La salud de Tonny Bennett: según su esposa, el cantante no sabe que tiene Alzheimer

En febrero, la familia del legendario cantante Tony Bennett reveló que el artista cuya carrera se inició en un club del Village neoyorquino tiene Alzheimer. La noticia fue revelada hoy en un artículo publicado en la revista AARP, una publicación norteamericana especializada en temáticas relacionadas con los adultos mayores. Según detallaba el artículo, la condición de Bennett fue diagnosticada en 2016 y su familia decidió contarlo en febrero, a pocos meses de la salida de su nuevo disco de duetos con Lady Gaga. En agosto, el cantante de 95 subió al escenario por última vez, con espectáculos consecutivos en el Radio City Music Hall de Nueva York junto a la diva del pop.

Pero el domingo, durante el programa 60 Minutos, Anderson Cooper se sentó con Bennett y Susan Benedetto, su esposa, después de su última aparición en el escenario. “Gracias a Dios, él me reconoce, a sus hijos también. Estamos bendecidos de muchas maneras. Es muy dulce. No sabe que lo tiene”, contó ella refiriéndose al Alzheimer”. Anteriormente, Benedetto dijo que su marido era incapaz de comprender lo que es la enfermedad.

Durante la transmisión de 60 Minutos, Bennett interpretó una canción con su pianista, recordando cada palabra y nota sin partituras o letras frente a él. ·”Fue realmente uno de los grandes honores que he tenido”, reconoció Cooper agradeciendo a Bennett por la canción. “A Tony le gusta decir que está en el negocio de hacer que la gente se sienta bien, y todavía lo está”, comentó Benedetto.

El Dr Gaytari Devi, quien diagnosticó a Bennett con la enfermedad en 2017, dijo durante la entrevista que la estrella “sabe que es Tony Bennett y sabe cómo comportarse como Tony Bennett. Esa es un área del cerebro que es una parte intrínsecamente cableada de su cerebro -agregó- Y también es un área de su cerebro que le da verdadero significado y propósito a su vida”.

Las lágrimas de Lady Gaga en el nuevo video junto a Tony Bennett que se lanzó en agosto Captura de pantalla

Ella continuó: “Quiero decir, esa es la otra cosa de la música que la distingue, es que es una parte del cerebro que es muy emocional. La música se encuentra en diferentes partes del cerebro, incluidas las partes que se ocupan de las emociones y, por lo tanto, es fácil sentirse conmovido cuando lo escuchás“.

Según el artículo publicado en la revista AARP, aunque ya comentaba que el gran cantante seguía ensayando y cantando dos veces por semana por la recomendación de sus médicos, la mayoría del tiempo está desorientado y desconectado de lo que sucede a su alrededor. “Su expresión tenía la impasividad de una máscara”, escribía John Colapinto en la nota sobre su primera impresión del cantante al que visitó en su casa, donde vive rodeado de sus pinturas, ya que se dedicó durante años a las artes plásticas.

Cuando en agosto se lanzó el video que protagonizaron Lady Gaga y Tony Bennett cantando el tema “I Get a Kick Out of You”, canción que se presentó como adelanto de Love for Sale, el álbum de versiones de Cole Porter, aquello fue la última colaboración del icónico cantante con la superestrella pop. En las imágenes, la artista se muestra visiblemente conmovida al observar a su compañero entonar sus versos.

La dupla había lanzado su primer álbum en 2014. En 2018 pudieron grabar otro álbum. Pero cuando su enfermedad fue avanzando, su esposa contó a 60 Minutos que no estaba segura de lo que iba a pasar exactamente en aquel concierto en Radio City. “Pero cuando llegó el momento de ensayar, ocurrió algo increíble. El acompañante de Tony, Lee Musiker, empezó a tocar y, de repente, estaba de vuelta”, contó emocionada. “No tenía notas ni ayuda memoria. Estábamos asombrados, todas sus viejas canciones seguían ahí de alguna manera”, agregó la compañera de vida de esta leyenda de la canción.