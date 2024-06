El inesperado encuentro de Gustavo Santaolalla con L-Gante y Lali en Madrid: “Mate, ideas y risas”

Escuchar

Madrid fue sede del encuentro entre músicos argentinos y, como no podía ser de otra manera, las imágenes no tardaron en llegar a las redes sociales y viralizarse. El compositor Gustavo Santaolalla se reunió con dos personalidades de la música: Lali Espósito y Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante. Hubo charlas, risas, anécdotas y unas divertidas fotos.

A los 72 años, Gustavo Santaolalla atraviesa un gran momento a nivel profesional. Hace poco recibió el Premio Gardel 2024 en la categoría de Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual por su trabajo para la primera temporada de El último de nosotros (The last of us). Además, desde el 8 de mayo dicta el proyecto “Imagen Sonora de Madrid” en la Escuela Universitaria de Artes TAI. Según el sitio web del centro educativo, dará clases hasta el 8 de junio. Justamente, en este espacio fue donde recibió la visita de L-Gante, quien pasó por España.

Gustavo Santaolalla compartió imágenes de su encuentro con L-Gante (Foto: Instagram @gustavosantaolalla)

Los músicos charlaron en un sillón y no dudaron en hacer un par de fotos para capturar el encuentro. “¿Qué e’lo qué? L-Gante por Madrid”, escribió Santaolalla en una publicación que hizo en Instagram. Por su parte, el referente de la Cumbia 420 lo replicó en sus stories y comentó: “¡Ni charango, ni guitarra, ronroco pa!”.

Pero, Gustavo Santaolalla no solo se reunió con L-Gante, sino también con Lali Espósito quien está actualmente instalada en Madrid a raíz de las grabaciones del programa Factor X (Telecinco). Allí es jurado junto a Vanesa Martín, Abraham Mateo y Guillermo ‘Willy’ Bárcenas. Los músicos se sacaron una amorosa foto que dio cuenta del cariño mutuo que se tienen. “Hermoso verte siempre”, escribió el compositor de la banda sonora de El libro de la vida (The Book Of Life).

Gustavo Santaolalla se encontró con Lali en Madrid (Foto: Instagram @gustavosantaolalla)

Los fans, en tanto, celebraron el encuentro. “Dos grandes”; “Lali siempre rodeada de grandes, como ella”; “Caras buenas y amorosas. Gente que suma, siempre. ¡Dos grandísimos!”, comentaron los seguidores de Santaolalla. Por su parte, Lali también compartió su felicidad por el lindo momento que tuvieron. “Hermoso compartir mate, ideas y risas con vos”, expresó.

Lali se cruzó con una participante de Factor X y se vivió un tenso momento en vivo

Pero, así como compartió un grato momento con uno de los compositores argentinos más importantes de la historia, esta semana Lali también protagonizó un tenso momento en la televisión española que dio mucho de que hablar. Tuvo un fuerte cruce con Ayelén Alonso, una participante de Factor X que integra el equipo de Abraham Mateo. Las mujeres tuvieron sus diferencias en dos galas anteriores y lo cierto es que en su tercera devolución, Espósito no se guardó nada.

“Yo siento que no te interesa para nada mi opinión, si no es algo que te haga sentir halagada”, sostuvo con firmeza la intérprete de “Disciplina” y continuó: “Cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone y estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos. Nada de lo que decimos es destructivo, me parece de hecho una falta de respeto que digas que somos personas destructivas cuando somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás”.

“Viniste a un programa que es un talent show (programa de talentos), que se trata de gente que canta y de cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, capaz, no era el lugar para que te presentes”, sentenció la argentina.

LA NACION