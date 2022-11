Latin Grammy 2022: la gran noche de Jorge Drexler, lo mejor, lo peor y todos los ganadores de la premiación

escuchar

“El álbum es un acto provocativo en esta era de singles”, dijo Fito Páez, antes de presentar la categoría Álbum del año, que coronó a Rosalía. La cantante española se llevó el premio mayor de los Latin Grammy 2022, de la terna que compartió con Christina Aguilera, Marc Anthony, Bad Bunny, Bomba Estereo, Jorge Drexler, Elsa Y Elmar, Fonseca, Alejandro Sanz y Sebastian Yatra.

Tres horas antes, la 23° entrega anual de premios Latin Grammy había comenzado en Las Vegas con un medley de canciones de Marco Antonio Solís. La elección de su repertorio, en voces de diferentes intérpretes, fue porque el artista resultó elegido en esta edición como la “Persona del Año”, que es el premio más destacado que la Academia de la música Latina otorga a músicos que tienen una larga trayectoria. Para aquellos que quieran hilar fino, con su galardón y el premio mayor que se quedó en las manos de Rosalía, se traza un puente de, al menos, medio siglo de música.

Rosalía, ganadora del premio mayor de los Latin Grammy 2022 Denise Truscello - Getty Images North America

En el minuto uno, Bad Bunny era el más nominado, en diez categorías, pero se impuso en la mitad. Detrás del astro de la música urbana lo siguieron Barrera (9), Rauw Alejandro y Jorge Drexler (8), Christina Aguilera, Rosalía, Yainy, Jorge Luis Chacín y Jorge Reyes Copello (7), Camilo, Carlos Vives y Dave Kutch (6), Yoel Henriquez, José Castillo, Jean Rodriguez y Elena Rose (5) y Marc Anthony, el productor argentino Rafael Arcaute, Fonseca, Becky G, Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Sebastián Yatra (4). Pero con el correr de las horas las tendencias fueron cambiando y hubo sorpresas, incluso en ternas que no fueron las centrales. Por un lado, la gran noche que tuvo Jorge Drexler; por otro, un caso argentino para destacar, Fito Páez.

Fito con asistencia perfecta. Paéz tuvo una gran performance en la noche de los Latin Grammy de este año. Estaba nominado en tres categorías mejor álbum de pop/ rock (por Los años salvajes), Mejor canción de rock (”Lo mejor de nuestras vidas”) y “Mejor Canción de pop/rock (”Babel”, un dueto con Carlos Vives). ¡Y ganó en las tres! Además de Fito, en la primera gala también ganaron estatuillas otros argentinos, El Mató a un Policía Motorizado y Pablo Estigarribia, por su disco de tango con obras de Horacio Salgán.

Fito Páez posó con el primero de los tres Latin Grammy que recibió anoche, en Las Vegas Bryan Steffy - Getty Images North America

Drexler, un gran ganador. Por falta de proximidad y otras cuestiones, todo lo que se genera en este Sur quizás tenga un mérito especial cuando llega y triunfa en premios como los Latin Grammy, donde su presencia suele estar lejos en las tendencias mayoritarias. Así como Fito tuvo una gran noche, el uruguayo Jorge Drexler (radicado hace un para de décadas en España) se impuso en la mayoría de las categorías en las que participó . Y tuvo un broche para esta gala, que fue su musical, con el tema “Tocarte”, junto a Elvis Costello y con la puesta en escena más original de la ceremonia. Minutos después volvió al escenario: “Esto es una locura, es una exageración maravillosa. No puedo estar más contento”, dijo al recibir su premio en la categoría Ingeniería de grabación, justamente por la canción “Tocarte”, que escribió con C. Tangana.

Los anfitriones. “Aquí no hay fronteras, somos globales”, decía Anitta, que es brasileña, junto al portorriqueño Luis Fonsi, la mexicana Thalia y la italiana Laura Pausini. La elección de cada uno de estos nombres no solo tuvo que ver con lo que pueden representar como artistas y la fama de cada uno, con sus largas trayectorias. Hubo, sin duda, una intención de trazar ese mapa al que se refirió la brasileña y con el hecho de que la música latina sigue conquistando territorios.

Los shows. Rauw Alejandro, con ocho nominaciones, fue el primero de los musicales solistas a puro reggaeton. Y le siguió Nicky Jam con uno de sus grandes hit. Durante la primera hora también estuvieron Angela Aguilar, con “En realidad”, un tema de música tradicional mexicana. En esa misma línea estuvo la ranchera “Cuando me dé la gana”, tema que Christina Aguilera interpretó junto a Christian Nodal y que forma parte del último disco en castellano, de la cantante neoyorquina. Al rato, otra vez el rumbo estaba puesto hacia México, con Chiquis y los Recoditos. Y hacia el final, Marco Antonio Solís volvió con Los Bukis, banda que fundó a mediados de la década del setenta.

Marco Antonio Solis uno de los más homenajeados en la noche de los Latin Grammy 2022 John Parra - Getty Images North America

Claro que no todo fue con estridencia o evocación con aires mexicanos. Los colombianos Camilo y Carlos Vives se juntaron con Nicole Zignago y Silvana Estrada para un musical de sillón, alfombra y lámparas, ese efecto living que, de algún modo recordó los MTV Unplugged. Rosalía hizo un popurrí con canciones de su último disco (”HENTAI”, “La fama” y “Despechá”), con un recurso al que los Grammy suelen echar mano (varios escenarios distintos para darle un contexto diferente a cada fragmento de tema).

Necesidad de matices. Si estos Grammy pretenden ser una representación amplia de la música latina, los musicales podrían abrir el espectro a otras tendencias, aunque no circulen por el mercado masivo de esta industria. Esto quedó expuesto cuando Sebastián Yatra puso el toque pop vintage, junto a John Legend, con el tema “Tacones Rojos” a casi dos horas de comenzada la premiación. Juntos dejaron la sensación de todo lo homogéneo que, por momentos, podía ser lo anterior. Y esto quedó definitivamente confirmado cuando Jorge Drexler subió al escenario junto a Elvis Costello. Los premios podrían buscar otras experiencias como éstas, por fuera de los cánones que son los más transitados de esta industria.

Agradecimientos. ¿Por qué Marc Anthony agradeció mitad en castellano y mitad en inglés frente a un público y a una teleaudiencia mayoritariamente latina? “Aunque esté un poco ronco esta noche me emborracho”, dijo Sebastián Yatra, al recibir uno de sus premios. Christina Aguilera gano en la categoría Mejor álbum vocal pop tradicional. Aguilera se llama su segundo disco en castellano (el primero lo grabó hace 22 años). Lo curioso es que al momento de agradecer, no dijo una sola palabra en castellano. No estaba obligada a hacerlo, pero el hecho no deja de ser una de las curiosidades de esta negocio. Marco Antonio Solís, la “Persona del año”, dijo: “Tengo mi corazón inundado de gratitud. La gratitud es la memoria del corazón . Veo mucha juventud presente en la música.

La música en los extremos. Silvana Estrada es mexicana y tiene 25 años; Angela Alvarez la supera por setenta, acusa 95. Lo que tienen en común es que las dos estaban nominadas en la categoría nuevo artista y los votantes de los Latin Grammy dieron la terna por empate. “Me gustaría agradecer a la academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento -explicó la nonagenaria cantante-. Muy especialmente a mi hija Marucha, que se que está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último a mi nieto y productor Carlos José Álvarez. Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí en este momento. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. Y a aquellos que no han realizado sus sueños. Aunque la vida sea difícil siempre lo puedes lograr. Nunca es tarde”, dijo, y terminó aplaudida de pie.

Angela Alvarez, a los 95 años fue una de las revelaciones de la noche de los Latin Grammy 2022 Denise Truscello - Getty Images North America

Gal merecía más. Una ceremonia de premiación lleva mese de producción, preparación, armado y ajustes. Pero hay hechos que pueden generar cambios casi a último momento. La partida de artistas puede ser uno de ellos. La muerte de Gal Costa tuvo una mención durante una de las presentaciones en la gala principal. Pero una figura de su talla seguramente merecía más que un breve comentario y una fotografía.

Los ganadores

Album del año: Motomami, Rosalía.

Canción del año: “Tocarte”, Jorge Drexler.

Grabación del año: “Tocarte”, Jorge Drexler y C. Tangana

Mejor Álbum Vocal Pop: Dharma, Sebastián Yatra.

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Aguilera, Christina Aguilera

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Cumbiana II, Carlos Vives

Mejor Álbum de Música Urbana: Un verano sin ti, Bad Bunny.

Mejor Nuevo Artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada.

Mejor Álbum de Salsa: Pa’lla voy, Marc Anthony

Mejor Canción: “La guerrilla de la concordia”, Jorge Drexler, y “Tacones rojos”, Sebastian Yatra

Mejor Canción de Rap/Hip Hop: “De museo”, Bad Bunny.

Mejor Canción Alternativa (Premio a los compositores): “El día que estrenaste el mundo”, Jorge Drexler y Rafa Arcaute.

Mejor Canción Pop/Rock: “Babel”, Fito Páez y Carlos Vives

Mejor Canción de Rock: “Lo mejor de nuestras vidas”, Fito Paez.

Mejor Canción Urbana: “Titi me preguntó”, Bad Bunny.

Mejor Canción en Lengua Portuguesa: “Vento Sardo”, Jorge Drexler & Marisa Monte.

Productor del Año: Julio Reyes Copello.

Mejor video musical versión larga: “Hasta la raíz”, Natalia Lafourcade, Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca,

Mejor Video Musical Versión Corta: “This is not America”, Residente/Ibeyi/Lisa-Kaindé Diaz & Naomi Diaz Greg Ohrel.

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Motomami (Rosalía/ Chris Gehringer, ingenieros; Jeremie Inhaber, Manny Marroquin)

Mejor Interpretación Reggaetón: “Lo siento BB:”, Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Fusión /Interpretación Urbana: “Tití me preguntó”, Bad Bunny.

Mejor Álbum de Jazz Latino/ Jazz: “Mirror”, Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés.

Mejor Álbum de Tango: Horacio Salgán piano transcriptions, Pablo Estigarribia

Mejor arreglo: “El plan maestro”, Jorge Drexler/ Fernando Velázquez

Mejor Álbum Cantautor: Tinta y tiempo, Jorge Drexler

Mejor Álbum de Música Alternativa: Motomami, Rosalía.

Mejor Álbum de Rock: Unas vacaciones raras, Él Mató A Un Policía Motorizado

Mejor Álbum de Pop/Rock: Los años salvajes, Fito Páez.

