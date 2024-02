escuchar

En tiempos en los que los grandes festivales de música organizados por el Estado están en la mira, tuvo lugar una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia, que se desarrolla en un gran predio al aire libre de la ciudad de Neuquén. Se inició el sábado 10, con Tan Biónica como número central, y concluyó anoche, con un cierre a cargo de Fito Páez. Se lo promociona como “el evento cultural más convocante del país” y todo parece indicar que no se trata de una exageración: por lo pronto, según sus gestores, en la edición que acaba de culminar logró convocar a un millón de espectadores.

Desde hace 11 años, el “Lollapalooza neuquino” -como se lo llama a este encuentro organizado por Municipalidad de Neuquén, que cuenta con auspiciantes locales- se instala en una isla rodeada por las aguas del río Limay. Este año, por el escenario pasaron BM, Abel Pintos, Aribag, Piti Fernández, Fabiana Cantilo, Dillom y La Delio Valdez, entre otras destacadas figuras de la escena musical. Y, aunque la entrada general es gratuita, hay un sector preferencial con entradas pagas para quienes quieren disfrutar con mayor comodidad este gran encuentro en el que conviven figuras consagradas junto con artistas emergentes y bandas regionales.

El cierre de la Fiesta de la Confluencia fue a lo grande: durante 90 minutos, Fito Páez desplegó anoche su show en el predio Isla 132 de la capital neuquina. “No se ve el final”, se sinceró el rosarino durante el show. A las horas, el músico se explayó en sus redes sociales sobre la experiencia vivida. “Hace más de 40 años que pateo tus calles y conozco a parte de tus familias, tus álamos y tu río Limay. Fue un gran abrazo infinito de amor este concierto inolvidable que jamás se irá de mi corazón. Recuerdo la primera gira solista en el año 85 en el Club Pacífico, si la memoria no me falla, tocando como si fuera la última vez para no más de treinta personas; y hoy este lago interminable que construimos en el tiempo también cantando, bailando y escuchándonos como si fuera el último concierto . Gracias a @pitifernandez20 a @solojuanse y a @fabitacontenta. Hicieron todo más bello y cálido”.

La noche de Fito Páez y sus amigos comenzó con el escenario vacío y la pista de “El amor después del amor” para aclimatar a la multitud, que venía de escuchar el show de Fabiana Cantilo. En medio de ese paisaje sonoro apareció él junto a su banda en el escenario para continuar con el tema en pleno estado de mutación entre lo grabado y el vivo. En plan nostálgico, su show continuó con “Dos días en la vida”, acompañado por Mariela Vitale y Cantilo; para pasar a otros clásicos de clásicos. Como consigna una crónica de la agencia Telam, al rato Cantilo volvió al escenario para interpretar “Circo Beat” y luego se sumó “Piti” Fernández para “Brillante sobre el mic”. Cuando fue el turno de “Y dale alegría a mi corazón” a ellos se sumó Juanse; frente a ellos, marcando un récord de público, había 300 mil personas.

Vista aérea de la multitud que siguió el cierre de este encuentro que desde hace 11 años organiza la Municipalidad de Neuquén Confluencia oficial

Luego de Fito fue Juanse con Los Ratones Paranoicos quienes, cerca de la medianoche, le pusieron el cierre definitivo de este festival. “Para nosotros, esto de Neuquén es un anticipo de la gira nacional que vamos a hacer”, aseguró Juanse a la multitud. Cerró justamente con el tema “Enlace”, como si fuera una señal de esta ruta que inicia la mítica banda.

Tan Biónica cerró la primera jornada de la Fiesta de la Confluencia Prensa Vicky Roa

A lo largo de estos días, quien cerró la primera noche fue Tan Biónica. “Nos pidieron que toquemos 80 minutos, vamos a tocar 120 -prometió Chano, el líder de la banda-. Porque vamos a hacer el mismo show que hicimos en River y Vélez, pero ahora en este que es el festival más convocante del país”. Los patos principales del día siguiente incluyó a El Mató a un Policía Motorizado, Conociendo a Rusia y el gran cierre con Abel Pintos, el cantante oriundo de Ingeniero White , que se subió al escenario casi a la medianoche frente a 250 mil asistentes.

El lunes, las figuras centrales fueron Airbag, Dillom y La Delio Valdez. A diferencia de su presentación en Cosquín que tuvo lugar unos días antes, el rapero no hizo su versión de “Señor Cobranza”, el tema de Las Manos de Filippi que popularizó Bersuit Vergarabat a finales de los 90. Esa misma noche de frío la cerró Airbag, el grupo integrado por los hermanos Gastón Sardelli, Patricio Sardelli y Guido Sardelli, quienes hicieron cantar a la multitud una versión del Himno Nacional y se permitieron subir al escenario a un guitarrista aficionado para tocar con ellos.

La Fiesta Nacional de la Confluencia se presenta como un encuentro en el cual lo musical se articula con el arte y la cultura. Se presenta como el “evento cultural más convocante del país” que se desarrolla en un predio de 170 mil metros cuadrados en donde tienen lugar los shows musicales que conviven con danzas folclóricas, obras de teatro, exposiciones de arte y artesanías, stands de feriantes, shows infantiles y una variada propuesta de gastronomía regional.

Fabiana Cantilo fue otra de las grandes artistas que pasaron por el escenario neuquino Confluencia oficial

Conocida como “el Lollapalooza neuquino”, en la edición anterior estuvieron Lali Espósito, Trueno, Nicki Nicole, La K’onga, La Valenti, Amalgama, Duki, Diego Torres, Las Pastillas del Abuelo, Choque Urbano y Wos, entre otros. La génesis de todo esto remite a la primera edición, que tuvo lugar en 2013. Aquel kilómetro cero contó con la presencia de figuras como León Gieco, la Vela Puerca y los Auténticos Decadentes. Asistieron unas 150 mil personas. A partir de ese momento, en sus escenarios han convivido en términos históricos Los Pimpinela con Tini, Babasónicos con Luciano Pereyra, Divididos con Alejandro Lerner, entre otros. En 2016, la fiesta fue declarada de carácter provincial, y en 2022 fue declarada Fiesta Nacional por el Congreso de la Nación. Según registros estadísticos del año pasado, la fiesta neuquina congregó a personas de la región y de todo el territorio argentino, y también de otros países como Chile y Uruguay. El 45 por ciento fueron turistas y, de esa cifra, el 70 por ciento era de localidades ubicadas a más de cien kilómetros de la ciudad.

En tiempos de carnaval, la isla del Río Limay de la ciudad de Neuquén celebró a pura música y atrajo a multitudes como ningún otro festival local.