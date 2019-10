Las figuras del indie revelan sus obsesiones en el Konex

Santi Motorizado, Dani Umpi y Fabián Casas en la apertura del ciclo Mi tesoro indie Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Sánchez

"Somos amigos desde hace mucho, pero por lo general nunca estamos de acuerdo cuando nos ponemos a hablar de lo que sea", dice el escritor Fabián Casas en medio de una cocina improvisada como camarín en la Ciudad Cultural Konex. A su lado, su amigo Santiago Motorizado propone Había una vez en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino, como disparador dialéctico inicial para lo que en minutos será la apertura del ciclo Mi tesoro indie, una gran propuesta que comenzó la semana pasada y que durante todos los miércoles de octubre indagará en las "obsesiones" y en las "influencias en los procesos creativos" a través del diálogo informal entre un músico y un artista proveniente de otra disciplina. "Él no la vio, pero dice que no le gusta y que no hace falta verla para poder hablar de la película", confiere entre risas la voz de El Mató a un Policía Motorizado. Minutos más tarde, el cantante y el escritor pasearán a la audiencia de una sala con entradas agotadas por un temario azaroso: del reciente estreno de Tarantino a La flor de Mariano Llinás, de las memorias de infancia a las influencias para escribir, de libros, de música y de Lucrecia Martel y Andrei Tarkovsky a los finales polémicos de Lost y Games of Thrones.

El histrionismo seco de Casas resultó el mejor contrapunto de la amable timidez de Santi Motorizado y la relación de amistad que mantienen desde hace años logró plasmar sobre el escenario el espíritu intimista propuesto por estas conversaciones abiertas al público. Sentado entre ambos, Dani Umpi se encargó de moderar y direccionar la charla cuando ésta lo necesitó, oficiando de periodista en algún tramo y de conductor transmitiendo las preguntas de los asistentes en otro.

El ciclo continuará con el cruce entre Mariano Di Césare (líder de las bandas Mi Amigo Invencible y Príncipe Idiota) y el poeta Mariano Blatt (este miércoles), Marilina Bertoldi y la cineasta Albertina Carri (el 16 de octubre), la cantante y actriz mexicana Julieta Venegas y la escritora y periodista argentina Mariana Enríquez (el 23) y el cierre con el actor y cantante El Kuelgue Julián Kartún y la escritora Tamara Tenenbaum (el 30).