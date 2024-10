Sara Stewart Brown, exmujer de Jorge Lanata, usó un poder que le dio el periodista para revocar decisiones de Elba Marcovecchio

Escuchar

En medio de la grave internación de Jorge Lanata, continúa el enfrentamiento entre la familia del periodista y actual su esposa y apoderada, Elba Marcovecchio , quien decidió suspender a dos de los empleados de confianza de Lanata, una medida que en las últimas horas fue revertida por Sara “Kiwi” Stewart Brown, exesposa y madre de su hija Lola.

A través de las redes sociales, la artista plástica confirmó esta mañana que tiene un poder recíproco, firmado por Lanata, que decidió utilizar en estos momentos de tensión. “Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho contra personas a las que nunca hubiera perjudicado. Por lo que lo dejé sin efecto legal. Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo en que la gente que lo acompañó fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, se queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esta forma”, argumentó la exmujer del periodista.

Además, Stewart Brown explicó: “Es un poder recíproco , el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento. Así dice expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad”.

Buen día tuitería, quería contarles algo pic.twitter.com/auw42FgDnO — Sara Stewart Brown  (@Kiwita) October 17, 2024

A través de su cuenta de X, la madre de Lola Lanata también expresó: “ Conozco a Lanata desde hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza que se extendió mucho más allá de nuestra separación, acompañando las decisiones de cada uno. Él es un hombre valiente y fiel a sus convicciones, que siempre protegió y defendió a sus hijas, y que no permitiría jamás que alguien les haga daño”.

Finalmente, la artista concluyó: “Teniendo un poder mutuo y sabiendo que él haría lo mismo que yo en una situación como esta, no puedo hacerme la distraída . Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir. Lo hice todo en regla, con la intervención de un escribano, e informándose a la justicia de manera inmediata”.

El conflicto familiar

Jorge Lanata junto a su exmujer, Sara Stewart Brown, y su hija Bárbara, años atrás en un evento Gerardo Viercovich

El último conflicto familiar estalló cuando se supo que Marcovecchio envió cartas documento a la histórica cocinera y al chofer personal de Lanata suspendiendo sus labores. La noticia fue comentada por Karina Mazzocco en su programa A la tarde. Según indicó la conductora, la abogada actuó como apoderada del periodista, justificando la decisión como parte de una reorganización en la casa de Lanata mientras él permanece hospitalizado.

Según detalló el panelista Diego Esteves, uno de los afectados fue Facundo, el chofer personal de Lanata, quien había sido una figura clave dentro de su círculo de confianza. El comunicador precisó que Facundo habría alertado a las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, sobre ciertas actitudes de Marcovecchio en la casa del periodista.

“La carta documento que Elba envió al chofer de Jorge Lanata, Facundo, que era un hombre de confianza del conductor, fue clara: en carácter de apoderada de su marido, suspende de forma temporal a ambos empleados”, comentó Esteves, subrayando el poder que Marcovecchio tiene como apoderada legal de Lanata en este delicado momento. La cocinera de Lanata, una persona que lleva años trabajando con el periodista, también fue suspendida bajo las mismas condiciones.

La salud del periodista tras su última intervención

Jorge Lanata fue intervenido nuevamente en el día de ayer como consecuencia de una isquemia intestinal por la que fue operado, en primera instancia, hace una semana. La operación comenzó a las diez de la mañana y, si bien fue exitosa, el conductor se encuentra en estado crítico.

Elba Marcovecchio habló ayer tras la operación de Jorge Lanata y advirtió que el periodista se encuentra en "estado crítico"

“Salió bien. Le pido a la gente que siga rezando, que evidentemente funciona. Tiene que pasar este pozo”, dijo Marcovecchio a la salida del Hospital Italiano. “¿La situación es crítica?”, le preguntó el notero de Intrusos. Tras un sí rotundo, la abogada contó: “Ahora es el postoperatorio. Fueron horas muy angustiantes”.

La hija de Lanata, Bárbara, aseguró también que en la operación salió “todo bien” y dijo que “pudieron unirlo y cerrar” el intestino. Según pudo saber LA NACIÓN, ahora hay que esperar la evolución del cuadro.

LA NACION