Murió Tony Bennett: cómo fue su vínculo con Lady Gaga y por qué la eligió para grabar su último disco

El mundo de la música está de duelo tras la pérdida de uno de sus mayores exponentes. Este viernes 21 de julio, a los 96 años y tras dedicar 70 a los escenarios y estudios de grabación, murió el cantante Tony Bennett. Los últimos años del referente del pop y el jazz fueron difíciles. En 2016 le diagnosticaron Alzheimer, algo que recién se hizo público cinco años después (en 2018 los síntomas empezaron a ser cada vez más evidentes).

Durante su carrera recibió todo tipo de reconocimientos, interpretó duetos con artistas de todo el mundo, desde Frank Sinatra hasta Amy Winehouse, Alejandro Sanz y Thalia, pero sin dudas su vínculo con Lady Gaga fue una verdadera joya a recordar. En 2011 hicieron su propia versión de “The Lady Is a Tramp”, de Richard Rodgers y ese fue el inicio de una de las duplas más históricas e importantes de la música.

Tony Bennet falleció a los 96 años @itstonybennett / Instagram

Dos potencias se saludan

Hace nueve años, el mundo fue testigo de un trabajo en conjunto entre dos gigantes. Gaga y Bennett lanzaron su disco Cheek to Cheek con canciones -15 en la edición deluxe- donde estuvieron incluidas versiones de algunos clásicos del Great American Songbook entre ellos “Anything Goes” de Cole Porter y “Cheek to Cheek” de Irving Berlin. Con 88 años, el cantante rompió su propio récord como el intérprete vivo de más edad con un álbum número 1 en la lista Billboard 200.

La dupla no podía fallar y eso quedó demostrado en la entrega de los Premios Grammy, donde obtuvieron la estatuilla de mejor álbum de pop tradicional. Incluso hasta hicieron un tour, donde recorrieron los Estados Unidos y varios países europeos, y lanzaron el concierto en DVD.

Lady Gaga y Tony Bennett lanzaron dos álbumes de estudio juntos, Cheek to Cheek y Love for sale Instagram @ladygaga

A los éxitos se los aprovecha y más si los protagonistas son dos talentosos artistas de generaciones diferentes y con distintos públicos detrás, que comparten una entrañable relación. Tras el lanzamiento de su primer álbum en conjunto, Bennett le propuso a Gaga una nueva colaboración y fue así como en 2021 publicaron su segundo trabajo discográfico: “Love for sale”, esta vez con versiones de temas de Cole Porter. Antes del estreno, compartieron el video de la canción “I Get a Kick Out of You”, con una apuesta sensible y emotiva, con algunas lágrimas, que conmovió a los fanáticos.

“I Get a Kick Out of You”, la canción de Tony Bennett y Lady Gaga incluida en el disco Love for sale

“Love for sale” significó la última grabación en un estudio para Tony y también marcó el camino hacia la dolorosa despedida de los escenarios. En 2021 se hizo pública su enfermedad y ese mismo año abandonó los shows en vivo, justamente de la mano de Lady Gaga. Compartió con ella dos conciertos en el Radio City de Nueva York: el primero de ellos coincidió con su cumpleaños número 95, el 3 de agosto. Los artistas deleitaron con su música e hicieron el preview de lo que finalmente sería su último álbum, que se estrenó semanas más tarde.

El disco, que grabaron en 2018, ganó no solo un Grammy, sino dos: mejor álbum de pop tradicional y la mejor producción de álbum. Bennet no estuvo presente, pero Gaga le dedicó un emocionante homenaje con una interpretación de “Do I Love You”, incluida en el soundtrack.

Lady Gaga y Tony Bennett formaron una icónica dupla con lo mejor del pop y el jazz NOTIMEX

En varias oportunidades, la intérprete de “Hold my hand” se refirió a la salud del cantante. En noviembre de 2021 habló con CNN y dijo: “Fue desgarrador ver cómo la enfermedad empeoró su salud a lo largo del tiempo. Quiero que la gente sepa que si hay alguien a quien amas con Alzheimer, hay una forma de comunicarse y tocar una magia en el corazón que todavía está ahí. Y creo que depende de nosotros cuestionarnos de qué manera podemos fomentar esos sentimientos para que podamos comunicarnos mejor con ellos. Si lo recibieron con cariño es porque sigue ahí”.

Este viernes, la agente del artista, Sylvia Weiner le confirmó a The Associated Press, la muerte del cantante que ocurrió en Nueva York. Fanáticos, amigos y colegas lo despidieron en las redes con emotivos mensajes.

