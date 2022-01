La polémica decisión que tomó el grupo Il Divo tras la muerte de Carlos Marín

Después de 17 años sin ningún cambio en su formación, el grupo Il Divo se enfrenta al primer gran desafío de su historia: salir de gira tras la muerte de Carlos Marín, fallecido el 19 de diciembre pasado debido a complicaciones derivadas del Covid. A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, los integrantes de conjunto vocal anunciaron que continuarán con los shows que tenían programados en Estados Unidos, tal como estaba planeado.

“Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional -el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler- continuarán con su gira en homenaje a Marín” , dice el mensaje difundido este martes 4 de enero.

“La gira, anteriormente denominada For Once in My Life Tour, continuará como Greatest Hits Tour e incluirá a un vocalista invitado especial, el barítono mexicano-americano Steven LaBrie. El tour estará repleto de los éxitos de Il Divo, que cuenta con un amplio catálogo de canciones, y de una increíble producción escénica. Todas las entradas de las fechas originalmente programadas se respetarán en los espectáculos de 2022″, culmina el comunicado.

El tour comenzará el 2 de febrero en el San Jose Center for the Performing Arts, de California, y seguirá con un show en el Microsoft Theatre de Los Angeles el 6 de febrero. En total serán 11 conciertos que culminarán en Miami el 27 de dicho mes.

Marín fue hospitalizado el 8 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Manchester Royal Hospital, en el Reino Unido, donde se encontraba de gira junto al grupo, tras presentar algunos síntomas de Covid. La noticia de su muerte fue anunciada por Il Divo a través de la cuenta de Twitter oficial de la banda. “Es con gran pesar que les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Durante 17 años, los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaje de Il Divo, y extrañaremos a nuestro querido amigo”, decía el comunicado.

Según trascendió, el cantante se empezó a sentir mal durante los últimos días pero quería seguir adelante con la gira por Gran Bretaña porque creía que se recuperaría. Sin embargo, tuvo que ser internado e intubado. La banda había dado su último concierto en la localidad británica de Bath, el 8 de diciembre. Pocos días después de la trágica muerte, el grupo publicó un mensaje en redes sociales donde anunciaban que suspendían las fechas hasta 2022. “Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo de diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año”.

La muerte de Marín puso fin a la histórica formación de Il Divo, que llevaba 17 años sin cambios. El grupo, que fue formado en 2003 por el productor Simon Cowell (creador de Westlife, One Direction y quien impulsara la carrera de Demi Lovato, entre tantos otros), luego de escuchar a Los Tres Tenores se embarcó en la idea de formar una versión joven y pop del trío de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Cowell pasó tres años buscando cantantes hasta dar con los indicados. Entre 2001 y finales de 2003, Cowell, un jurado ícono de programas televisivos como American Idol, The X Factor, America’s Got Talent y sus contrapartes británicas, audicionó e investigó cantantes de todo el mundo para dar con la formación definitiva.

En una emotiva despedida, Cowell dijo que le resulta muy difícil expresar con palabras cómo se siente. “Estoy devastado por el fallecimiento de Carlos Marín”, expresó Cowell. “Amaba la vida. Le encantaba actuar y siempre tuvo mucho aprecio por los fans que apoyaron al grupo desde el primer día. Descansa en paz Carlos. Te extrañaré”.