Il Divo, el grupo perfecto que imaginó el “malvado” Simon Cowell para convertir en un boom pop a la música lírica

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y seguidores lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como el de Carlos”. Con esas palabras, Il Divo anunció el fallecimiento de uno de sus miembros este domingo 19 de diciembre de 2021. Nacido en Alemania pero criado en España, Carlos Marín fue la pata hispanoparlante de Il Divo, el grupo vocal que marcó un crossover entre ópera y pop. Algo así como un punto medio entre Los Tres Tenores y una boy band.

“El pop está en un lado, la ópera en otro, y nosotros en el medio”, solían repetir los cuatro miembros del grupo a la hora de explicar su estilo y su éxito. Casi 30 millones de discos vendidos en todo el mundo desde su formación dan cuenta, sin dudas, de una fórmula ganadora. Desde sus inicios en 2004 con su disco homónimo, Il Divo transitó el crossover entre el género operístico y la música pop, dando con un sello personal que los llevó a trascender en todo el mundo.

Il Divo Twitter @ildivoofficial

Preconcebido desde el vamos como un producto pensado de manera global, el origen diverso de todos sus integrantes (Carlos Marín, de España; Urs Bühler, de Suiza; David Miller, de Estados Unidos y Sébastien Izambard, de Francia) le dio una proyección internacional que dio sus frutos desde ese disco debut que incluía canciones en inglés, italiano y español. Armonías cuidadas, voces impolutas y repertorio políglota: la banda perfecta para todo oído en busca de un sonido amable.

Describir a Il Divo como un producto pensado con el foco en el éxito comercial no es quitarle valor sino más bien todo lo contrario. Su origen se explica por la mente de Simon Cowell (creador de Westlife, One Direction y quien impulsara la carrera de Demi Lovato, entre tantos otrs pergaminos), el productor que luego de escuchar a Los Tres Tenores se embarcó en la idea de formar una versión joven y pop del trío de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. De hecho, Cowell pasó tres años buscando cantantes hasta dar con los indicados. Entre 2001 y finales de 2003, Cowell, un jurado ícono de programas televisivos como American Idol, The X Factor, America’s Got Talent y sus contrapartes británicas, audicionó e investigó cantantes de todo el mundo para dar con la formación definitiva, que se mantuvo sin cambios desde su concepción.

Carlos Marín Yandex

Un disco navideño en 2005, una participación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Alemania 2006 e innumerable material audiovisual marcaron el éxito de Il Divo ya desde su etapa inicial. Cuatro cantantes con claras influencias melódicas y con entrenamiento en música académica... nada podía salir mal en términos de llegada a las grandes masas, y, efectivamente, nada salió mal.

Ya en 2007, las giras se extendieron por todo el mundo incluyendo su debut en la Argentina, a donde volverían en reiteradas oportunidades, siempre con éxito de taquilla. Sus versiones de “My Heart Will Go On”, “I Will Always Love You”, “Can’t Help Falling in Love” y “A mi manera”, por ejemplo, no tardaron en volverse éxitos y puntos obligados en ceremonias de todo tipo. Sean ellos cantando en vivo o a través de sus grabaciones, la idea de darle un marco operístico a clásicos de la música popular hizo que Il Divo se volviera un grupo “ceremonial”, capaz de ser elegido para musicalizar un acto minúsculo o el Jubileo de la Reina Isabel de Inglaterra, en 2012.

Aunque despojados del swing del doo wop y los grupos vocales afroamericanos, Il Divo editó este año For Once in My Life: A Celebration of Motown, su octavo disco de estudio. Allí revisitan repertorio de Stevie Wonder, Marvin Gaye y otros artistas de Motown, el icónico sello de soul que marcó la década del 60. Il Divo se había presentado por última vez en Argentina en 2019 en el Luna Park con localidades agotadas y, al menos hasta antes de la muerte de Carlos Marín, tenían pensado volver a actuar aquí el 8 de mayo de 2022.