La emoción de Fito Páez tras ser distinguido con el título honoris causa en Rosario; “este es un reconocimiento grupal”

En la noche del viernes, Fito Páez fue distinguido con el título Doctor Honoris Causa en La Universidad Nacional de Rosario. La casa de estudios reconoció al músico oriundo de esa ciudad con una emotiva ceremonia que destacó la obra y la influencia del músico en la escena artística nacional.

El homenaje, que se propuso celebrar la extensa trayectoria del compositor de 62 años y su legado, convocó a una gran cantidad de fanáticos, colegas y estudiantes que se acercaron al Espacio Cultural Universitario para acompañar al músico en el nombramiento.

"La gran ciudad, con este pibe, resultó piadosa", destacó el rector Franco Bartolacci Maximiliano Conforti

Al inicio de la ceremonia, Fito recibió el diploma por parte de una de las máximas autoridades de la Universidad, el rector Franco Bartolacci, quien comentó: “En el 93, este pibe llegó del interior de Santa Fe a Buenos Aires, cargado de deseos, miedos e incertidumbres. Y la gran ciudad, con este pibe, resultó piadosa”. Además, el rector agradeció fervientemente los aportes del artista a la cultura y destacó que la votación para concederle el título fue aprobada por unanimidad.

Páez quiso compartir la distinción con los artistas rosarinos que lo acompañaron en sus inicios y mencionó con cariño a Fabián Gallardo, Adrián Abonizio y Liliana Herrero, Juan Carlos Baglietto y Jorge Fandermole.

Fito Páez: "Esto es un reconocimiento grupal" Maximiliano Conforti

Muy emocionado y en medio de una gran ovación, el homenajeado saludó a todos los presentes y agradeció la deferencia: “Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura”.

La medalla en manos de Fito Páez Maximiliano Conforti

En su discurso, Páez agradeció a la ciudad, a la Universidad y recordó anécdotas con su tía Charito en Villa Constitución. El músico se mostró emocionado por el cariño recibido en la ceremonia y, además de reflexionar sobre sus experiencias artísticas advirtió sobre los avances de la inteligencia artificial en el arte: “La expresión es un elemento central de la humanidad. Una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero”, apuntó.

"Genio Fito. Soy tu fan, tocó el teclado y estoy practicando El amor después del amor", se leía en el cartel que un pequeño fan llevó a la ceremonia Maximiliano Conforti

Finalmente y como broche de oro de una velada atravesada por el entusiasmo, Fito se dispuso a interpretar varios de los temas más importantes de su carrera.

Fito Páez interpretó 12 canciones acompañado por una banda de músicos rosarinos Maximiliano Conforti

De la mano de una banda compuesta por músicos rosarinos -Matías Galasso en piano y teclados, Ricardo Vilaseca en teclados, Leandro Pagura en bajo, Agustín Borsini en batería y Guido Luján en guitarra-, el músico interpretó 12 canciones entre las que se destacaron “Caminando por Rosario”, “Mirta de Regreso”, “Sale el sol”, “Ciudad de pobres corazones”, “La vida es una moneda”, “Tratando de crecer”, “Mariposa Tecknicolor” y “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, entre otras.

Fanáticos y allegados se dieron cita en la Casa de Estudios rosarina para acompañar el nombramiento Maximiliano Conforti

Además, el artista se dio el gusto de invitar al escenario a dos de sus más queridos colegas: a Coki Debernardi, para interpretar “Linyera”, y a Carlos Vandera, para tocar “A la casa".

Fito Páez recibe la ovación de su público, tras recibir el título de doctor honoris causa Maximiliano Conforti

Páez cuenta con una discografía de más de 25 álbumes, que incluyen grandes clásicos del rock nacional como “11y 6″ y “El amor después del amor”. A lo largo de su carrera, Fito traspasó fronteras y su música logró conquistar a diversos públicos de habla hispana, convirtiéndose así en un embajador cultural de Rosario y de la Argentina.