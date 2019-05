Himnos populares y canciones malditas de un ícono del rock nacional Crédito: Gentileza Sony Music

Oscar Jalil SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 11:41

Artista popular por derecho propio, Fito Páez sigue tan activo como cuando comenzó en 1983, dando inicio a un derrotero solista que incluye el disco más vendido en la historia del rock de aquí, trabajos compartidos, demos perdidos y otros tesoros.

Tenés que tenerlo

'Giros' 1985

"11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón" establecen a Giros como un clásico. El rock dialoga con el tango y el folclore, y el legado de Nebbia, Spinetta y García continúa en sus melodías. Pero Fito es un heredero incómodo a punto de estallar.

'Ciudad de pobres corazones' 1987

Los últimos días de la primavera democrática, una tragedia familiar y otros demonios conviven en un remolino. Con Prince en el parlante y el punk en los nervios, el disco negro de Fito incluye maravillas como "Ciudad de pobres corazones" y "Ámbar violeta".

'Ey!' 1988

"Polaroid de locura ordinaria" -inspirado en un cuento de Bukowski- y "Canción de amor mientras tanto" revelan al compositor en la curva final de su etapa maldita. Los tambores latinos de "Por siete vidas" anticipan lo que vendrá.

'El amor después del amor' 1992

El disco más vendido en la historia del rock argentino incluye 14 canciones para armar un Greatest Hits en tiempo real con notas sobresalientes: desde plegarias milagrosas ("Tumbas de la gloria") a perfectas road movies ("Dos días en la vida").

Material selecto

'Del 63' 1984

Inocencia, sueños utópicos, ecos de la trova rosarina y los clics modernos de Charly: una declaración de principios ("Del 63") con pasos en falso y momentos cumbre como "Tres agujas" y "Sable chino".

'Tercer mundo' 1990

De Maradona a Pinochet, de Khadafi a la Coca Sarli, un cambalache para describir a Argentina en los desangelados 90. Groove latino, mil samples y algunas de sus mejores melodías.

'Circo Beat' 1994

El sucesor de El amor... tuvo que lidiar con la alta exposición y el éxito a escala continental. Rosario como refugio y el regreso a las primeras ilusiones dentro de un disco de alto presupuesto que sumó a un productor de fuste (Phil Manzanera). Sofisticado, ambicioso y sumamente pop, Circo Beat aún espera por una merecida reparación histórica.

'Abre' 1999

Los once minutos de "La casa desaparecida" exponen la urgencia expresiva de Páez. El controvertido recurso autorreferencial ("Al lado del camino"), los Beatles ("Torre de cristal") y la comedia romántica ("Dos en la ciudad") son los escudos elegidos para despedir el siglo.

'La ciudad liberada' 2017

La foto de tapa desató la tormenta sin detenerse en la escucha de, quizás, el mejor disco de Fito en 20 años. Un ego trip de miradas múltiples y una intención oculta: el amor después de la grieta es una vía posible para acceder a una reciente obra clave del rosarino.

Para una inmersión

'Rey Sol' 2000

Dedicado a Martín, el hijo de Fito y Cecilia Roth, Rey Sol explora un tiempo adulto entre la paternidad y un clasicismo compositivo de alta fidelidad. El disco aún guarda temas para redescubrir como el jazzy "Una noche en Down Town" o la bellísima "The Shining of the Sun".

'Naturaleza sangre' 2003

Páez vuelve al rock y frente a la crisis saca un puñado de canciones urgentes. "Volver a mí" lo dice todo en su estribillo de restauración personal. Pero son las baladas ocultas lo mejor de un disco casi ignorado: "Ojos rojos", "Bello abril" -junto a Spinetta- y "Oh nena" merecen otra oportunidad.

'El mundo cabe en una canción' 2006

El imaginario Páez, ese planeta revisitado y que tanto enerva a sus detractores, aparece con nuevos detalles y más personajes en el tema que le da título al álbum. Un decálogo perdido del compositor fecundo.

'Confiá' 2010

Hay que volver a Confiá y a su esplendor cancionero. Los discos de Steely Dan en el mapa de ruta, la síntesis de la canción y dos amigos para manejar las guitarras: tanto Gonzalo Aloras como Coki Debernardi controlan el aire cambiante del mid-tempo ("London Town"), los climas acústicos ("Limbo Mambo") o el mejor espíritu stone ("Fuera de control").

'Yo te amo' 2013

En el mismo año en que aparecen El sacrificio y Rosario Dreaming -disco benéfico-, Fito escribe otro tratado sobre el amor en sus más diversas expresiones: le canta a su hija ("Margarita"), expone un romance trágico entre delears ("Nadie como ella") y revela la pócima mágica en versión electro-pop ("Yo te amo"). En suma, un montón de amor.

Brillante sobre el mic: Los mejores temas del resto de su discografía

'Instant-táneas' 1986

La canción funciona casi como una continuación de "Sable chino", además de ofrecerle un regalo de amor a Fabiana Cantilo. Se trata de uno de los momentos más inspirados de La la la, el disco compartido junto a Luis Alberto Spinetta.

'Telekinesis' 1988

Incluida en el demo y futuro soundtrack de la película Novela que nunca llegó a realizarse, es una miniatura en voz y piano bajo el imperio sentimental de las torch songs.

'Cadáver exquisito' 1996

La fastuosa puesta orquestal, digna de Michel Legrand, describe perfectamente el dramatismo que expone la letra: "Una mirada terrible sobre la Argentina", dijo Fito.

'all dead, all dead' 1997

Fito se adueña de la joya escondida de Bryan May en el disco de Queen News of The World: una versión sentida que incluye un bandoneón para dar más pistas sobre la apropiación.

'Llueve sobre mojado' 1998

La alianza entre Sabina y Páez terminó bastantemal, pero la experiencia dejó bombas radiales con lo mejor de ambos mundos. Después, "cada cual por su lado".

'El cuarto de al lado' 2007

"La vida es la reina madre de la inmensidad", canta Páez, y el piano suena prácticamente como si fuera su segunda voz. Un ejercicio de intimidad y belleza y una de sus canciones más logradas y menos conocidas.

'Las cosas tienen movimiento' 2009

Durante la emocionante e inolvidable noche de Las Bandas Eternas en el estadio de Vélez, Spinetta y Páez hicieron la versión definitiva de este tema, que además era la canción compuesta por Fito favorita del Flaco.

'La puta diabla' 2013

Antes de ser novela, "La puta diabla" tuvo letra, melodía, e integró el repertorio de "canciones malditas". El fantasma de Lennon versus los demonios de Páez.

'Loco' 2014

El clásico perdido de Billy Bond & The Jets (firmado por Charly García) regresa acá en una versión rabiosa y con la letra cambiada: Fito suma a Charly y Spinetta a la súplica por "una moneda".

'Nuestra historia de amor' 2015

"Samba noir", cantan a dúo Páez y Paulinho Moska, que vibran en el mismo tono y quedan pegados al swing irresistible de un tema que debería sonar en todas las radios.