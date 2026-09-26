Maru Botana se refirió a los rumores de romance entre su hija y Franco Colapinto y no se guardó nada

En medio de las especulaciones sobre el estado de la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco, recientemente empezaron a surgir versiones de un presunto acercamiento entre el piloto y Sofía Solá, la hija de Maru Botana, quienes, según trascendió, habrían compartido su infancia en Pilar. A partir de esto, la pastelera rompió el silencio y reveló si aprueba o no un vínculo amoroso entre ellos.

“Veo Fórmula 1, me encanta. Soy fan total de Franco Colapinto”, sostuvo Maru Botana en diálogo con Puro Show (eltrece) el jueves 24 de septiembre. A partir de esto, el cronista le preguntó por el reciente intercambio de “Me gusta” en Instagram entre el piloto y su hija, y ella, con una sonrisa, aseguró que no estaba tan al tanto de esto. “Lo quiero mucho a Franco y a su familia. Lo fui a ver de hecho en Barcelona, pero no, no tenía ni idea”, agregó.

Franco Colapinto le puso "me gusta" a algunos posteos de la hija de Maru Botana (Foto: Instagram @soffiasolaa)

“Lo conozco porque él es muy fan de una torta mía y su mamá suele ir a comprar”, explicó sobre cómo nació el vínculo. Fue entonces que el notero le consultó: “¿Cómo yerno te lo imaginás?”. A lo que Maru, con un dejo de picardía, respondió: “Sería divino. No lo conozco tanto a Franco, pero sí a su familia y son un amor. Está aprobado”.

Al ver todo el ruido mediático que generaron sus interacciones con Franco Colapinto en Instagram, Sofía Solá decidió pronunciarse a través de un breve pero divertido TikTok. En el mismo se mostró maquillada y tirando un beso, con un audio de fondo que decía: “Yo no sé quién estará escribiendo la historia de mi vida, pero, por favor, ponle un punto, una coma, algo, no sé, tomate un té. Fumate uno. Descansá la muñeca. Dejame en paz un segundo”.

Sofía Solá reaccionó en sus redes a los rumores de romance con Colapinto (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

“Yo sin entender nada, pero feliz de que me shippean con Franco Colapinto”, escribió sobre la imagen para desmentir el romance. Asimismo, agregó: “Sorry not sorry” (lo siento, pero no lo siento).

La última relación pública del piloto de Alpine fue con la actriz Maia Reficco. Los rumores de romance empezaron a principios de este año y decidieron oficializar su noviazgo en abril durante el tiempo que compartieron juntos en Buenos Aires. A partir de ese momento empezaron a mostrarse juntos y ella dijo presente en el Gran Premio de Miami y Mónaco. Sin embargo, tres meses después surgió la versión de que estaban en una crisis, puesto que ella dejó de ser vista en el paddock. “Él estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia”, dijo Pepe Ochoa en LAM (América TV).

En abril, Franco Colapinto blanqueó su relación con Maia Reficco y poco tiempo despúes surgieron versiones de sepración RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al mes siguiente, en Sálvese quien pueda (América TV) mostraron imágenes de los jóvenes caminando abrazados por Ámsterdam durante el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos. “Yo tenía la data de cuándo se separaron, de que estaban como en una crisis. No sé si eso fue de ellos o más del entorno. A mí lo que me llegó es que a la familia de él, más precisamente a la mamá, ella le parece intensa”, sostuvo Yanina Latorre. Asimismo, esta semana Reficco publicó postales de sus vacaciones en Marbella, España, y sus seguidores cuestionaron si viajó o no con Colapinto. Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto.