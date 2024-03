Jeremy Allen White, muy cerca de interpretar a Bruce Springsteen en una biopic sobre el disco Nebraska

Escuchar

No hay dudas que Jeremy Allen White es uno de los nombres más requeridos del momento. El protagonista de la multipremiada El oso está al frente de varios proyectos muy esperados y son muchas las producciones que quieren tenerlo entre sus filas. Y ese es el caso de Deliver Me From Nowhere, un film centrado en Bruce Sprinsgteen, que puede llevar a Allen White a personificar ni más ni menos que a El jefe.

Bruce Springsteen

Según reveló Variety, Jeremy está en tratativas para protagonizar una biopic focalizada en Bruce Sprinsteen, situado en un momento muy exacto de su vida. Se trata de los años en los que el músico trabajó en el disco Nebraska, editado en 1982. Las negociaciones también contemplan a Scott Cooper como el director ideal para el proyecto (Cooper es responsable del film Loco corazón, otro título que tiene fuertes ingredientes musicales).

La película estará basada en el libro Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen´s Nebraska, un exhaustivo texto escrito por Warren Zane, que detalla el proceso creativo de El jefe a lo largo de todas las composiciones que le dieron forma a su sexto disco de estudio. Luego de grandes éxitos como Born to Run, Nebraska se reveló como una placa más oscura de melodías apagadas, que le permitieron al músico explorar otros colores musicales que evidenciaban su enorme versatilidad. El proceso creativo de Nebraska fue de gran intimidad y Sprinsgteen grabó en un magnetófono las diez canciones que integran ese trabajo, en la soledad de su casa.

Deliver Me From Nowhere será el primer film que retrate de forma ficcional la vida, o mejor dicho, un fragmento en la vida de Springsteen. A pesar de ser uno de los artistas musicales más importantes y que mayor influencia ejerció en innumerables compositores, El jefe no tuvo ninguna película dedicada a su obra, y hasta el momento, su mayor aparición en cine fue un cameo en el film Alta fidelidad. Por ese motivo, la posibilidad de ver a Jeremy Allen White en un proyecto de este calibre, alimenta el entusiasmo de los fans de Bruce.

El oso y dos nuevas temporadas

El Oso Chuck Hodes - STAR+

Que Jeremy Allen White tenga su agenda medianamente libre para trabajar en cine, a pesar de protagonizar una serie tan popular como El Oso, tiene que ver con el exigente calendario de grabaciones pautado para su tercer y cuarto año. Según confirmó Variety, esas dos temporadas se están filmando de manera consecutiva, sin esperar el habitual paréntesis de un año entre las grabaciones de las dos tandas de episodios. Esto supone una verdadera sorpresa porque oficialmente sólo estaba confirmada la temporada número tres y la filmación de una cuarta estaba pendiente de recibir luz verde. El canal FX, responsable de emitir la ficción en Estados Unidos [acá está disponible a través de la plataforma Star+] , aún no anunció oficialmente la cuarta temporada. Por ese motivo es que para los fans de Carmy, esta filtración supone una muy buena noticia.

El Oso Star+

Si bien las dos temporadas se grabarán de manera consecutiva, se espera que su emisión se atenga a las reglas habituales, y que de esa manera la temporada numero tres se emita en el transcurso de este 2024, mientras los siguientes episodios lleguen durante el 2025. Por otra parte, durante los últimos días se filtraron fotos del rodaje, y las mismas mostraban a algunos personajes asistiendo a un funeral, lo que revela que en el tercer año de El Oso, los protagonistas se verán afectados por una muerte.

El oso gira alrededor del mencionado Carmy, un prestigioso chef que cuenta con un verdadero medallero de distinciones, entre las que se destaca el haber sido distinguido a los 21 años como uno de los nombres más prometedores de la cocina mundial. Pero la muerte de su hermano, que dirigía un modesto local de comida en Chicago, empuja al protagonista a hacerse cargo de ese lugar, cuyas reglas y cocineros le son totalmente ajenos. Poco a poco, Carmy busca la manera de organizar ese negocio, exprimir sus bondades y resolver sus conflictos a medida que se afianza en ese mundo, al que logra conquistar a través de su cocina.

