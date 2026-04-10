Isabel II, nuevas revelaciones. La verdadera causa de muerte del príncipe Felipe, lo que la ponía furiosa de su marido y su pelea con Harry

En el quinto aniversario de la muerte del príncipe Felipe, ocurrida el 9 de abril de 2021, cuando tenía 99 años, el historiador británico Hugo Vickers revela en su libro Queen Elizabeth II: A Personal History cómo fueron sus últimas horas y la verdadera causa de su muerte. “En la última noche de su vida despistó a sus enfermeras, avanzó lentamente por el pasillo con su andador, se sirvió una cerveza y se la bebió en la Sala Oak”, escribió Vickers. “El día siguiente por la mañana, se levantó, se dio un baño, dijo que no se encontraba bien y falleció tranquilamente. Para entonces había vivido con cáncer de páncreas durante casi ocho años”. El historiador continuó explicando que la Reina no estaba presente en el momento de su muerte, lo que la dejó “absolutamente furiosa porque, como tantas veces en la vida, se marchó sin despedirse”. En este sentido, el autor hace referencia al hábito del príncipe Felipe de marcharse de los eventos oficiales y reuniones familiares sin avisar.

En mayo de 2017, Isabel II y el príncipe Felipe muy sonrientes en un evento en los jardines del Palacio de Buckingham GettyImages

Junto al príncipe Harry en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping de Colour de 2013 GettyImages

En otra parte del libro Vickers cuenta que la reina Isabel II se había vuelto muy reservada en sus interacciones con su nieto favorito, el príncipe Harry, después de que él y su mujer, Meghan Markle, se alejaran de la vida real en 2020. Incluso revela algo sorprendente: que Isabel II ya no atendía las llamadas telefónicas de Harry sin testigos. “Cada vez que Harry llamaba a su abuela, la Reina pedía a su dama de compañía que se quedara con ella. La angustia que los duques de Sussex causaron a Isabel II en los últimos años de su vida es incalculable”, estima el autor.

La soberana conversa con el autor del libro, Hugo Vickers, en un acto celebrado en Londres en febrero de 2012 GettyImages

La tapa de Queen Elizabeth II: A Personal History