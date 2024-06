La pregunta de la mamá de Duki que emocionó al artista en plena conferencia de prensa, en Madrid: “Me hiciste llorar, Sandra”

Escuchar

MADRID.— Mauro Ezequiel Lombardo, o simplemente Duki, está a punto de marcar un hito en la historia nacional. El 8 de junio se convertirá en el primer argentino solista en presentarse en el Estadio Santiago Bernabéu, con localidades agotadas . Este viernes, el artista brindó una conferencia de prensa en la casa del Real Madrid ante medios de España, México y Argentina —entre los que se encontraba LA NACIÓN— y fue sorprendido por su propia madre, que estaba sentada junto a la prensa.

“Me gustaría saber si vos, a esta altura de tu carrera, te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá”, le consultó Sandra a su hijo, envuelta en lágrimas de emoción, como si se tratara de una periodista más. Conmocionado, el trapero le respondió: “ Me hiciste llorar, Sandra ” y enseguida aclaró “para los que no la conocen” que la “periodista” era su mamá. Además, Duki presentó a su papá que también estaba presente en la conferencia y que, junto con sus hermanos, forma parte del equipo de trabajo del artista.

Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos... Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá, la persona que me dio la vida con mi papá, que está sentado al lado, Guille”. En ese momento la sala explotó en aplausos y Duki siguió hablando entre lágrimas: “Yo no sé si soy famoso o no, pero les juro que soy la persona más libre del mundo y es gracias a mi gente, a mi público, que siempre me trata así y se siente partícipe de lo que me pasa a mí, porque me acompañó desde que arranqué. De verdad siento que yo no sería nada y estoy acá por ellos ”, admitió el cantante entre lágrimas de emoción.

El anuncio de que haría un show en el Bernabeu, que tiene capacidad para unas 80 mil personas, lo realizó a comienzos de julio de 2023. “A toda mi gente de España que desde el día uno me trataron como en casa. Un sueño hecho realidad, inimaginable por ‘mi yo’ de 17 años que empezaba a rapear en búsqueda de su misión en esta vida. No tengo palabras para describir cómo me siento. ‘Que alguien me despierte...’”.

Unos meses después, en una conferencia de prensa que brindó antes de los dos shows que dio en River, el cantante hizo referencia al gran desafío que implicaba el estadio del Real Madrid. “Tenía miedo de cómo me iban a recibir en España, por el prejuicio mío de cómo iban a recibir a un rapero argentino. Ellos tienen una industria muy desarrollada y una cultura de hace años. Pero siempre me recibieron bien, conectamos mucho, muy fuerte”, expresó en ese momento. Además de Duki, el Bernabéu recibió recientemente a Taylor Swift.

El ascenso de una estrella

Las entradas, para ir a ver a Duki en Madrid, que valían entre 25 y 80 euros, se agotaron hace seis meses CAMILA GODOY/ AFV

Con tan solo 27 años, Duki ha logrado hacerse un nombre en la historia de la música mundial: pasó por las batallas de freestyle en diferentes plazas porteñas, que le sirvieron de plataforma para dedicarse a la música, y se enfrentó al fenómeno poco frecuente de tener que aprender y profesionalizarse en tiempo récord para estar a la altura de la demanda por verlo en vivo.

En el 2021 se convirtió en el artista argentino más escuchado del año a nivel global en Spotify, con conciertos agotados en Latinoamérica y Europa, y colaboraciones que cosecharon millones de reproducciones en apenas horas. En 2022 el trapero deslumbró al público local con cuatro shows agotados en Vélez y en el 2023 con dos Monumentales agotados.

“Cuando pienso que tengo 27 años y ya tengo dos River, entonces la verdad que eso me genera bastante angustia. Me pone un poco mal. (...) Me da un poco de miedo quemar tantas etapas y que no haya un siguiente paso . Y creo que es el problema de por qué se vuelven locos los más grandes. Llega un momento que hacés todo lo que querés, cumplís todo lo que querés. Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria. Porque si llega un momento que cualquier cosa que querés la tenés, no existe margen de frustración, no existe motivo para ser feliz, para levantarte, porque ya lo tenés todo. Entonces, creo que parte de la angustia que tengo va arraigada a eso”, expresó hace unos meses.

“No tengo la templanza para decir: yo el año pasado hice cuatro Vélez, por eso ahora me subo a River y no pasa nada. Creo que cada momento es especial. Para mí ‘El quinto escalón’ [en referencia al encuentro de batallas de freestyle rap que se desarrollaba en Parque Rivadavia] fue este River. El año pasado este River eran los Vélez. Siempre me lo tomo así. Siempre es la misión a cumplir, el objetivo a lograr” , añadió antes de los mega conciertos que brindó en diciembre, agradecido con cada oportunidad que le da la música y con los pies sobre la tierra para seguir cultivando éxitos.

