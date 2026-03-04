Qué dijo la hija de Fito Páez sobre el vínculo del músico con Sofía Gala

Margarita Páez habló sobre los rumores de un presunto romance entre su padre y Sofía Gala, durante una entrevista en el programa Puro Show (eltrece). La joven actriz aclaró la situación sentimental del músico rosarino tras la viralización de versiones sobre un noviazgo y rechazó las especulaciones que circulan en el ambiente del espectáculo desde principios de año.

¿Qué dijo Margarita Páez sobre la relación entre Fito y Sofía Gala?

La hija del músico habló frente a las cámaras de Puro Show para dar su punto de vista del presunto romance y reconoció que el tema genera curiosidad en su entorno. “No me preguntaron tanto sobre el tema. Solo en una nota y en el círculo. Pero son amigos. Fin de la historia”, manifestó con firmeza ante el cronista del canal.

Margarita Páez rompió el silencio y habló de la relación de su papá con Sofía Gala

El cronista de eltrece consultó a la joven si existe una amistad con derechos entre los artistas. La hija del cantautor rechazó esa posibilidad de inmediato y de forma tajante. "No, por favor. Son amigos sin derechos. Inventan donde no hay“, respondió para clausurar cualquier rumor de romance. Margarita miró de frente a la lente de la cámara para dar mayor peso a sus palabras. “Te lo aseguro, acá en vivo. No son pareja”, sentenció ante el público.

Según su testimonio, el artista rosarino no se siente afectado por los comentarios de la prensa. “Es mi papá, pero no, no hay chisme. Mi papá se ríe con lo que circula; imagínate que con tu mejor amiga inventan que están en pareja… Es re gracioso”, comentó sobre la actitud de su padre frente a los rumores. La entrevistada insistió en que el vínculo es puramente afectivo y carece de componentes románticos.

La joven actriz cerró su entrevista con una comparación definitiva sobre el lazo entre los protagonistas. “No, cero. Me los imagino como hermanitos”, finalizó ante la pregunta sobre un posible futuro amoroso.

El posteo que desató rumores de romance entre Sofía Gala y Fito Páez

El testimonio de Sofía Gala y la visión de Moria Casán

Sofía Gala también negó la relación sentimental semanas atrás a través de los medios. La actriz envió un mensaje de audio al programa LAM de América TV para brindar su versión. "Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo“, aclaró la artista, para remarcar que posee un lazo particular y personal con el compositor que no encaja en los códigos de pareja. “No estamos en pareja, somos familia, parte de una misma tribu”, concluyó.

Moria Casán aportó su mirada en el mismo ciclo televisivo a mediados de febrero, donde analizó el afecto que une a su hija con el músico. “No sé cómo llamarlo: crush, amor. Se respetan, se quieren”, describió. “Siento que es un hombre que la protege. Este señor creo que sería la protección, pero no invasión”, opinó. La madre de la actriz evitó confirmar un noviazgo formal pese a las reiteradas consultas de los panelistas del programa.

Moria Casán se refirió al posible romance de su hija con Fito Páez





Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.