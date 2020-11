Las Pastillas del Abuelo presentan este viernes 2020, su nuevo disco, en Movistar Arena

Para Las Pastillas del Abuelo, la palabra siempre ha sido importante. Ya desde la metáfora extendida en "El sensei" o del manifiesto casi en clave de panfleto anti medios de comunicación en "Oportunistas", la banda formada allá por 2002 ha hecho de su lírica la columna vertebral de sus canciones. Por eso sorprende que su nuevo disco lleve por título un número: 2020. "Queríamos cortar con el concepto", afirma Piti Fernández, líder del grupo, del otro lado del teléfono, antes del show de presentación que transmitirán por streaming este viernes desde Movistar Arena. "Después, la cabeza siempre une conceptos, pero esta vez fue a posteriori. Creo que este año fue un poco apocalíptico y las canciones están teñidas de la pérdida. El arte de tapa es colorido pero tiene un fondo negro, tiene una temática acorde. Espero sea una buena pintura de lo que fue este año".

El número 20, además, es bien caro a la historia de Las Pastillas del Abuelo: Los 20 se llama el grupo de amigos del grupo y Veinte se llamaba el perro de Piti a quien le dedica la última canción del disco. "Claramente todo fue pensado el 20, ya es todo un lenguaje", dice Piti. "Nos guía, nos divierte. Si te conectás mucho con algo, después lo terminás viendo en todos lados. Es como cuando vas a ser papá y en la calle ves más embarazadas que nunca. Todo me suma 20, lo veo en todos lados. Somos veinte amigos que en el 2020 cumplimos 20 años de egresados y el 20 de febrero (el mes 02) se fueron 20 días a Playa del Carmen porque el 2020 se festeja de 20. Cuando tuvimos que ponerle nombre al disco... estaba cantado. Sea fiestero o no, porque el 20 es "La fiesta" en la quiniela. Puede ser una fiesta sobre la oscuridad.

-¿Pensaron el show de alguna forma en particular para ofrecer algo distinto a uno convencional?

-Sí, es un poco frío cuando falta la gente. Si no tenés una buena idea o algo interesante que decir entre tema y tema, se extraña más aún. Vamos a hacer una lista de temas pensada para disfrutar en casa. Va a haber tres popurrís de temas acústicos para que la gente lo pueda disfrutar tomándose un vinito en casa, sin necesidad de pogo y rejunte de gente. Y después los temas nuevos del disco.

-El costado acústico de la banda fue vital en los comienzos pero también los condicionó, ¿se amigaron con eso?

-Los acústicos, esos benditos que nos hicieron ser conocidos. "El sensei" y "Princesa" sobre todo. No eran en banda, era yo solo con la acústica, pero ese formato siempre lo extrañó la gente de alguna amanera. Así que en varios shows los hicimos. Fue mérito nuestro, pero a la vez no sé si estuvo tan logrado, perdimos mucho público que pensaba que Las Pastillas del Abuelo era un solista, un trovador. Los escuchabas decir que querían escuchar un solista tipo Silvio Rodríguez y en vivo había distorsión.

-Fueron una banda viral antes de que existiese el concepto de viralización en las redes sociales.

-Sí, yo lo veo así, como la primera banda argentina que se viralizó por Internet. La verdad es que fue una avispada nuestra. Involuntaria, porque la verdad es que fue una jugada vanguardista pero no la entendíamos. Le seguimos el tren a un loco que hablaba de colgar un tema para que se lo bajen gratis miles de personas. No comprendíamos pero confiábamos en que fuera así de cierto. Lo dejamos fluir y la vida nos devolvió con creces, es como una caricia de la fortuna

-¿Sentís que también eso ayudó a conformar un núcleo de seguidores heterogéneo?

-Sí, porque tampoco fue que queríamos que nos venga a ver el público más rockero del mundo, ¿eh? Fue una época de un aluvión cultural uruguayo sarpado. Estaba el rock de La Vela Puerca pero también algo más bailable, jocoso, como Falta y Resto y Agarrate Catalina. Todo venía de la parte más bailantera de La Bersuit, con los arreglos vocales. Entonces, si venían los rockeros escuchaban los candombes que hacíamos. Hoy casi no los tocamos pero sí algunos reggaes.

Las Pastillas del Abuelo dio forma a uno de los discos más rockeros de su trayectoria

-De hecho, este disco es rockero. Tiene un sonido de guitarras bien filosas.

-La vejez nos puso rockeros (risas). Es un disco relativamente corto, de diez temas pero el porcentaje de rockerismo es fuerte, diría que un 60% de rock, un 20% de seudo reggae y dos baladas mid tempo.

-Y el tema "Rocanrol N' n' n'" es de los menos rockeros. ¿Cuánto influyó el personaje de Capusotto en esa letra?

-Y... es que el protagonista de la letra es medio Pomelo. Saborido y Diego tienen una capacidad genial para modificar las expresiones culturales de nuestro país. Ahora todos decimos "Rocanrol nnn" y sabemos que es un chabón que pomelea. Bueno, "pomelear" es un verbo que han creado ellos. Saben encontrar estereotipos, y lo saben hacer muy bien. Soy de la idea de que no hay nada nuevo salvo lo que se ha olvidado, y la historia del rock argentino es nueva y corta pero siempre va a haber algún Pomelo como también algún cuerdo, algún obsesivo y alguno que sea todo junto.

-La trilogía Crisis-Desafíos-Paradojas los posicionó como una banda de letras marcadamente políticas. ¿Cómo se posicionan hoy en este contexto social tan particular?

-Social me gusta mas que político. Es cierto que ese costado tuvo protagonismo en muchos momentos de la banda, sobre todo Desafíos. Todavía me preguntan por qué en este momento políticamente tremendo no hacemos una canción que hable de lo que esté pasando y yo suelo responder que no ha cambiado mucho desde 2011 hasta ahora. Yo hice una canción en ese año que se llama "Gobiernos procaces!", que dice "Pro k se es, o no se es" y hacía esa diferencia todo el tiempo. Se interpretó que le pegaba al Pro cuando claramente los protagonistas ahí son Macri, Cristina, Duhalde y De Narváez. Así que nada, Las Pastillas del Abuelo siempre estuvo en el mismo lugar: en la querida Tercera Posición.

-O sea: el peronismo.

-Sí, pero si le preguntás al peronismo ortodoxo, te van a decir que el el kirchnerismo no es peronismo. Al menos no el de la Tercera Posición. Me falta mucha información al respecto aún, porque siempre se tiene que estar informado y no creo que uno sea catedrático al respecto, pero simpatizo con esa postura y creo que esa distinción es certera.

