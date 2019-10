Lali Espósito, Manuel Wirzt, Fernando Dente y más brillaron en el Ópera a beneficio de Fundación Huésped Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Lali Espósito, Karina La Princesita, Fernando Dente, Benjamín Amadeo, Manuel Wirzt, Jey Mammon y más artistas se juntaron ayer en el Teatro Ópera Orbis y realizaron un gran show con canciones de Queen para homenajear a Freddie Mercury y a total beneficio de Fundación Huésped.

Así se pudieron escuchar grandes clásicos de la banda como "We will rock you", "Bohemian Rhapsody" y "I want to break free". Mery Granados, Facundo Mazzei y Chule Von Wernich fueron otros de los artistas que también se sumaron al homenaje al músico que murió a los 45 años a causa de una neumonía que se complicó por el VIH.

Lali Espósito, una de las principales atracciones del show Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

La Fundación Huésped fue creada en 1989 y trabaja en la prevención del VIH/sida, las hepatitis virales y las enfermedades prevenibles por vacunas. La institución además es un centro investigación epidemiológica, clínica, social y traslacional de referencia, en donde también se realizan análisis clínicos e investigaciones sociales con el objetivo de mejorar la salud de las personas. Por otra parte, realizan campañas y trabajan para el acceso a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Facundo Mazzei también formó parte del espectáculo Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Fernando Dente, con un look bien Freddie Mercury Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Karina la Princesita, otra de las grandes figuras convocadas para el show solidario Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Manuel Wirzt también fue protagonista de la noche Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

A viva voz. Jey Mammon cantó en el Ópera Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Benjamín Amadeo, de negro, sobre el escenario del Ópera Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Fernando Dente y Lali dieron un gran espectáculo ayer en el Ópera para Fundación Huésped Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Jey Mammon, la Princesita y Chule en una de las presentaciones del show de ayer en el Ópera Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Manuel Wirzt, Lali y Dente, juntos en el escenario del teatro Ópera en beneficio de Fundación Huésped Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

¡Yo voy! Laura Azcurra no se quiso perder el show Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Fernando Dente, antes de la función para Fundación Huésped Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Aquí, Laura Azcurra junto a los diferentes Mercury en el homenaje al cantante Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Vanesa González tampoco se quiso perder la oportunidad de ver talento argentino sobre un escenario Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Leandro Cahn, directivo de Fundación Huésped, feliz con el show Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich