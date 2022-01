Ryan Gosling rompió el silencio sobre la familia que formó con Eva Mendes

La historia de amor entre Ryan Gosling y Eva Mendes se inició una década atrás y la pareja se ha caracterizado por mantener su vida privada bajo un absoluto hermetismo. Sin embargo, el actor ha revelado recientemente algunas pautas acerca de la vida en familia, el matrimonio y su historia personal.

En una entrevista concedida al medio británico GQ, la estrella de 41 años habló sobre su afición a las motos, su adolescencia, el cine, la vida en el hogar y, entre otros temas, del paso del tiempo .

Sobre la rapidez con que transcurrieron los días durante los períodos de aislamiento motivados por la pandemia, el actor dijo estar seguro de que sus dos hijas, Esmeralda, de 6 años, y Amada, de 4, jugaron un papel importante a la hora de tomar conciencia sobre ello.

“El tiempo, en general, es algo en lo que pienso mucho ahora. Mis hijas están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj como nunca antes” , contó. “Hemos pasado mucho tiempo a lo largo de esos meses tratando de mantenerlas entretenidas”, compartió el actor.

El encierro fue especialmente complicado, mencionó, ya que las pequeñas “tenían una edad difícil para no poder ver a otros niños e interactuar con la gente”. A pesar de ello, tanto él como su pareja procuraron llenar la casa de diversión. “Eva y yo hicimos lo mejor que pudimos y sospecho que hubo más actuación por nuestra parte en cuarentena que en nuestras propias películas, aunque frente a unas espectadoras más exigentes”, bromeó el intérprete.

Eva Mendes y Ryan Gosling durante un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada, en 2020 Grosby Group - LA NACION

El propio Gosling fue educado de pequeño en su casa durante un año. Un hecho traumático lo sacó de las clases que odiaba y lo hizo darse cuenta de que había diferentes formas de progresar en la vida. “Realmente eso cambió las cosas para mí. Sin embargo, tuve una gran maestra. Mi mamá era tan buena en eso que se convirtió en maestra”. Con tal antecedente, cuando llegó el turno de enseñar a sus propias hijas en casa, su madre fue un referente. “Ella era la persona perfecta para pedir ayuda cuando la necesitábamos”, relató.

Las niñas son demasiado jóvenes para haber visto algunas de las películas de Gosling, sin embargo el actor cuenta que en ocasiones las pequeñas no han distinguido la fantasía de la realidad. Cuando la mayor lo vio pelear contra Harrison Ford en el set de Blade Runner 2049, le gritó a su papá: “¡Estás ganando!”, en medio de la toma, frente a lo cual Ford le preguntó con humor: “¿Y qué hay de mí?”. En otra ocasión, mientras Gosling rodaba El primer hombre, sus hijas le decían a la gente que su papá era astronauta.

¿Cree que ahora las chicas comprenden mejor a qué se dedica? “Sí. Creo que finalmente se dieron cuenta… de que mi nombre es en realidad El Hombre Gris y de que soy un asesino de la CIA”, bromeó el actor sobre el papel de su próxima película.

Al hablar de su infancia, el protagonista de Diario de una pasión contó que le encantaban las películas de terror, aunque a menudo se asustaba demasiado mientras las veía. La única forma de calmarse era recordándose a sí mismo que se trataba solo de ficción. “También crecí amando las películas de acción. Son gran parte de la razón por la que me enamoré del cine. Y creo que cuando me enteré de que muchas veces no eran los actores los que hacían lo que más me emocionaba, me pasó a intrigar mucho quiénes eran esas personas que se desviaban muy rápido del crédito pero que eran partes integrales de algunos de nuestros momentos cinematográficos favoritos. Eso resultó realmente muy interesante para mí”, compartió.