Duki, histórico: después de agotar dos River Plate, anunció entre lágrimas que cantará en el Santiago Bernabeu

escuchar

Este sábado por la tarde se vivió uno de los días más importantes de la plataforma de streaming Twitch desde su creación. Es que el español Ibai Llanos llenó el Estadio Metropolitano del Atlético Madrid para realizar La Velada del Año III. Además, en su canal superó el récord de espectadores con más de 3.400.000 y en este contexto se presentó el músico argentino Duki para hacer un importante anuncio.

Desde su llegada al canal de streaming, Ibai Llanos no paró de hacer eventos en la plataforma que acapararon la atención del público joven.

Duki anuncia su concierto en el estadio Bernabeu en el 2024

Este evento estuvo repleto de argentinos tanto peleando en el ring como cantantes y público. El representante argentino en esta ocasión fue el streamer Martín Pérez Di Salvo, mejor conocido como Coscu, quien fue uno de los platos fuertes de la velada boxística.

Duki se presentará en el Santiago Bernabeu en 2024

También se presentaron María Becerra, Nicki Nicole, Milo J y Duki, quienes tuvieron gran recepción en el público español. Sus apariciones fueron sorpresa para todos.

No obstante, cuando el cantante de “Malbec” terminó con una de sus canciones, tomó la palabra para agradecer a Ibai y al público español con un importante anuncio entre lágrimas: se presentará en el mítico Estadio Santiago Bernabeu de Madrid, España, el 8 de junio del 2024.

Un rato más tarde compartió el anuncio en su cuenta de Instagram y escribió: “A toda mi gente de España que desde el día uno me trataron como en casa. Un sueño hecho realidad, inimaginable por “mi yo” de 17 años que empezaba a rapear en búsqueda de su misión en esta vida. No tengo palabras para describir cómo me siento. “Que alguien me despierte...”.

Nota en desarrollo.

LA NACION