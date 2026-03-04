La hija de Fito Páez rompió el silencio sobre los rumores de noviazgo de su padre con Sofía Gala

Desde que nació la versión sobre un presunto noviazgo entre Fito Páez y Sofía Gala, sus fans y círculos cercanos se vieron revolucionados. En las últimas semanas, este rumor ganó fuerza y, pese a que los protagonistas afirmaron que solo mantienen una amistad, ahora fue la hija del cantante, Margarita Páez, quien rompió el silencio y se sinceró al respecto.

Durante una entrevista con Puro Show (eltrece), Margarita reconoció: “No me preguntaron sobre el tema tanto. Solo en una nota y en el círculo. Pero son amigos. Fin de la historia”. Ante la repregunta del cronista de si se trata de una amistad “con derechos”, la joven actriz indicó tajante: “No, por favor. Son amigos sin derechos. Inventan donde no hay”.

Margarita Páez aseguró que su papá y Sofía Gala son muy amigos y desmintió que sean novios (Fuente: eltrece)

Segura y firme, miró a la cámara y sentenció: “Te lo aseguro, acá en vivo. No son pareja”. “¿Lo hablaste con ellos?”, quiso saber el cronista y Margarita contestó: “Es mi papá, pero no, no hay chisme. Mi papá se ríe con lo que circula; imagínate que con tu mejor amiga inventan que están en pareja… Es re gracioso”.

“Pero cuando le preguntaron a Moria Casán, ella dejó la puerta abierta”, deslizó el cronista, a lo que la joven contestó: “Pero Moria es show, es Moria”. Ante la última pregunta que realizó el notero acerca de si se imagina una relación a futuro de Fito y Sofía, Margarita sostuvo: “No, cero. Me los imagino como hermanitos”.

En una entrevista con LAM (América TV) a mediados de febrero, Moria Casán habló del vínculo de su hija con el músico: “No sé cómo llamarlo: crush, amor. Se respetan, se quieren”. Además, destacó que Fito Páez siempre estuvo presente en la vida de Sofía Gala: “Él es un hombre extraordinario, de una calidad humana, de una sensibilidad única y un hombre que da mucho amor y lo necesita. Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”. Sin embargo, advirtió que no sabe si la actriz está enamorada de él como pareja.

Margarita señaló que se imagina a su papá y a Sofía en el futuro como dos "hermanitos", pero no como novios (Fuente: eltrece)

Por su parte, Gala habló en la misma fecha con el programa que conduce Ángel De Brito y negó cualquier vínculo romántico con el músico. “No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”, remarcó a través de un mensaje de audio. “No estamos en pareja, somos familia, parte de una misma tribu”, concluyó.

Según el panelista de LAM y periodista de espectáculos, Pepe Ochoa, la relación amorosa habría traspasado la barrera de la amistad hace meses y recién a principios del 2026 es cuando una versión habría llegado a sus oídos que más tarde ganó fuerza.

Debido a la viralización y repercusión de esta noticia, Moria Casán habló en su programa La mañana con Moria (eltrece) y recordó el lazo que une a su hija con Páez. Allí mencionó que el músico fue uno de los primeros en llegar al Sanatorio Finochietto cuando nació Dante Della Paolera, su segundo nieto, y que fue en su casa donde Sofía Gala presentó su banda indie punk Fea. “Nos hizo una cena impresionante; como anfitrión es lo máximo”. Pese a estas descripciones, nunca confirmó un noviazgo.