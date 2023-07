El emotivo recuerdo de Lady Gaga a Tony Bennett, a diez días de la muerte del histórico cantante

escuchar

A diez días de la muerte de Tony Bennett, Lady Gaga le brindó un homenaje a la leyenda de la música. A través de un posteo de Instagram, la cantante le dedicó unas dulces palabras a quien consideraba su amigo y un ejemplo a seguir.

“ Voy a echar de menos a mi amigo para siempre ”, comenzó escribiendo en la conmovedora publicación, que incluyó una foto de ambos abrazados en un camarín. “ Voy a echar de menos cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en un escenario ”, continuó.

“Con Tony pude vivir mi vida como en un viaje por el tiempo. Tony y yo teníamos un poder mágico”, sumó. “Nos transportábamos a otra época, modernizábamos juntos la música y le dábamos nueva vida como dúo de cantantes. Pero no era una actuación. Nuestra relación era muy real”, afirmó la intérprete de “Poker Face”.

Además de enseñarle sobre música y el mundo del espectáculo, Gaga dijo que Bennett le “enseñó a mantener el ánimo alto y la cabeza bien puesta”. “ Era optimista, creía en el trabajo de calidad y en la vida de calidad. Además, estaba la gratitud. Tony siempre estaba agradecido ”, aseguró, antes de señalar los hitos personales que Bennett realizó en su vida, como marchar con Martin Luther King Jr. y servir en la Segunda Guerra Mundial.

“ Llevo mucho tiempo llorando la pérdida de Tony . Tuvimos una despedida muy larga y poderosa”, continuó Gaga. “Aunque había cinco décadas de diferencia entre nosotros, él era mi amigo. Mi amigo de verdad”, quiso dejar en claro. “Nuestra diferencia de edad no importaba, de hecho, nos daba a cada uno algo que ninguno de los dos tenía con la mayoría de la gente. Éramos de dos etapas de la vida totalmente diferentes... inspirados”.

“Perder a Tony a causa del Alzheimer ha sido doloroso, pero también realmente hermoso”, siguió escribiendo la cantante. “Una época de pérdida de memoria es un momento tan sagrado en la vida de una persona. Todo lo que quería era que Tony recordara lo mucho que le quería y lo agradecida que estaba de tenerlo en mi vida”, continuó. “Pero, a medida que eso se desvanecía lentamente, supe que en el fondo estaba compartiendo conmigo el momento más vulnerable de su vida: estar dispuesto a cantar conmigo cuando su naturaleza estaba cambiando tan profundamente ”.

“Nunca voy a olvidar esta experiencia. Nunca voy a olvidar a Tony Bennett”, escribió Gaga a modo de reflexión, ya cerrando su mensaje. “Si pudiera decirle algo al mundo sobre esto, diría que no descarten a sus mayores, que no los dejen atrás cuando las cosas cambien. No se acobarden cuando se sientan tristes, sigan caminando, la tristeza forma parte de todo. Cuidá de tus mayores y te prometo que vas a aprender algo especial. Puede que incluso mágico”, reflexionó. “Y prestá atención al silencio: algunos de los intercambios más significativos entre mi compañero musical y yo fueron sin ninguna melodía”, añadió, antes de despedirse: “Te quiero Tony. Con amor, Lady” .

Lady Gaga y Tony Bennett lanzaron dos álbumes de estudio juntos, Cheek to Cheek y Love for sale Instagram @ladygaga

Bennett murió el viernes 21 de julio, a los 96 años. Los últimos años del referente del pop y el jazz fueron difíciles. En 2016 le diagnosticaron Alzheimer, algo que recién se hizo público cinco años después (en 2018 los síntomas empezaron a ser cada vez más evidentes). Su vínculo con Lady Gaga fue una verdadera joya a recordar. En 2011 hicieron su propia versión de “The Lady Is a Tramp”, de Richard Rodgers y ese fue el inicio de una de las duplas más históricas e importantes de la música.

En 2014, Gaga y Bennett lanzaron su disco Cheek to Cheek , donde estuvieron incluidas versiones de algunos clásicos del Great American Songbook, entre ellas “Anything Goes”, de Cole Porter y “Cheek to Cheek”, de Irving Berlin.

Tras el lanzamiento de su primer álbum en conjunto, Bennett le propuso a Gaga una nueva colaboración y fue así como en 2021 publicaron su segundo trabajo discográfico: Love for Sale. Love for Sale significó la última grabación en un estudio para Tony y también marcó el camino hacia la dolorosa despedida de los escenarios. En 2021 se hizo pública su enfermedad y ese mismo año abandonó los shows en vivo, justamente de la mano de Lady Gaga. Compartió con ella dos conciertos en el Radio City de Nueva York: el primero de ellos coincidió con su cumpleaños número 95, el 3 de agosto. Los artistas deleitaron con su música e hicieron la previa de lo que finalmente sería su último álbum, que se estrenó semanas más tarde.

LA NACION