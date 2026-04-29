Pampita se habría separado de Martín Pepa: todo lo que contó Yanina Latorre

A ocho meses de la reconciliación entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa —vínculo que intentaron reflotar en agosto de 2025—, la relación habría llegado nuevamente a su fin. Pese a los esfuerzos para sostener el romance, la pareja habría tomado caminos separados. Así, cierra un capítulo que pareciera definitivo.

Yanina Latorre confirmó la separación de Pampita y Martín Pepa (Foto: Captura TV)

La noticia fue dada a conocer este miércoles por Yanina Latorre, quien horas antes de explicar los motivos en SQP (América TV), utilizó su cuenta de Instagram para adelantar lo que contaría. “Tengo una separación grosa. La supuesta separada no me responde, ¿qué hago? Cuando contás y no le consultás, se enoja y cuando le preguntás no contesta", lanzó filosa.

Yanina Latorre deslizó la noticia en su Instagram (Foto: Captura Instagram/@yanilatorre)

Sin respuesta por parte de la protagonista del rumor, la mediática se animó a dar la primicia en su ciclo. “Yo me la voy a jugar como es mi estilo. Quiero que sepan que yo chequeé, hablé. Me enteré de algo por casualidad ayer”, expresó.

Y continuó: “Me cruzo con una amiga de ella que me dijo ‘está más tranquila desde que se separó’”. Acto seguido, Latorre comentó: “Esta amiga me lo dijo como un hecho. Yo le seguí hablando con normalidad. ¿Qué hice? Le escribí a Pampita, más de cuatro veces y nunca me respondió”. Y aportó un indicio muy poderoso según su lectura: “Al rato que subo la placa, Paula Varela subió que tenía el rumor de la separación de Pampita. Si lo tiene Paula y lo tengo yo, era obvio”.

Pampita y Martín Pepa, un amor con varias idas y vueltas (Foto: Redes Sociales)

Yanina sacó a la luz una crisis que venía de larga data, marcada por las idas y vueltas constantes. Según ella, los viajes de él fueron el detonante: “La habría dejado el año pasado y repitió el patrón ahora en abril; a él le cuesta la lejanía”. La confirmación final llegó en vivo desde el entorno de la modelo: “Me aseguran que es cierto, se separaron. Lo venían remando, pero la distancia terminó por desgastar el vínculo”.

Asimismo, dio la segunda razón por la que cree que están separados. “Él, hoy, puso en privado sus redes. El último like de él a Pampita es de los primeros días de abril“, completó.

El romance entre Carolina Ardohain y Martín Pepa empezó a principios de octubre de 2024, después de la polémica separación de la modelo con Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Ana. Durante ocho meses se los vio enamorados en diferentes encuentros públicos.

Martín Pepa y Pampita en tiempos felices (Foto: Captura Instagram/@martinpepa1)

Pero los viajes, el trabajo y el cuidado de sus hijos obligaron a Pampita a repensar la relación en agosto de 2025. En mayo del año pasado reconoció en diálogo con LAM (América TV) las dificultades de mantener una relación con alguien que no vive en la Argentina. “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, expresó la modelo. Para mantener la conexión, recurrían a la tecnología: “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie a la vez”.

Cabe destacar que la modelo y el polista se conocían desde la adolescencia, ya que ambos son oriundos de La Pampa y compartieron un viaje de egresados, pero la relación amorosa surgió tras reencontrarse años después. El acercamiento definitivo fue propiciado por la madre de Martín, quien tiene una relación cercana con Pampita.