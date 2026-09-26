“La música country de Brasil”: el género centenario que tiene millones de fans y que con las tragedias de dos cantantes enlutó al país

Si la bossa nova y el samba son las músicas embajadoras de Brasil ante el mundo, puertas adentro, crece una expresión ya centenaria, que cuenta con millones de adeptos. De ahí la conmoción que genera en los brasileños la pérdida de sus artistas más famosos. Hace cinco años lamentaron la muerte, en una tragedia aérea, de una de sus más jóvenes exponentes, Marilia Mendonça, que, con apenas 26 años se convirtió en un estandarte de las voces femeninas de un género tradicionalmente masculino. Y este martes 22 de septiembre se encontraron los restos del helicóptero donde viajaba Geraldo Antônio de Carvalho (el “Ricky” del dúo Rick & Renner), en una zona boscosa de la región montañosa de la Sierra Catarinense, al sur de Brasil. Fallecieron el cantante y el resto de los pasajeros y tripulantes.

Cuando se conoció la noticia, el gobernador del estado de Tocantins decretó tres días de duelo. Rick había nacido en Monte do Carmo, en diciembre de 1966. Treinta años después comenzó a cantar en bares con Ivair dos Reis Gonçalves (Renner) y recién en 1991 lograron grabar su primer álbum. Desde entonces comenzaron una carrera discográfica de 18 álbumes de los que vendieron más de 15 millones de copias, y una vida sobre los escenarios que les permitió cantar ante varios millones de espectadores, en más de tres décadas. Aunque la carrera del dúo tuvo varios impasse, los retornos a los escenarios demostraban que la formula seguía intacta.

“La música sertaneja se despide de uno de sus grandes nombres. Rick construyó una trayectoria marcada por grandes canciones, composiciones y momentos que formaron parte de la vida de generaciones. Hoy queda la nostalgia, pero también la certeza de que su voz, su obra y su contribución al género perdurarán para siempre. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seguidores. Descanse en paz, Rick”, postearon desde @sertanejooficiall.

El grupo se hizo famoso con canciones como “Ela é Demais” (del álbum Mil Vezes Cantarei). Además, Rick se dedicó a la composición de música y a la producción discográfica de otros artistas, Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo.

El 6 de noviembre de 2021 más de 100.000 personas participaron en las exequias de Marilia Mendonça. Un día antes el pequeño avión en el que viajaba para dar un concierto se estrelló cerca de la localidad de Caratinga, en el estado brasileño de Minas Gerais. Cuatro personas más murieron con ella: su productor, su tío, el piloto y el copiloto.

Marilia había dado un paso más en aquella música centenaria que era, es y quizá siga siendo, exclusividad de los brasileños. Con apenas 26 años, le ponía presente a canciones que hablaban de empoderamiento. Si bien se la conocía como la “reina del sufrimiento” y abordaba la temática más convencional del género, también le habló a las chicas de su generación. Incluso, algunos llegaron a referirse a su trabajo como una nueva corriente dentro del género, llamada “feminejo”.

La música sertaneja tiene su origen en la década de 1920 y deriva de otra que, en realidad, lleva el nombre de una especie de guitarra. La guitarra caipira tiene diez cuerdas (en realidad son cinco dobles) de sonido metálico, que proviene de la guitarra barroca. Se la usaba para tocar músicas folklóricas con historias rurales. De ahí deriva la música sertaneja, que actualmente acusa dos corrientes y varias ramificaciones. Por un lado, la que sigue ceñida a las formas más tradicionales del siglo pasado. Por otro, la que se aggiornó y recibió la influencia de otros géneros. Esta última es la que ganó masividad y traspasó los límites originales, el centro sur del Brasil, para ganarse el corazón de tantos brasileños que habitan en todo el vasto territorio.

Algunos la llaman la “música country” del Brasil, quizás por los sombreros y chaquetas que utilizan algunos de sus intérpretes. Sin duda, por sus orígenes en historias rurales, porque no hay relación con el folk estadounidenses. La música sertaneja tiene sus propio códigos, estructuras y matices, muy referenciados en su propia región.

Tradicionalmente fue interpretada por dúos masculinos, pero hay que reconocer a parejas mixtas (Cascatinha & Inhana) y a solistas femeninas (Inezita Barroso) ya en sus comienzos.

Tonico & Tinoco fueron los más célebres intérpretes de la música sertaneja de raíz. Desde la publicación de Chico Mineiro en 1946, los hermanos João y José Perez se convirtieron y los grandes referentes del género para todo el país. Dieron más de 40.000 actuaciones y vendieron 150 millones de copias de sus discos, sin haber salido del Brasil.

Con los años esta música entró en los repertorios de artistas muy famosos, de otras vertientes. Roberto Carlos, por ejemplo, grabó en 2010 un álbum de colaboraciones llamado Emoções Sertanejas.

Debido a que más del 75 por ciento de la música que se consume en Brasil es en portugués, la sertaneja actual se sostiene en el gusto masivo ya que fue aggiornada a estos tiempos. Permite fusiones que hoy la ligan, por ejemplo, a la música urbana (Agroplay, Sertanejo Urbano o CountryBeat).