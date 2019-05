Las influencias secretas de Bruce Springsteen

En su libro, el periodista de Rolling Stone Brian Hiatt navega las historias detrás de las canciones clásicas del Jefe Crédito: Gentileza Sony Music

29 de mayo de 2019

Bruce Springsteen editó más de 300 canciones en los últimos 46 años, y Brian Hiatt, periodista de Rolling Stone, cuenta la historia de cada una en su nuevo libro, Bruce Springsteen: The Stories Behind the Songs. Es el resultado de más de 55 horas de entrevistas con colaboradores clave de Springsteen. "La primera vez que aprendí de historia musical fue a través de la música de Bruce", dice Hiatt. "Hay universos enteros dentro de estas canciones." Aquí hay una muestra de algunas inspiraciones ocultas detrás de las canciones clásicas que Hiatt descubrió en su investigación.

"Badlands" - Editado en 1978

Elvis Presley

Una perla de Presley de la banda sonora de Kid Galahad es "King of the Whole Wide World". Springsteen tomó la línea "Un hombre pobre quiere ser un hombre rico/ Un hombre rico quiere ser un rey" y la convirtió en una frase clásica en su propia canción.

Paul Revere & The Raiders

Springsteen y Steve Van Zandt amaban a los pioneros del garage. Max Weinberg tomó prestado el beat de "Hungry", hit de los Raiders, para "Badlands".

Eric Burdon & Nina Simone

El riff de apertura de "Badlands" es un giro en escala mayor sobre la intro en escala menor de "Don't Let Me Be Misunderstood", de los Animals, quienes a su vez construyeron el riff a partir de las cuerdas de la versión de Simone de la canción.

El apagón en Nueva York de 1977

La ciudad de Nueva York quedó sin luz el 13 de julio de 1977, mientras Springsteen grababa un solo de guitarra. De repente, "Badlands" tuvo su frase de apertura: "No hay luz esta noche/ Problemas en el corazón".

"Born in the U.S.A." - Editado en 1984

'Nacido un 4 de julio'

Después de leer las memorias de Ron Kovic, ex combatiente de Vietnam, Springsteen lo conoció y organizó un evento a beneficio de los veteranos. Lo inspiró a escribir una canción sobre un soldado que regresa de la guerra.

'Light of Day'

El cineasta Paul Schrader le envió a Springsteen un guión titulado Born in the U.S.A., sin darse cuenta de que Bruce robaría el nombre para su canción y álbum. Lo compensó escribiendo un tema para la película cuando se estrenó en 1987: "Light of Day".

Jimmy Cliff

Una primera versión de "Born in the U.S.A." llamada "Vietnam" se inspiró en la canción de protesta de Cliff de 1969 con ese nombre. En una de esas maquetas, Springsteen dispara contra Richard Nixon: deberían haberle "cortado las bolas", cantó.

Yamaha CS-80

Springsteen escribió "Born in the U.S.A." en guitarra acústica, como casi todas las canciones de Nebraska. Pero cuando lo tocó para la banda, el tecladista Roy Bittan probó agregarle un riff con su nuevo sintetizador Yamaha. "Traté de conjurar ese tipo de sonido sintetizado extraño del sudeste asiático", dice Bittan.

"Born to Run" - Editado en 1975

Ronnie Spector

Los "whoa-oh-ohs" de la obra maestra de las Ronettes de 1963 "Be My Baby" aparecen en "Born to Run". La E Street Band siempre veneró al ícono de los 60, y tocaron para ella en su single de regreso en 1977.

Duane Eddy

En 1974, Springsteen estaba escuchando el hit instrumental de Eddy "Because They're Young" cuando comenzó a tocar un riff parecido al de Eddy. Poco a poco se convirtió en "Born to Run".

Peter Pan

En 1975, Springsteen tenía un póster de Peter Pan sobre su cama: de ahí la "Wendy" en la canción. La letra fue evolucionando a través de experimentos: en un momento, Springsteen intentó grabar su amplificador en un campo de fútbol detrás del estudio.

"The Locomotion"

El clásico de Little Eva de 1962 (escrito por Carole King y Gerry Goffin) arranca con un redoble de batería y un acorde de saxo barítono. Springsteen decidió canalizar esos elementos para la intro de su mayor éxito.

"Tunnel of Love" - Editado en 1987

Garth Hudson

Bittan toca un riff de sintetizador que cita a Hudson en "Chest Fever" de The Band. En el desglose, dice Bittan, toca "un arpegio muy rápido no muy diferente al final de 'Jungleland'".

Nils Lofgren

Uno de los solos de guitarra más llamativos del catálogo de Springsteen es el de Nils Lofgren. "Teníamos diferentes coros, filtros", dice Lofgren, en busca de un sonido "que se ajuste al estilo de la canción... Fue una aventura realmente genial".

The Palace

El hogar adoptado por Springsteen en Asbury Park tenía muchas atracciones, incluyendo un carrusel, un pinball y, sí, un túnel del amor.

Freddy Cannon

En el éxito de Cannon en 1962, "Palisades Park", ambientado en Jersey, canta "un abrazo en el túnel del amor". Al igual que en la canción de Springsteen, incluye gritos de pasajeros de la montaña rusa.