Las voces femeninas se imponen en el acotado escenario de la pandemia

Parte de la agenda musical de este mea da cuenta tanto de una escena artística que permanece en estado de vigilia, desde la llegada con fuerza de la llamada segunda ola de Covid-19, como de la búsqueda de alternativas o la reiteración de acciones que surgieron con el comienzo de la pandemia en 2020. Ciclos de shows que se realizan a puertas cerradas para streaming o recitales al mediodía. Toda idea es bienvenida y en todo esto, las mujeres son protagonistas.

Este sábado en la sala Café Vinilo comienza un Ciclo Cantautoras, que se extenderá hasta finales de este mes, los sábados y domingos, vía YouTube, con entrada gratuita, y la posibilidad de aportar una colaboración a la gorra. Con shows siempre programados a las 20, actuarán Barbara Aguirre (el sábado), Daniela Horovitz (el domingo), Sofía Viola (el 15), Agustina Paz (el 16), Flopa Lestani (el 22) y Georgina Hassan (el 23).

Teresa Rodríguez y Eduardo Misch cuentan que el Ciclo Cantautoras nació como un proyecto en 2019 y para que tuviera un acceso libre fue presentado en el Programa Mecenazgo del gobierno de la Ciudad. Claro que los tiempos estatales son lentos por eso recién la financiación fue otorgada en 2020 y se efectiviza este año. De este modo el plan cambió varias veces por los efectos de la pandemia, pero nunca su espíritu.

“En el verano de 2019 hicimos un ciclo de cantautores porque pensamos que era un buen homenaje al género que está tan ligado al escenario de Café Vinilo. Es muy cercano a su raíz -explica Teresa Rodríguez-. A partir de ahí se me ocurrió hacer un recorte. Pensé, por un lado, que en el ciclo quería juntar lo rico del terreno de la canción y, por otro, una movida cada vez más fuerte, que es la de las cantautoras. Por supuesto que hay muchas que quedaron afuera. Incluso por la disponibilidad porque hoy te encontrás con gente que no puede venir porque se tuvo que aislar o tiene que hacerse un hisopado. Pero el punto en común es que todas me encantan y escucharlas en un concierto solista me voló la cabeza y me hizo descubrir otras cosas de cada una. Todas tienen algo muy cautivante en cada uno de sus microcosmos y son muy distintas entre sí”.

Daniela Horovitz, una de las protagonistas del Ciclo Cantautoras

Con este ciclo, la sala vuelve a poner música en su escenario, aunque llegue al público vía streaming. Al momento de pensar en el futuro, Rodríguez proyecta: “Me encantaría que el Cantautora 2 sea con público presencial porque el streaming tiene prueba de sonido y de cámaras, pero terminada la primera canción se siente el vacío que es la falta de público. Hoy por hoy hay un montón de ayudas, pero la sensación es que nada alcanza porque venimos con mucho desgaste. En 2020 pensábamos que teníamos que llegar a diciembre porque el verano nos daría otro aire, pero lo que se pudo hacer fue muy chiquito -dice quien en otras épocas ha programado 10 conciertos por semana en esta sala-. Ahora seguimos pensando en el día a día”. Si bien la productora no cree que el streaming vuelva este año con fuerza porque la gente está un poco cansada de la pantalla, con las nuevas restricciones propuestas como la de este ciclo pueden ser interesantes para descubrir otras voces.

Esta sábado Barby Aguirre compartirá sus canciones desde la célula rítmica de su propuesta, que es un bombo con platillo de murga. El domingo, Daniela Horovitz presentará Fruta exótica, un show en el que recorrerá el repertorio de sus discos Y de amor no supe nada, Entre las fieras y los lirios y El dulce amargo, canciones de Safo.

Otros escenarios reales y virtuales

Susana Rinaldi está planeando un ciclo de actuaciones presenciales en la Terraza del teatro Picadero (Pje. Enrique Santos Discépolo 1857). La propuesta es un almuerzo y luego el show de “La Tana” con un espectáculo que renovará el repertorio función tras función, con la dirección musical de Juan Carlos Cuacci. Por protocolo, las entradas se comprarán vía online, aunque todavía no hay fecha definida de inicio.

Mientras tanto, hay que volver a la pantalla y a las plataformas digitales. Charo Bogarín, La Charo, estrenó Pajarito. Eve Pernas volvió con sus Live Sessions desde su Canal de YouTube. Flor Paz, con su propuesta que combina el folclore y el pop presenta Dos orillas. Mica Sotera, a pesar de la pandemia, dice “Se siente bien”.

La Maurette presenta Eterna en vivo, vía streaming. Se anima con un concierto programado para el 29 de mayo, a las 20, desde el escenario de Cultural Vivo, con toda su banda y sus nuevas canciones. Las entradas está disponibles en Passline.

La Maurette Catalina Serrano Massa

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project