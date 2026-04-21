Las efemérides del 21 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se recuerda a la Reina Isabel II en el día de su nacimiento, en el cual hubiese cumplido 100 años.

La reina Isabel II fue la monarca más longeva en el Reino Unido

Un día como hoy, pero de 1926, Isabel Alejandra María Windsor nació en Londres, Inglaterra. Aunque su destino no era ser reina, con la abdicación de su tío Eduardo VIII en 1936, el trono pasó a Jorge VI, lo que la convirtió la heredera directa de la Corona inglesa. Tras la muerte de su padre, “Lilibet”, como era conocida en su círculo íntimo, fue coronada el 2 de junio de 1953, con 27 años. En ese entonces, ya estaba casada con Felipe de Edimburgo y era madre de Carlos y Ana. Luego, dio a luz a sus otros dos hijos, Andrés y Eduardo.

a regente fue la más longeva en la historia de su país, ya que estuvo en el poder 70 años y 214 días. Durante su reinado, pasó momentos como la Guerra Fría, la Guerra de Malvinas, y la entrada y salida de su país de la Unión Europea, entre muchos otros eventos trascendentales.

La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 con 96 años (AP Foto/Frank Augstein, Pool, Archivo) Frank Augstein - Pool AP

Además, conoció a 15 primeros ministros: el primero de ellos fue Winston Churchill y la última Liz Truss, que fue ratificada por la soberana en la misma semana de su muerte. Tras su fallecimiento el 8 de septiembre de 2022, la sucedió su hijo mayor, el Príncipe Carlos, quien a los 74 años asumió el cargo con el nombre de Carlos III.

Efemérides del 21 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

1864 - Nace el sociólogo y economista alemán Max Weber.

1880 - Se exhuman las reliquias de San Martín en Brunoy y son trasladadas a París, donde se realiza una ceremonia para depositarlas en la capilla ardiente del Villarino.

1905 - Se juega el primer partido amistoso de Boca como local, frente a Mariano Moreno. El Xeneize goleó 4-0 en la cancha de Independencia Sud, con tantos de Juan Antonio Farenga, su hermano José y Santiago Pedro Sana.

1910 - Muere el escritor, orador y humorista estadounidense Mark Twain.

1926 - Nace la Reina Isabel II, principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones.

1937 - Nace el actor y humorista argentino de gran trayectoria, Javier Portales.

1946 - Muere el economista británico más influyente del siglo XX, John Maynard Keynes.

1947 - Nace Iggy Pop, músico de rock estadounidense recordado cantante de la banda punk The Stooges.

1955 - Nace la actriz, comediante, bailarina, exvedette y directora teatral argentina, Carmen Barbieri.

1959 - Nace Robert Smith, guitarrista, vocalista, compositor y líder de la reconocida banda inglesa de rock alternativo The Cure.

1960 - Se inaugura la ciudad de Brasilia como la nueva capital de Brasil. Es la única ciudad construida en el siglo XX declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la Unesco.

2016 - Muere el cantante y compositor estadounidense Prince, a los 57 años. Fallece por una sobredosis de analgésico fentanilo.