La conmovedora entrevista de Gaspi con su mamá y el relato de su dura infancia: “Se la bancaba toda ella”

Este domingo se conoció la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi” en las redes sociales, tras un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. El choque de dos helicópteros causó la muerte de él, su coterráneo Lucas Vignale y otros cuatro tripulantes.

Gaspi tenía 23 años Ramasso Productora

La noticia causó un fuerte estupor en los seguidores de Gaspi, quienes viralizaban cada uno de sus videos que tenían un humor ácido e irreverente. A medida que transcurrió la jornada dominical, las fotos y videos del influencer inundaron las plataformas digitales. Uno de los contenidos que más impacto generó fue la entrevista que brindó en el año 2025 al programa radial Todo Pasa (Urbana Play), al que asistió junto a su madre Michelle.

“¿Por qué querías venir con tu mamá?“, le preguntó Matías Martín, conductor del programa, a Gaspi, quien sacó a relucir su costado menos conocido. ”Quería venir con mi mamá porque me gusta esa idea de mostrarme con ella. Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente sepa que la tengo a ella y nos amamos“, reconoció Prim Díaz, de ascenso meteórico en las redes sociales con entrevistas urbanas y al filo de la censura.

El elogio de Gaspi a su mamá

Mamá de Francisco, Federico y Gaspar -el menor de los tres-, Michelle relató las peripecias que vivió en los primeros años de vida con Gaspi al tener que mudarse en reiteradas ocasiones. “Del nacimiento a los cinco años vivimos en Tigre; de los 8 a 12 en la Serena (Chile) y de los 12 a los 15 en Avellaneda en el hogar ”Pelota de trapo", explicó la mujer, de profesión docente.

“Esa es la magia de las madres: quizás no teníamos donde parar y yo ni me daba cuenta. Se la bancaba toda ella”, lanzó, emocionado, el creador de contenido que fue víctima de un accidente fatal en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Vista aérea del equipo de bomberos que trabajó en el siniestro de dos helicópteros en Río de Janeiro TERCIO TEIXEIRA - AFP

Con un celular y un micrófono, Gaspi comenzó a grabarse a los 13 años por mero divertimento. "La vida me llevó a agarrar una cámara y empezar a hablar. No tiene explicación alguna", relató. Apoyado por familiares y amigos, Prim Díaz dio un volantazo a los 17 cuando se fue a vivir solo a un departamento en Microcentro, por iniciativa de su mamá, quien le alquiló el lugar.

En esa etapa afloraron todas las ideas que luego se cristalizaron en videos virales por distintas ubicaciones del país. “Le dije ‘Es terrible, ¿cómo vas a subir esto?’. Hacía preguntas locas en el Barrio Chino y le dije ‘no te preocupes, no te van a matar los fans porque te voy a matar yo antes", bromeó Michelle sobre el fenómeno que se generó sobre su hijo.

La mamá de Gaspi explicó el motivo de las reiteradas mudanzas con su hijo

“Cuando él me decía que tenía un problema, yo le respondía: ‘Yo confío en vos’. Confío plenamente en él. Sé que siempre va a estar bien”, manifestó Michelle por aquel entonces cuando relataba las idas y venidas con su hijo, que sufrió el desenlace fatal de su vida en Brasil.