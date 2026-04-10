Isabel II, nuevas revelaciones. La verdadera causa de muerte del príncipe Felipe, lo que la ponía furiosa de su marido y su pelea con Harry

En el libro Queen Elizabeth II: A Personal History, el historiador Hugo Vickers cuenta secretos de los últimos días de la Reina y el duque de Edimburgo
- 2 minutos de lectura'
En el quinto aniversario de la muerte del príncipe Felipe, ocurrida el 9 de abril de 2021, cuando tenía 99 años, el historiador británico Hugo Vickers revela en su libro Queen Elizabeth II: A Personal History cómo fueron sus últimas horas y la verdadera causa de su muerte. “En la última noche de su vida despistó a sus enfermeras, avanzó lentamente por el pasillo con su andador, se sirvió una cerveza y se la bebió en la Sala Oak”, escribió Vickers. “El día siguiente por la mañana, se levantó, se dio un baño, dijo que no se encontraba bien y falleció tranquilamente. Para entonces había vivido con cáncer de páncreas durante casi ocho años”. El historiador continuó explicando que la Reina no estaba presente en el momento de su muerte, lo que la dejó “absolutamente furiosa porque, como tantas veces en la vida, se marchó sin despedirse”. En este sentido, el autor hace referencia al hábito del príncipe Felipe de marcharse de los eventos oficiales y reuniones familiares sin avisar.
En otra parte del libro Vickers cuenta que la reina Isabel II se había vuelto muy reservada en sus interacciones con su nieto favorito, el príncipe Harry, después de que él y su mujer, Meghan Markle, se alejaran de la vida real en 2020. Incluso revela algo sorprendente: que Isabel II ya no atendía las llamadas telefónicas de Harry sin testigos. “Cada vez que Harry llamaba a su abuela, la Reina pedía a su dama de compañía que se quedara con ella. La angustia que los duques de Sussex causaron a Isabel II en los últimos años de su vida es incalculable”, estima el autor.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
"Mi propio camino". Anna del Boca habla del legado familiar, de sus años más dolorosos y de la renuncia a su apellido paterno
En fotos. Todos los famosos invitados a “Desde el jardín”, la obra protagonizada por Guillermo Francella
El último adiós. Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta
- 1
De visita en Buenos Aires. La atrapante historia de Laurence Debray, la mujer detrás de la biografía del rey Juan Carlos
- 2
Fue masajista y electricista, es hijo de una gran estrella del cine y sigue los pasos de su famoso padre en la actuación
- 3
El álbum de los novios. Rocío Hazan, la hija de Lucía Galán, nos comparte las fotos de su soñada boda
- 4
Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta