conoció trabajando.

“Mi vida cambió por completo” , confesó haciendo referencia también a la pandemia, que la encontró regresando a un hogar en plena remodelación en la ciudad de Nueva York después de haber pasado meses viviendo en Londres mientras grababa Batman. “Fue un regalo haberme podido tomar ese tiempo”, comentó sobre el aislamiento, que según cuenta le permitió hacer muchas reflexiones personales.

La boda, en 2019, de Zoe Kravitz con Karl Glusman @zoeisabellakravitz

Un matrimonio de apenas 18 meses

Kravitz no quiso entrar en detalles sobre las causas que la llevaron a divorciarse tan solo dieciocho meses después de haberse casado , sin embargo, no dudó en halagar a su exmarido. “Karl es un ser humano increíble. Realmente no se trata tanto de él, sino más bien de que yo aprendí a hacerme preguntas sobre quién soy, sigo aprendiendo quién soy, y eso está bien. Ese es el viaje en el que estoy ahora”, aseguró.

Zoë se comprometió con Glusman en 2018 y un año más tarde se casó en la fastuosa mansión de Lenny Kravitz en París, en una noche idílica. Todo parecía marchar sobre ruedas para la pareja hasta que de forma inesperada, llegó el anuncio de la separación. Según informó People en enero del año pasado, fue Zöe quien solicitó el divorcio, pero no trascendieron más datos. El trámite que terminó con el matrimonio finalizó en agosto de 2021, poco antes de que ella comenzara una relación con Tatum.

Hoy, mientras transita los treinta y después de haber reflexionado mucho sobre sí misma, la actriz afirma que está en un “lugar dulce” y agradece que sus veinte hayan pasado. “No quiero volver nunca a esa época. Yo era un desastre”, afirmó y agregó: “No tomaba decisiones basadas en lo que me parecía bien. Ahora estamos en la era de ‘¿Qué es lo que realmente quiero?’. Lo bueno ahora es tomarse un minuto para decir: ‘Tal vez debería hacer esto de forma diferente’, y ver cómo se siente”.

Zoë y Channing, una inesperada historia de amor

En ese camino fue que conoció a su actual pareja, Channing Tatum, colega y protagonista de la película Pussy Island, escrita por ella misma junto a su amigo ET Feigenbaum y en la cual debutará como directora.

El largometraje es un thriller que cuenta la vida de Frida, una joven e inteligente camarera de Los Ángeles que busca conquistar al magnate de la tecnología Slater King, entrando en el círculo íntimo del millonario y logrando ir a la isla privada de él, en donde no todo será como esperaba.

Channing Tatum y Zoe Kravitz, felices caminando por Nueva York Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Kravitz no conocía a Tatum antes del casting , pero si recuerda que pensó que sería lo suficientemente valiente como para interpretar al personaje. “Viendo su trabajo y oyéndolo hablar de Magic Mike y del espectáculo en vivo, pensé que era un feminista. El actor tenía que estar tan lejos de lo que es, donde no le dé miedo. Creo que nunca lo hemos visto interpretar a alguien oscuro. Estoy emocionada por verlo hacer eso”, dijo con entusiasmo.