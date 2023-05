La sorpresa del Latin Grammy al anunciar su edición 2023: se realizará fuera de los Estados Unidos

escuchar

El próximo 16 de noviembre se realizará la 24a. entrega de los premios Latin Grammy. Y la mayor particularidad que tendrá esta edición es que por primera vez en su historia la gala será fuera de los Estos Unidos. Mediante un acuerdo que desde hace meses vienen ajustando la Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía, esta edición se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, España.

Lo más curioso es que si bien estos premios, que incluyen a gran parte del universo musical en castellano y portugués, se realizaron en distintas ciudades de los Estados Unidos, esta primera salida fuera de las fronteras no será hacia un territorio vecino. De hecho, gran parte de los artistas que desfilan tanto por sus categorías como por su escenarios llegan de países como México y el Caribe.

El anuncio, que se realizó en la mañana de hoy, también señala el comienzo oficial de una asociación de tres años entre la Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía, que patrocinará esta 24a. entrega anual del Latin Grammy, tanto como la Semana del Latin Grammy, y varios eventos de La Academia Latina en la comunidad. Además, Sevilla se une a la celebración como ciudad anfitriona de todos los eventos de la Semana del Latin Grammy de este año, que tendrán lugar antes de la entrega de los premios más famosos de la música latina. Esto incluye la gala a la Persona del Año, la presentación de los premios especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase —que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista— y una recepción para los nominados, entre otros. La retransmisión será producida por Televisa Univision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE).

“Es un honor celebrar nuestra Semana del Latin Grammy en Sevilla, ratificando así nuestro compromiso de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo. Estamos convencidos de que será una celebración memorable”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, este jueves en Sevilla, al anunciar la edición 2023 de los premios Europa Press News - Europa Press

“Estamos entusiasmados de producir los Latin Grammy por primera vez este año en España, y en una nueva colaboración con la prestigiosa RTVE”, dijo Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks de Televisa Univision. “Este es un momento extraordinario para la música latina a nivel mundial y estamos seguros de que esta asociación con RTVE, y la pasión y energía que Univisión aporta al programa, harán historia y ofrecerán una experiencia inolvidable para el público que ama y disfruta de la música alrededor del mundo”.

“Será un honor para RTVE participar en la retransmisión y producción de la 24a. Entrega Anual del Latin Grammy y estamos trabajando intensamente para ello”, dijo Elena Sánchez Caballero, presidenta de Radio Televisión Española. “La música es más que una forma de arte, es un vehículo que nos une colectivamente, y esperamos poder ofrecer la mejor cobertura posible a nuestros espectadores”.

La agenda para el resto del año

Del 27 de julio al 7 de agosto se realizará la primera ronda de votación.

El 19 de septiembre se anunciarán los nominados de la 24a. entrega anual.

Del 29 de septiembre al 23 de octubre se realizará la ronda final de votación.

Península en ascenso

El cambio de casa para la ceremonia se da luego de una última edición en la que una española fue la principal ganadora y un uruguayo con residencia en España, durante las últimas dos décadas, fuera el gran ganador de la noche. “El álbum es un acto provocativo en esta era de singles”, dijo Fito Páez, antes de presentar la categoría Álbum del año, que coronó a Rosalía. La cantante española se llevó el premio mayor de los Latin Grammy 2022, de la terna que compartió con Christina Aguilera, Marc Anthony, Bad Bunny, Bomba Estereo, Jorge Drexler, Elsa Y Elmar, Fonseca, Alejandro Sanz y Sebastian Yatra.

Jorge Drexler, en los Latin Grammy 2022, en Las Vegas La Academia Latina de la Grabación - Getty Images North America

Por otra parte, el uruguayo Jorge Drexler se impuso en la mayoría de las categorías en las que participó. Y tuvo un broche para esa gala, que fue su musical, con el tema “Tocarte”, junto a Elvis Costello y con la puesta en escena más original de la ceremonia. Minutos después volvió al escenario: “Esto es una locura, es una exageración maravillosa. No puedo estar más contento”, dijo al recibir su premio en la categoría Ingeniería de grabación, justamente por la canción “Tocarte”, que escribió con C. Tangana.

Tres horas antes, la 23a. entrega anual de premios Latin Grammy había comenzado en Las Vegas con un medley de canciones de Marco Antonio Solís. La elección de su repertorio, en voces de diferentes intérpretes, fue porque el artista resultó elegido en esta edición como la “Persona del Año”, que es el premio más destacado que la Academia de la música Latina otorga a músicos que tienen una larga trayectoria. Para aquellos que quieran hilar fino, con su galardón y el premio mayor que se quedó en las manos de Rosalía, se traza un puente de, al menos, medio siglo de música.

LA NACION