Con Phil Collins, Genesis vuelve a salir de gira por el Reino Unido

La banda salió de gira por última vez en 2007

La versión digital del diario inglés The Sun anunció hace unas horas que el grupo Genesis volverá a reunirse para realizar una gira por el Reino Unido, a finales de este año. Incluso, también anticipó que el anuncio oficial sería hecho por la banda durante la mañana del miércoles, en The Breakfast Show, de la Radio 2 de la BBC. El último show de la banda de Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford fue hace más de 12 años.

Los regresos rockeros son cosa de todos los días. Pero este tiene la particularidad que parece parte el proceso de resurrección artística que viene haciendo Phil Collins con su carrera. Después de siete años retirado de la música, en 2016 volvió a salir de gira con un proyecto de grandes éxitos que lo trajo hasta la Argentina en marzo de 2018.

En esos años de tour mundial jugó con la idea de que no estaba muerto. Que todavía podía salir a la ruta, para que sus hijos más chicos lo vieran sobre un escenario y para que alguno de los que siguieron sus pasos en la música lo acompañaran, como fue el caso de Nicholas, que fue durante el último tiempo el baterista de su banda.

Se ve que ahora es el momento de reagrupar Genesis con la idea de hacer una serie de actuaciones en arenas del Reino Unido, entre noviembre y diciembre. De lo que resulte de esa experiencia quizá el proyecto de shows continúe por otros territorios.

La banda dio las primeras señales del retorno con la publicación en Instagram de una fotografía de la década del setenta y la leyenda, "entonces quedaron tres" ("And then there were three...") que hacía referencia a su disco de 1978 cuando, tras la partida del frontman Peter Gabriel en 1975 y luego del guitarrista Steve Hackett, la banda se redujo a trío, más los músicos de sesión Daryl Stuermer y Chester Thompson.

El grupo nació en 1967 y su última gira (aunque hubo largas vacaciones a partir de mediados de los noventa) fue en 2007 y se llamó The Turn It On Again Tour. El 7 de julio de ese año Genesis abrió el Live Earth 07/07/07, en el Estadio de Wembley, de Londres. Hizo varios recorridos europeos y editó un DVD de esa gira con el concierto gratuito ante 500 mil personas de Roma.

Desde entonces varios de sus integrantes hablaron de la posibilidad de una reunión. Pero todo quedó en una expresión de deseo. De hecho, alguna vez Phil Collins habló de que él se había retirado de Genesis en 2007. Pero luego de su vuelta como solista también dejó abierta la posibilidad de la reunión del grupo, que podría oficializarse mañana.