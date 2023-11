escuchar

Fanáticos de la cantante Taylor Swift, quien en el marco de su gira The Eras Tours está presentando una serie de shows en Río de Janeiro, realizaron un crowdfunding virtual y recaudaron el monto necesario para costear el traslado del cuerpo de la joven que falleció el viernes pasado tras sufrir un presunto golpe de calor durante el primer show de la cantante en Brasil.

Los restos de Ana Clara Benavides serán trasladados en vehículo hasta el municipio de Sonora durante la tarde de este lunes, para luego ser transportado a Pedro Gomes, en el norte de Mato Grosso do Sul, donde serán enterrados el martes por la mañana. Si bien aún no ha sido difundido el informe definitivo con la causa del deceso, los análisis iniciales confirman que la chica no presentaba signos de ninguna enfermedad infecciosa y todo parece indicar que la joven de 23 años no pudo soportar las altas temperaturas que acechaban en el evento masivo, donde se impedía el acceso del público con botellas de agua.

Taylor Swift retomó su serie de shows en Brasil Backgrid/The Grosby Group

La tragedia que se vivió en el primer show de Taylor Swift en Brasil

Durante el sábado, mientras miles de fans hacían fila para entrar al segundo show de la estrella norteamericana en el Estadio Olímpico Nilton Santos, la cantante anunció en sus redes sociales que quedaba suspendido por las “temperaturas extremas”. “Escribo esto desde mi camerino en el estadio. Se tomó la decisión de posponer el espectáculo de hoy debido a las temperaturas extremas en Río. La seguridad y el bienestar de mis fans, mis compañeros y mi equipo son y serán siempre lo primero”, escribió Swift en Instagram.

Antes, la artista se había mostrado conmovida por la muerte de su fan. Según el relato de una amiga que fue con la joven al estadio, Ana Clara Benevides Machado, de 23 años, se desmayó cuando Swift interpretaba su segundo tema. La empresa organizadora, Time For Fun, dijo que Benevides sintió un malestar y fue atendida por los paramédicos. La llevaron al centro de primeros auxilios del estadio y luego a un hospital, donde murió una hora después.

Taylor Swift brindó su segundo concierto bajo la lluvia y hoy por la noche tendrá cita su tercer y último show en Río de Janeiro The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Los fans que estuvieron en el fatídico show contaron en sus redes sociales cómo se les prohibió el ingreso de botellas de agua al estadio y detallaron que fue el equipo de Swift el que se ocupó de entregar botellas para que los asistentes pudieran hidratarse. En otro video, se ve a la cantante pidiendo agua para determinados sectores y arrojando botellas ella misma durante la interpretación de “All Too Well”.

Con motivo de la cadena de negligencias a las que aludió el padre de Benevides, el Ministerio Público de Río de Janeiro anunció que investigará la conducta de la empresa en la organización de los conciertos. En tanto, los familiares de Ana Clara dejaron el municipio de Pedro Gomes, en Mato Grosso do Sul, y se dirigieron a Río en la madrugada del sábado para acompañar el traslado del cuerpo a su lugar de origen.

Luego de la trágica muerte de una de sus fans durante el primer concierto, la lluvia de anoche no fue impedimento para que Taylor Swift brindara su segundo show en Brasil Backgrid/The Grosby Group

Pánico y confusión al cancelarse el segundo concierto

Varios fanáticos denunciaron, además de las inclemencias del tiempo, que un grupo de delincuentes en medio del revuelo se aprovechó del desorden del evento para cometer un robo masivo. Este suceso provocó una estampida entre los presentes, que en medio de la confusión buscaron dónde resguardarse . En las redes sociales se difundieron imágenes de una multitud de personas desesperadas que buscaron refugiarse en distintos locales cercanos al estadio. Sin embargo, aún no queda claro si la estampida fue fruto de una especie de “pánico masivo” y los espectadores, sugestionados, confundieron a repartidores y vendedores ambulantes con criminales. Según trascendió en medios brasileños, la policía militar intervino en la zona y no se presentaron víctimas de ningún delito.

Agua para combatir el calor extremo que azotó a Río TV Pública - AFP

Este domingo por la noche, el calor mermó, pero la ciudad carioca no pudo evitar una fuerte tormenta luego de las altas temperaturas. Taylor Swift brindó su segundo concierto bajo una lluvia torrencial y hoy por la noche tendrá cita su tercer y último show en Río de Janeiro, que es el que iba a realizarse el sábado y se postergó por el calor extremo.

