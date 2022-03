Antonio Banderas, solidario: donó la recaudación de una de las funciones de Company a los refugiados ucranianos

No es la primera vez que Antonio Banderas muestra su lado más solidario. Lo hizo, por ejemplo, durante los momentos más duros de la pandemia de Covid-19, cuando donó en pleno aislamiento material sanitario a los hospitales malagueños a través de la fundación Lágrimas y Favores. Ahora vuelve a aportar su granito de arena al donar a los refugiados ucranianos la recaudación íntegra de la función del domingo pasado de su espectáculo Company. Con motivo del pase solidario, también asistieron al musical, que se representa en el teatro Soho Caixabank de Málaga, refugiados residentes en la ciudad.

“Hola a todos. Soy Antonio Banderas y quería comunicaros algo. El próximo domingo 13, a las seis de la tarde, volveremos a hacer, como venimos haciendo desde el mes de noviembre, la función correspondiente de Company que se representa en el Teatro Soho Caixabank de Málaga. Pero en esta ocasión será distinto porque la taquilla íntegra de esa tarde será donada a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado”, anunciaba hace unos días el actor malagueño en un video publicado en Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores. En dicha grabación, Banderas aseguraba que “la situación que se está viviendo en Ucrania, con más de 2,5 millones de refugiados”, les “impulsa a tomar esta iniciativa”.

Según la página del propio teatro, la representación de este domingo fue “muy especial” y al final de la obra Banderas subió al escenario y compartió una reflexión con el público: “Creo que tenemos una cierta obligación ética, los que estamos en este lado de la sociedad, de echar una mano. Aquí no se trata de política, esto no es un acto político, esto es un acto humano. Por eso queríamos que el Teatro del Soho CaixaBank diera un paso adelante y que estos actos sean contagiosos, que haya más personas, más entidades que se apunten a este tipo de iniciativas cuando se está dando una situación en este caso como la de Ucrania”. Tras su intervención, el actor cedió la palabra a Francisco Cansino, coordinador territorial de CEAR, quien afirmó que ya se han acogido 200 personas en Málaga y que esperan aumentar la cifra. En la información facilitada por el teatro no se especifica el importe recaudado.

Famosos por Ucrania

Varios actores y directores han expresado su solidaridad con Ucrania. Por nombrar algunos casos: Robert De Niro dijo durante una reunión en la Universidad de Cambridge que se debía hacer todo lo posible para detener la agresión rusa; Ryan Reynolds y Blake Lively participaron de una recaudación de fondos para Ucrania y se comprometieron a duplicar cada cantidad donada; Milla Jovovich, nacida en Kiev y con raíces ucranianas y rusas, se manifestó “horrorizada” por la situación en Ucrania y, como ella misma admitió, dijo que está partida en dos.

En tanto, Angelina Jolie fue la primera gran estrella de Hollywood en pronunciarse públicamente sobre el súbito ataque de Rusia contra Ucrania y lo hizo desde su rol de Embajadora de Buena Voluntad de Acnur, el Alto Comité de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En un posteo de Instagram, la actriz y realizadora dejó un breve pero contundente mensaje. “Como muchos de ustedes, estoy rezando por la gente de Ucrania”, dice el texto de Jolie, quien aseguró que su foco en este momento está puesto en “asegurarle la protección y los derechos humanos básicos a aquellos que fueron desplazados y a los refugiados de la región”.

Una de las actrices más afectada por la guerra es Mila Kunis, quien nació en Ucrania. Ella junto a su pareja, Ashton Kutcher, dijeron en un video que tienen la intención de apoyar las actividades humanitarias en Ucrania y que planean donar 3 millones de dólares. Su intención es recaudar 30 millones de dólares que serán utilizados para ayudar a las familias ucranianas desplazadas tras la guerra iniciada por Rusia.

Mila Kunis y Ashton Kutcher revelaron días atrás cuánto llevaban recaudado para ayudar a Ucrania

“Soy una estadounidense orgullosa. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y por mi familia”, dice Kunis en el video. “Pero hoy puedo decir que nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”, agrega.

Desde su lanzamiento, la campaña logró recaudar 15 millones de dólares, número que continúa subiendo. “Mientras somos testigos de la valentía de los ucranianos, también somos testigos de la carga inimaginable de aquellos que han elegido la seguridad”, escribieron los actores en el posteo que publicaron en Instagram.

Uno de los últimos en hacer su aporte fue Leonardo DiCaprio, quien se solidarizó con el pueblo ucraniano e hizo una generosa donación. El actor, cuya abuela materna nació en Ucrania, colaboró con las fuerzas armadas con 10 millones de dólares para apoyar sus esfuerzos bélicos y humanitarios en el país.