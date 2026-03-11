Ángel Di María asistió al show sinfónico de Fito Páez en Rosario y recibió la ovación del público

Se sabe que Rosario es una cuna de grandes futbolistas y también de grandes artistas. Esta vez, estos mundos se volvieron a cruzar luego de que Ángel Di María, figura de Rosario Central y campeón del mundo, asistió al show sinfónico que brindó este martes Fito Páez en el teatro El Círculo de su ciudad natal. Este encuentro de gigantes quedó plasmado en las redes sociales de ambos, donde se mostraron con muy buena onda y expresaron admiración mutua.

Di María dijo presente en el concierto sinfónico de Páez acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso. Se ubicó en una de las plateas preferenciales del mítico teatro y al ser reconocido por el músico al final del show recibió la ovación de los miles de asistentes. “Fideo, Fideo”, coreó el público para saludar al campeón de Qatar 2022.

La ovación a Di María en el recital de Fito Páez

Al terminar el concierto, Ángel compartió las fotos del encuentro en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 26 millones de seguidores. “Muchas gracias por recibirnos. Hermosa noche Fito querido. Rosario siempre estuvo cerca”, escribió el jugador de fútbol en la publicación junto con corazones azul y amarillo, los colores del club que ambos son hinchas: Rosario Central.

El posteo que Di María le dedicó a Fito Páez

Este concierto de Fito se inscribe dentro de Casa Páez, una iniciativa mediante la cual el artista rosarino abrirá las puertas de su universo musical con cuatro presentaciones en la ciudad, cada una pensada con un formato diferente.

Fito muy emocionado compartió imágenes del show en sus redes

“Todavía estoy temblando. Nunca olvidaré este concierto. Nada como estar en casa. Les amo con locura”, expresó el músico en sus redes sociales al compartir las fotos y videos de una noche que quedará para el recuerdo. La orquesta sinfónica dirigida por Javier Más le dio un toque especial a las canciones del reconocido pianista y cantante.

Canción para mi muerte dedicada a Charly García

Además de sus clásicos, Fito también le regaló al público versiones de canciones de sus dos ídolos y amigos, Charly García y Luis Alberto Spinetta. Para homenajear al ex Sui Generis interpretó Canción para mi muerte, mientras que al Flaco lo recordó cantando Muchacha ojos de papel. Ambos covers fueron muy emocionantes y más de un asistente derramó una lágrima al oír esos himnos del rock nacional.

El homenaje de Fito a Spinetta cantando Muchacha ojos de papel en Rosario

El segundo show de Casa Páez será este miércoles en el teatro Astengo, en un formato de solo piano. La encargada de abrir la noche, también con entradas agotadas, será el proyecto musical de la rosarina Amelia. En tanto, este viernes Fito regresará a El Círculo para presentar las canciones de su disco Novela, con una puesta especialmente diseñada para la ocasión.

Por último, el ciclo de presentaciones tendrá su cierre este domingo 15 de marzo con un recital gratuito que se llevará a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera.

El recital sinfónico de Fito Páez en Rosario

Con estas presentaciones, Fito reafirma su profundo vínculo con la ciudad de Rosario, que es constitutivo de su identidad artística. Nacido y criado allí, el músico siempre mantuvo una relación emocional y creativa con su ciudad natal, que aparece de manera recurrente en sus canciones, recuerdos y relatos. A lo largo de su carrera, Páez regresó muchas veces a tocar allí y suele destacar el orgullo que siente por su origen. Una vez más, sigue demostrando que, como dice su canción, “Rosario siempre estuvo cerca”.