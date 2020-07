David Gilmour edita nueva canción este viernes, la primera en cinco años y dedicada a Leonard Cohen Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

Sebastián Chaves Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 21:30

El primer tema de David Gilmour en 5 años es mucho más que eso. Es un lanzamiento cargado de información, como si la existencia de material nuevo de quien fuera el guitarrista de Pink Floyd no alcanzara en sí mismo para ser una noticia relevante. La canción fue escrita por Polly Samson, su señora, incluye voces de Romany, la hija de ambos, y está inspirada en Leonard Cohen. Todo un derrotero de datos que son más que un listado de nombres y que hacen a entender el contenido de " Yes, I Have Ghosts", tal el nombre del single que acaba de ser publicado.

El lanzamiento de "Yes, I Have Ghosts" funciona como complemento del libro (y audiolibro) A Theatre For Dreamers , escrito por Polly Samson y que narra una ficción localizada en la isla griega de Hidra y está basada en acontecimientos (no reales) que rodean a la vida de Leonard Cohen. En la misma sintonía, la canción muestra a David Gilmour en un plan lo más parecido posible al cantante y poeta canadiense fallecido en 2016. Guitarras acústicas con aires mediterráneos, su voz más grave que nunca, un fraseo recitado y arreglos de cuerdas que le dan al tema una atmósfera de salón cargado de humo y pesares. "Sí, tengo fantasmas, y no todos ellos están muertos", repite Gilmour en el estribillo, con la voz de su hija Romany entrando y saliendo de plano.

Que la letra del tema esté a cargo de Polly Samson no es novedad a esta altura de los hechos. Ya desde The Division Bell , el segundo disco de Pink Floyd en su etapa post Roger Waters, la escritora y periodista había coescrito 7 de las 11 canciones que lo componen. Mucho más que la mano derecha de David Gilmour. A esa sociedad creativa y afectiva, el agregado de Romany en las voces (también toca el arpa en la canción) engrosa el carácter familiar del lanzamiento.

La isla de Hidra, lugar donde ocurre la historia del libro y de la canción, es bien cara al imaginario de Leonard Cohen. Allí vivió durante gran parte de la década del 60. Recluido en ese paraíso griego, escribió el libro de poemas Flowers for Hitler (1964) y las novelas The Favourite Game (1963) and Beautiful Losers (1966). Su primer disco de estudio, de hecho, llegó recién al año siguiente.

"Yes, I Have Ghosts" muestra a David Gilmour en dos facetas alejadas de sus más conocidas. Por un lado, el registro grave, casi empastado de su voz, y, por otro, el uso de guitarra acústica en lugar de su característico sonido eléctrico casi en plan ambient. En el desafío de jugar a ser otro (nada menos que Leonard Cohen), David Gilmour encuentra una reformulación de sus propias marcas de estilo. Algo que, 50 años de trayectoria después, nadie le exigiría. Que el resultado, además, sea un homenaje a la altura del homenajeado, es un mérito doble.