La pésima banda de jazz que inspiró a Mark Knopfler a componer el hit de su vida, “Sultans of Swing”

Considerada un hito en la historia de Dire Straits, la banda de rock británica formada en Londres en 1977, su líder Mark Knopfler, tuvo la gran inspiración de escribir “Sultans of Swing” al ver tocar a una pésima banda de jazz en un club de Ipswich, en los suburbios del condado de Suffolk, Reino Unido. La noche estaba lluviosa y Knopfler se metió a tomar una cerveza donde esta desafortunada banda cerraba la noche con cuatro o cinco borrachos como único público. Y cuando finalmente terminó su presentación, el cantante principal anunció: “Muchas gracias, somos los sultanes del swing”. Sin dudas, la afirmación repicó en Knopfer como música para sus oídos.

Muchos años después, en una entrevista televisiva para el programa Life on the Road, el propio Knopfler lo contaba así: “‘Sultans of Swing’ se originó, en realidad, en un pequeño pub. Había una banda bastante mala que tocaba y cuya audiencia era casi inexistente, si no contás a unos muchachos al final del local que se dedicaban a jugar al billar, que iban con pantalones anchos y plataformas. Yo estaba ahí sólo para tomarme un par de pintas. Al final de la noche, el trompetista o el que fuera de ellos que hablase, dijo: ‘Bien, cierto... se acabó, es momento de irse a casa’. Y entonces dijo: ‘Somos los Sultanes del Swing’. No se podía ser menos sultán de nada, ya sabés, si estabas en esa banda, esa noche, en ese pub”.

El tema fue el primer sencillo del grupo y formó parte de una cinta con cinco canciones de demostración que usaron para obtener su primer contrato discográfico. Para grabar la maqueta de la canción los hermanos Mark y David Knopfler y el resto de la banda aún sin nombre se dirigieron a Londres con sólo 100 libras, y fue justamente su dificultad financiera la que los inclinó a adoptar el nombre de Dire Straits, que podría traducirse como “grandes apuros”, o “situación desesperada”.

Según una publicación de la revista Rolling Stone, en su edición “100 Greatest Guitar Songs”, Knopfler escribió la canción en guitarra acústica y luego cambió a una Fender Stratocaster. En su letra describe la escena del pequeño bar y la sacrificada vida de músicos inexpertos de los integrantes del grupo, y muestra su gusto por el jazz y los estilos como el dixie y el honky tonk homenajeados en esta canción: “Tienes un escalofrío en la oscuridad / Está lloviendo en el parque, pero mientras tanto / Al sur del río te detienes y lo tienes todo / Una banda está soplando Dixie doble cuatro veces / Te sientes bien cuando escuchas el sonido de la música / Y ahora entras, pero no ves demasiadas caras/ Al entrar de la lluvia, se oye el jazz bajar /Competencia en otros lugares /Oh, pero los cuernos, están soplando ese sonido /Hacia el sur, hacia el sur de la ciudad de Londres / Mira la guitarra, George / Conoce todos los acordes / Mente, es estrictamente ritmo / No quiere que llore ni cante / Sí, y una vieja guitarra es todo lo que puede permitirse / Cuando se levanta bajo las luces para tocar su cosa / Y a Harry no le importa si no llega a la escena /Tiene un trabajo diurno, lo está haciendo bien / Puede tocar el Honk Tonk como cualquier cosa / Guardándolo para el viernes por la noche / Con los sultanes / Con los sultanes del Swing.

Se sabe, la canción no pasó inadvertida. Fue incluida en el álbum debut del grupo, Dire Straits, de 1978, que comenzó a venderse en octubre de ese mismo año, y si bien demoró un poco en ingresar a la lista de éxitos, apenas seis meses más tarde alcanzó el número 10 en los charts de ventas del Reino Unido y los Estados Unidos hasta convertirse en uno de los grandes éxitos del grupo a nivel internacional. Sólo en Estados Unidos vendió dos millones de copias.

Otra de las primeras grabaciones de la emblemática canción se incluyó en “Old Grey Whistle Test”, de ese mismo año, y así fueron mejorando su sonido grabación tras grabación. Por ejemplo, en la versión incluida en el disco Alchemy: Dire Straits Live, de 1984, Knopfler amplía el solo de la canción, considerada una de sus mejores interpretaciones.

El disco consagra sus primeros años de carrera e incluye muchas de las grandes canciones de la banda, con un Mark Knopfler que asomaba como el gran guitar hero de los 80, en una década marcada por otros sonidos como los del synyh pop, un subgénero del pop y de la música electrónica nacido a finales de los años 70, fuertemente influenciado por el new wave.

Músico de sesión, guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor escocés, antes de iniciar su carrera como músico, Knopfler había trabajado de periodista y había dictado clases en la universidad. Principalmente conocido como fundador, guitarrista y cantante de Dire Straits, su singular estilo con la guitarra sin púa lo catapultó como uno de los músicos más importantes de la historia del rock.

Tras la edición de aquel primer álbum, la banda continuó publicando discos a medida que los integrantes iban cambiando. Durante los años 80, evolucionaron musicalmente hacia una mayor complejidad y para 1985, tan sólo John Illsley y Mark Knopfler continuaban en la banda. Fue entonces cuando publicaron Brothers in Arms, un éxito sin precedentes que los lanzó definitivamente.

A finales de esa década hubo una etapa de silencio y regresaron a comienzos de los 90 con el que sería su último álbum, On Every Street, con una clara influencia country. Finalmente, la banda se disolvió en 1995.