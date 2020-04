Tierra de confusión, de Genesis

"Land of Confusion" . Tierra de confusión. Buen nombre para una canción que sirva para describir este 2020 de incertidumbre. Una década que comienza con una pandemia y la falta de certezas sobre cómo combatirla. Tal vez ya alguien esté pensando en una frase así para una canción sobre el coronavirus . Pero existe una de Genesis llamada "Land of Confusion" que fue grabada en la década del ochenta, cuando todavía no existía este tipo de amenazas. La confusión, en todo caso, estaba más relacionada a la geopolítica, a un nuevo orden mundial en los estertores de la Guerra Fría.

Semanas atrás se hizo el anuncio del regreso del grupo Genesis a los escenarios - Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks harán una gira en noviembre por una decena de ciudades del Reino Unido -. La excusa del regreso sirvió para revisar la discografía del grupo y sus mutaciones, desde su fundación, en 1967, hasta fines de los noventa, según el cambio de época.

Sin contar el leve "I Can't Dance", del disco We Can´t Dance (1991), "Land of Confusion" fue uno de los últimos hits del disco más "hitero" de Genesis: Invisible Touch . "Land..." fue el tercer tema de la placa que el grupo publicó en 1986, cuando ya estaba definitivamente inmerso en el mar de la música pop.

Junto a este tema también sonaron en radio la canción que le dio título al LP y una serie de baladas que mucho pegaron en esos años de, justamente, temas lentos. "Tonight, Tonight, Tonight", "Into Deep" y Thowing It All Away" (este último considerado un tema de medio tempo). En cambio, "Land of Confusion" fue una canción de pulso enérgico y rápido, que era una continuación del sonido que Genesis había elaborado para su disco de 1983 (aquel que trajo el famoso "Mama"), pero también con la tímbrica de las baterías programables y los sintetizadores de mediados de los ochenta.

La letra era bastante particular porque sobrevolaba el contexto político mundial y mostraba cómo una sociedad se paraba frente a esa situación. También hablaba de un "Superman" con profunda ironía al que se le preguntaba: "¿Donde estás ahora que todo salió mal?". Sin nombrarlo, ese Superman era un líder de aquella época: Ronald Reagan , presidente de los Estados Unidos por ocho años (dos mandatos, entre 1981 y 1989). "Hombres de acero, estos hombres de poder", decía después. El video que se publicó apenas editado el disco fue el complemento discursivo de la canción. Allí fue donde se vio quién era Superman (o pretendía serlo) y quienes los "hombres de acero".

Todo esto se entiende puesto en su contexto. El videoclip era el recurso que a mediados de los ochenta comenzaba a transformarse en una narrativa musical complementaria. El auge de la señal MTV (que emitió su primer vídeo en agosto de 1981) hizo que el clip fuera el canal para decir otras cosas, con música, a través de la imagen, como hoy lo son las redes sociales y el streaming. "Land of Confusion" comienza con estos versos: "Debo haber soñado mil sueños. He sido perseguido por un millón de gritos. Pero puedo escuchar los pies marchando que salen a la calle. ¿Leíste las noticias hoy? Dicen que el peligro se ha ido. Pero puedo ver que el fuego aún está encendido, que está ardiendo en la noche. Hay demasiados hombres, demasiada gente, creando demasiados problemas".

El clip está realizado íntegramente con máscaras. Además de los músicos del grupo, a los que se ve tocando y cantando la canción, muestra líderes mundiales como Reagan , Margaret Thatcher, Juan Pablo II , el premier ruso Mijaíl Gorbachov , el ayatollah Ruhollah Jomeini y el dictador libio Muamar el Gadafi , entre otros contemporáneos.

La historia comienza cuando Reagan y su esposa Nacy están listos para ir a dormir. En la escena también aparece un chimpancé que se mete a la cama. Algunos (o la mayoría) lo entendieron como una parodia de Bedtime for Bonzo , película de 1951 que Reagan coprotagonizó, en sus años de actor, con un chimpancé. También se lo verá en sus época de cowboy de la pantalla grande, aunque en este caso montado sobre el lomo de un cretácico triceratops. A partir de ese momento comenzará el desfile de personajes. Y el momento más alto de la parodia, que no hace otra cosa que ridiculizar a los líderes políticos y su capacidad para dirigir al mundo, llega al final cuando, junto a la cama, Reagan tiene dos botones de color rojo. Uno es para llamar a la enfermera (Nurse), el otro para lanzar un arma de destrucción masiva (Nuke).

Darle a la canción esta segunda lectura fue posible gracias a la sociedad de Genesis con los productores del programa de humor político Spitting Image , que se emitió durante doce temporadas (1984-1996) por la cadena de televisión británica ITV. Si bien los títeres eran de figuras de la política, también aparecieron otros personajes. Cuando Phil Collins se vio retratado en uno de estos muñecos para uno de los programas, llamó a los productores del ciclo, Roger Law y Peter Fluck, para trabajar con ellos en el clip. Primero realizaron los muñecos de los integrantes de la banda; luego, de los líderes políticos y de músicos como Pete Townshend y otros que aparecieron en el colectivo artístico benéfico Usa for Africa. El clip es, sin duda, un gran compendio de citas a películas, canciones, situaciones, pero sin abrirse de su foco discursivo y paródico.

La dirección de "Land Of Confusion" estuvo a cargo de John Lloyd y Jim Yukich, quienes se llevaron varios lauros. Por su trabajo de casi cinco minutos y medio recibieron un Grammy en la categoría Mejor video musical, en 1988 . También estuvieron nominados a los premios MTV de 1987.