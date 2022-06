La playlist de la Reina: quiénes son los artistas que van a cantar en el Jubileo de Platino de Isabel II

Este fin de semana, la Reina Isabel II de Inglaterra, será homenajeada con un festival de música pop, durante el jubileo por sus 70 años de reinado.

El jubileo de Platino este año cuenta con varias grandes figuras de la música pop que se sumaron a las celebraciones, especialmente para el gran concierto que, como ya es tradición de festejos anteriores, se realiza para miles de espectadores, frente a las puertas del Palacio de Buckingham.

Si bien los festejos comenzaron hace varios meses, entre el miércoles y el domingo próximo hay actividades centrales. El Platinum Jubilee (como se lo conoce por su título original en inglés) tiene programado su concierto principal para próximo 4 de junio. Y si bien todavía no se conoce la duración exacta, se estima que será de unas tres horas.

Adam Lambert y Brian May, de Queen, participarán en el Jubileo de la Reina Isabel II Archivo

Habrá tres escenarios dentro del mismo predio, con las actuaciones de Queen con el cantante Adam Lambert , Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet y Ellie Simmonds.

También aparecerán Elton John, pero con una una actuación especialmente grabada con anterioridad.

Por su parte, Diana Ross tendrá una participación especial cerrando la Fiesta Platino en una gran plataforma circular en el Victoria Memorial, al final de The Mall, esa amplia avenida alborada de Westminster, Londres, que une al Palacio de Buckingham y Trafalgar Square.

Elton John también será de la partida pero con una actuación grabada previamente

En marzo pasado se sortearon las entradas para el evento ( se esperan 100.000 espectadores ). Los que no fueron favorecidos tendrán una revancha, pero desde sus hogares, ya que la BBC One transmitirá la Fiesta Platino desde el Palacio, con iPlayer, y quienes no tenga a mano una pantalla también podrán escucharlo por la Radio 2 de este multimedio.

Desde la cadena de medios adelantaron que la noche girará “en torno a temas globales que han surgido, o evolucionado, durante la duración del reinado” de Isabel, como la moda, los deportes, el medio ambiente, y habrá producciones de musicales de los últimos 70 años. Andrew Lloyd-Webber y Lin-Manuel Miranda se encargarán de este segmento.

El gran concierto no es la única actividad que incluye producciones de artísticas. Hasta el 18 de septiembre, la Torre de Londres albergará ‘Superbloom’, una exhibición espectacular de flores coloridas que llenarán el foso de la Torre.

Ed Sheeran actuará en otras actividades de los festejos de la reina Isabel II

En el Symphony Hall de Birmingham, este miércoles se realizará un concierto con una selección de obras de todo el reinado de Isabel II. Al día siguiente habrá otro concierto en el Castillo de Windsor. El 5 se llevará a cabo el Concurso del Jubileo de Platino, que combinará teatro, música y circo. Además, habrá una procesión a lo largo de The Mall, con el evento dividido en cuatro partes, incluidas las apariciones de Ed Sheeran, Alan Titchmarsh y Sir Cliff Richard.

Hace diez años, el Jubileo de Diamante

Hace diez años se realizó el Jubileo de Diamante, por los sesenta años de reinado . En esa ocasión se realizó durante cuatro días, del 10 al 14 de mayo, en los jardines privados del castillo de Windsor. Más de 550 caballos, traídos de todo el mundo -el Carosello dei Carabinieri de Italia, la Real Policía montada de Canadá, la Real Caballería de Omán, la Escuela de Equitación Kremlin de Rusia y la maravillosa danza Marwaris de India-, y más de 1000 bailarines y músicos internacionales hicieron su aporte a la fiesta de la realeza británica.

Se presentaron la cantante Susan Boyle, el violinista David Garrett, los actores sudafricanos del éxito de Disney El rey león y el grupo Il Divo. Los narradores del jubileo fueron Helen Mirren, Alan Titchmarsh, Sanjeev Bhaskar, Omid Djalili y Martin Clunes.

Sin embargo, el concierto más importante se programó para el 4 de junio y fue organizado por el exintegrante de Take That, Gary Barlow. La Reina solo asistió a una parte del festival en su honor. Fue sin el Príncipe Felipe, quien había sido hospitalizado ese mismo día por una infección. Los que sí estuvieron fueron el príncipe Carlos y otros miembros de la familia real.