La reacción de los hijos de Messi al tema de Bizarrap y el éxito de Cazzu y Nicki Nicole en Estados Unidos

El trap sigue en alza. Luego de su paso por el late night show de Jimmy Fallon, la cantante Nicki Nicole hará una presentación en el Tiny Desk Concert de la NPR (Radio Nacional Pública estadounidense), un formato de culto, por donde pasa desde la world music hasta los artistas más destacados del pop mundial, como Billie Eilish. Mientras tanto, Cazzu sigue de gira por los Estados Unidos y Bizarrap -uno de los artistas argentinos más escuchados, sin necesidad de abrir la boca- presenta una nueva edición de sus “BZRP sessions” con el artista francés MHD. H asta los hijos de Messi terminaron bailando la canción. Era lógico, nombra todo el tiempo a su padre.

Los hijos de Lionel Messi bailan el tema que Bizarrap y MHD le dedicaron a su padre

Y la reacción de Messi no se hizo esperar, con un mensaje de agradecimiento:

Messi le contesta a Bizarrap.

Nicki Nicole será parte del festival digital “El Tiny”, que organiza la NPR para celebrar “la herencia hispánica”. Será del 15 de septiembre al 15 de octubre. Se anunció en redes sociales con la presencia de artistas como J Balvin, Camila Cabello y Prince Royce. (#eltiny • For the next 30 days, NPR Music will celebrate Hispanic Heritage Month with a Tiny Desk takeover, including “El Tiny” performances by J Balvin (@jbalvin), Camila Cabello (@camila_cabello), Prince Royce (@princeroyce), Sech (@sechmusic) and more). Y en el afiche se puede ver también el nombre de la cantante rosarina como parte de la lista.

Además, a finales de agosto Nicki publicó “Toa la vida”, junto al artista portorriqueño de reggaetón Mora. ”Esta canción con Mora surgió de la nada. Sentimos una gran admiración por el trabajo del otro, entonces cuando estaba en Miami nos escribimos para juntarnos. Cuando nos reunimos en el estudio tuvimos una vibra instantánea y la canción fluyó muy natural. Él trajo su estilo, yo traje el mío, y la canción salió fenomenal”, contó Nicole.

Por si fuera poco, el hit “Ella no es tuya Remix” (Rochy RD x Nicki Nicole x Myke Towers) forma parte de una playlist creada por el expresidente Barack Obama, a principios del verano boreal. Con lo que capitalizó por su cuenta más el impulso que le dio Obama desde su playlist, la canción ya tiene más de 500 millones de streams.

2021 parece un gran año para Nicole. En abril cantó “No Toque Mi Naik” (feat. Lunay) en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, convirtiéndose en la primera artista argentina en actuar en ese programa. Nicki fue nombrada Revelación del Año – Femenina en el Premio Lo Nuestro 2021 y fue nominada al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, en 2020.

Cazzu fue la única artista de América Latina presente en Made In America andres ordonez

Por su parte, Cazzu se presentó por primera vez en la ciudad de Nueva York en el escenario de SOBS , que abrió sus puertas después de un año y seis meses, por la pandemia. Allí actuó con su banda, la EMO Band, que es la que la acompaña durante esta gira por los Estados Unidos. Además, el fin de semana anterior participó en el festival Made In America , donde compartió con el público neoyorquino sus grandes éxitos y los temas de su producción discográfica Una niña inútil, inspirado en la obra de Alfonsina Storni. Es un mes próspero para Cazzu, ya que también estuvo en la experiencia Neón, en Las Vegas, donde compartió escenario con la cantante colombiana Karol G. De ahora en más seguirá girando por los Estados unidos, para dar conciertos que tiene agendados en Las Vegas, Miami y Nueva York.

Bizarrap y el rapero francés MHD, en el tema que menciona a Messi.

Bizarrap acaba de publicar nada menos que el volumen 44 de su Music Sessions. Fue con el artista francés MHD. Y con su capacidad para seguir bien arriba en la ola del efecto multiplicador que generan sus producciones, esta vez consiguió respuesta instantánea con la aprobación de Leo Messi. Rapeada en francés, la canción dice en su estribillo: “En la capital como Messi, Messi, Messi y merci, merci, merci”. Con Messi jugando en Francia y un músico francés en los territorios sonoros de Bizarrap, los planetas parecían bien alineados para que el mensaje llegara rápidamente a destino.

Bizarrap viene de estrenar otro BZRP Music Sessions, junto Chucky 73. El video ya tiene 17 millones de views. Los números le sonríen. El Music Session 41 que hizo con Nicky Jam ya suma 200 millones de vistas. Y “YaMeFui”, su último lanzamiento junto a Duki y Nicki Nicole, reúne 50 millones.